Biden nach verpatztem Auftritt: "Ich kann diesen Job machen"

Atlanta/Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich nach seinem desaströsen Auftritt beim TV-Duell gegen seinen Herausforderer Donald Trump kämpferisch gezeigt und seine Leistung verteidigt. "Ich würde nicht wieder antreten, wenn ich nicht mit meinem ganzen Herzen und meiner Seele glauben würde, dass ich diesen Job machen kann", sagte der 81 Jahre alte Demokrat am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina.

Supreme Court wies Bannons Antrag auf Haftaufschub zurück

Washington - Das Oberste Gericht der USA hat den Antrag auf Aufschub der viermonatigen Haftstrafe des einstigen Chefstrategen von Ex-US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, zurückgewiesen. Der Supreme Court gab am Freitag keine Begründung für seine Entscheidung. Bannon wollte erreichen, dass er seine Haft nicht antreten muss, bis final über die Berufung gegen seine Verurteilung wegen Missachtung des Kongresses entschieden ist.

Tote bei russischen Angriffen im Donezker Gebiet

Kiew (Kyjiw)/Dnipro (Dnipropetrowsk) - Bei russischen Bombardements sind in der Siedlung Nju-Jork (New York) in der Ostukraine mindestens vier Zivilisten getöteten worden. Drei weitere wurden verletzt, wie die Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk am Freitag mitteilte. Die Angreifer hätten unter anderem eine Gleitbombe mit einer Masse von 250 Kilogramm eingesetzt, die mehrere Wohnhäuser beschädigt habe.

EU verhängt neue Sanktionen gegen Hamas

Brüssel/Gaza - Die EU-Staaten haben neue Sanktionen gegen zwei extremistische palästinensische Islamistengruppen verhängt. Dabei handelt es sich um die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Jihad (PIJ). Drei Unternehmen und sechs Personen wurden wegen der Beteiligung an der Finanzierung der beiden Gruppen oder der Ermöglichung ihrer gewalttätigen Aktionen mit Strafmaßnahmen belegt, hieß es in einer Mitteilung der Länder am Freitag.

US-Supreme Court-Urteil zu Trumps Immunität Montag erwartet

Washington - Das mit Spannung erwartete Urteil des Obersten US-Gerichts zur Immunität des ehemaligen Präsidenten Donald Trump wird für Montag erwartet. Der Oberste Richter des Supreme Court, John Roberts, erklärte am Freitag, am 1. Juli würden alle verbliebenen Urteile dieser Sitzungsperiode verkündet. Aus dieser Zeit stehen noch vier Urteile aus, darunter das zu Trumps Meinung, er genieße Immunität gegenüber Anklagen im Zusammenhang mit Versuchen, seine Wahlniederlage 2020 umzukehren.

Frau soll in Spanien Wein im Millionenwert verschüttet haben

Madrid - Eine Frau soll in Spanien aus Rache in einer Kellerei absichtlich rund 60.000 Liter hochkarätigen Wein im geschätzten Wert von mehr als 2,5 Millionen Euro verschüttet haben. Die ehemalige Mitarbeiterin der Kellerei sei in Villaescusa de Roa circa 40 Kilometer nördlich von Madrid als Verdächtige festgenommen worden, berichteten der TV-Sender RTVE, die Zeitung "La Vanguardia" und weitere Medien am Freitag unter Berufung auf die Behörden.

Vier Kinder in Tirol nach Unfall mit Luftrutsche in Spital

Pfunds - Nach einem Unfall mit einer Luftrutsche am Sportplatz in Pfunds (Bezirk Landeck) Freitagvormittag sind vier Kinder verletzt ins Krankenhaus Zams eingeliefert worden. Insgesamt sieben Kinder wurden verletzt, als die sieben Meter hohe Luftrutsche bei dem Kindersportfest kurzzeitig in sich zusammen fiel. Wie es dazu gekommen war, sei noch unklar, berichtete die Polizei. Ermittlungen zur Unfallursache seien im Gange, hieß es.

