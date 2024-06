Biden nach verpatztem Auftritt: "Ich kann diesen Job machen"

Atlanta/Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich nach seinem desaströsen Auftritt beim TV-Duell gegen seinen Herausforderer Donald Trump kämpferisch gezeigt und seine Leistung verteidigt. "Ich würde nicht wieder antreten, wenn ich nicht mit meinem ganzen Herzen und meiner Seele glauben würde, dass ich diesen Job machen kann", sagte der 81 Jahre alte Demokrat am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina.

Mikl-Leitner will härtere Strafen für Integrationsunwillige

St. Pölten - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ortet dringenden Handlungsbedarf, was mangelnden Respekt gegenüber Frauen und Gewalt an Schulen angeht. Die ÖVP-Politikerin pochte im APA-Interview auf härtere Strafen für Integrationsunwillige. Für die Nationalratswahl rechnet Mikl-Leitner mit einem Zweikampf zwischen ÖVP-Obmann Bundeskanzler Karl Nehammer und FPÖ-Chef Herbert Kickl. In puncto Bezahlkarte für Asylwerber plädiert sie für eine bundesweite Lösung.

Angeklagte im Skandal um "Panama Papers" freigesprochen

Panama-Stadt - Acht Jahre nach der Enthüllung des weltweiten Finanzskandals der "Panama Papers" sind die 28 Angeklagten überraschend freigesprochen worden, darunter der deutschstämmige Anwalt Jürgen Mossack. Das teilte das Gericht in Panama-Stadt am Freitag (Ortszeit) mit. Zudem verfügte die zuständige Richterin Balo�sa Marqu�nez die Einstellung des Strafverfahrens gegen den inzwischen verstorbenen Ram�n Fonseca Mora.

Armee: Israel fliegt nach Beschuss Angriffe im Südlibanon

Tel Aviv/Beirut - Die israelische Luftwaffe hat in Reaktion auf erneute Angriffe auf Gebiete im Norden Israels nach eigenen Angaben Stellungen der proiranischen Schiitenmiliz Hisbollah im Süden des Libanon attackiert. Es seien in den vergangenen Stunden mehrere Ziele - darunter Militäranlagen - angegriffen worden, gab die israelische Armee am späten Freitagabend bekannt. Die Miliz hatte nach Angaben des israelischen Militärs zuvor 25 Geschoße und drei Drohnen auf Israel abgefeuert.

Supreme Court wies Bannons Antrag auf Haftaufschub zurück

Washington - Das Oberste Gericht der USA hat den Antrag auf Aufschub der viermonatigen Haftstrafe des einstigen Chefstrategen von Ex-US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, zurückgewiesen. Der Supreme Court gab am Freitag keine Begründung für seine Entscheidung. Bannon wollte erreichen, dass er seine Haft nicht antreten muss, bis final über die Berufung gegen seine Verurteilung wegen Missachtung des Kongresses entschieden ist.

Tote bei russischen Angriffen im Donezker Gebiet

Kiew (Kyjiw)/Dnipro (Dnipropetrowsk) - Bei russischen Bombardements sind in der Siedlung Nju-Jork (New York) in der Ostukraine mindestens vier Zivilisten getöteten worden. Drei weitere wurden verletzt, wie die Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk am Freitag mitteilte. Die Angreifer hätten unter anderem eine Gleitbombe mit einer Masse von 250 Kilogramm eingesetzt, die mehrere Wohnhäuser beschädigt habe.

