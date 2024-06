EU-Milliardenhilfe für Ägypten besiegelt

Kairo - Die Europäische Union und Ägypten haben ein gemeinsames Investitionsabkommen in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro unterzeichnet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besiegelte die Finanzhilfen am Samstag auf einer Investitions-Konferenz in Kairo. "Ägypten und Europa sind sich heute näher als je zuvor, sodass diese Partnerschaft sowohl für Ägypten als auch für Europa ein echter Gewinn ist", sagte von der Leyen in einer Rede.

Kind bei Fenstersturz in Schwechat lebensgefährlich verletzt

Schwechat/Wien - Ein 19 Monate alter Bub ist am Samstagnachmittag in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrparteienhauses gefallen. Das Kleinkind wurde lebensgefährlich verletzt und nach notärztlicher Versorgung vom Hubschrauber ins AKH Wien geflogen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Ermittlungen zu den näheren Umständen waren im Laufen.

Junger Alpinist im Salzburger Pinzgau abgestürzt

Neukirchen am Großvenediger/Zell am See/Innsbruck - Ein Alpinist ist am Samstagvormittag bei einer Hochtour am Großen Geiger (3.360 Meter Seehöhe) im Gemeindegebiet von Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) tödlich verunglückt. Der 26-jährige Tiroler aus Innsbruck verlor am Nordgrat das Gleichgewicht und stürzte rund 50 Meter in die Tiefe. Er war im Rahmen eines Ausbildungskurses in Richtung Gipfel unterwegs und am Seil gesichert, dieses ist aber bei dem Absturz an einer scharfen Felskante gerissen.

Treffen von Kickl, Orb�n und Babiš in Wien

Budapest/Prag/Wien - FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl empfängt am Sonntag den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n und den tschechischen Ex-Premier Andrej Babiš in Wien. Die drei wollen gemeinsam mit dem FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, in einem Hotel eine Erklärung abgeben. Orb�n sprach sich in einem Gastbeitrag für die ungarische Zeitung "Magyar Nemzet" dafür aus, dass die europäischen Rechtsparteien "starke Fraktionen im Europaparlament bilden".

Verstappen räumt am Spielberg-Samstag Sprint und Pole ab

Spielberg - Red-Bull-Star Max Verstappen hat auch das dritte Sprintrennen in dieser Formel-1-Saison gewonnen. Der Niederländer setzte sich in Spielberg am Samstag nach 23 Runden vor den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris durch. Nach einigen harten Zweikämpfen in den ersten Runden wurde der Auftakt dieses sonnigen Grand-Prix-Wochenendes noch zur souveränen Angelegenheit für den Weltmeister. Später fixierte Verstappen auch noch die Pole Position für das Hauptrennen.

Wettlesen um Bachmann-Preis zu Ende, nun ist die Jury am Zug

Klagenfurt - Mit einer ganzen Riege an Preiskandidatinnen und -kandidaten geht das Wettlesen um den 48. Bachmann-Preis in das morgige Finale. Die Österreicherin Johanna Sebauer, die in Wien lebende Slowenin Tamara Štajner sowie Miedya Mahmod aus Deutschland lasen sich am Samstag in den Favoritenkreis, wo sich seit den Vortagen die Schweizerin Sarah Elena Müller, der in Sarajevo geborene Deutsche Tijan Sila, der finnisch-britische Autor Henrik Sz�nt� und der Deutsche Denis Pfabe befanden.

Trauer um US-Komiker Martin Mull - mit 80 Jahren gestorben

Los Angeles - Der US-amerikanische Schauspieler Martin Mull, der durch Auftritte in TV-Serien wie "Roseanne" und "Sabrina - Total Verhext" sowie in Filmkomödien bekannt wurde, ist tot. Seine Frau, Wendy Mull, habe den Tod bestätigt, berichtete die "New York Times" am Samstag (Ortszeit). Tochter Maggie Mull zollte ihrem Vater auf Instagram Tribut. Er sei "nach einem tapferen Kampf gegen eine lange Krankheit" zu Hause gestorben.

Großfeuer im bewaldeten Norden Athens

Athen - Im dicht bewaldeten Gebiet rund 20 Kilometer nördlich der griechischen Hauptstadt Athen ist am Samstag ein großer Busch- und Waldbrand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind Hubschrauber und Löschflugzeuge sowie Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Der Brand folgt nach einer langen regenarmen Zeit und mehreren Wochen mit Temperaturen von über 35 Grad Celsius.

