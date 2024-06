Erste Runde der Parlamentswahl in Frankreich

Paris - In Frankreich sind die Wählerinnen und Wähler am Sonntag zur ersten Runde der Parlamentswahl aufgerufen. Diese könnte den Weg zur ersten rechtspopulistischen Regierung des Landes seit der Gründung der aktuellen Republik ebnen. In Umfragen lag die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) zuletzt mit bis zu knapp 37 Prozent vorn. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Neuwahl nach dem Wahltriumph des RN bei der Europawahl am 9. Juni ausgerufen.

Schweiz wirft Titelverteidiger Italien mit 2:0 aus Turnier

Berlin - Für den Titelverteidiger war bei der Fußball-EM 2024 bereits im Achtelfinale Endstation. Die schon in der Gruppenphase wenig überzeugenden Italiener unterlagen am Samstag in Berlin nach ganz schwacher Leistung der Schweiz mit 0:2 (0:1). Die groß aufspielenden Eidgenossen stehen dank Treffer von Remo Freuler (37.) und Ruben Vargas (46.) so wie vor drei Jahren im Viertelfinale, in dem am kommenden Samstag der Sieger der Sonntag-Partie zwischen England und der Slowakei wartet.

Babler wünscht sich mehr politische Beteiligung

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler will einen neuen Österreich-Konvent einrichten und Bürgerinnen und Bürger stärker zur Beteiligung animieren. So sollen sich etwa "Bürger:innenräte" aus zufällig ausgewählten Menschen, die repräsentativ für die Bevölkerung sind, bei wichtigen Fragen beteiligen können. Außerdem sollen politische Prozesse transparenter werden - etwa durch öffentliche Anhörungen oder die Veröffentlichung der vollständigen Protokolle des Ministerrats.

EU-Milliardenhilfe für Ägypten besiegelt

Kairo - Die Europäische Union und Ägypten haben ein gemeinsames Investitionsabkommen in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro unterzeichnet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besiegelte die Finanzhilfen am Samstag auf einer Investitions-Konferenz in Kairo. "Ägypten und Europa sind sich heute näher als je zuvor, sodass diese Partnerschaft sowohl für Ägypten als auch für Europa ein echter Gewinn ist", sagte von der Leyen in einer Rede.

Tausende demonstrieren in Israel für Freilassung der Geiseln

Jerusalem - In Israel sind am Samstagabend erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen, um die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln sowie Neuwahlen zu fordern. Bei der größten Kundgebung in der Küstenmetropole Tel Aviv meldete sich die vor drei Wochen aus der Geiselhaft befreite Noa Argamani mit einer Video-Botschaft. "Obwohl ich wieder zurück zu Hause bin, dürfen wir nicht die Geiseln vergessen, die immer noch von der Hamas gefangen gehalten werden", sagte sie darin.

Tausende protestieren gegen Massentourismus in M�laga

Malaga - Tausende haben in M�laga gegen Massentourismus protestiert. Bei ihrem Marsch im Zentrum der südspanischen Stadt trugen die Menschen am Samstag Plakate mit Aufschriften wie "M�laga steht nicht zum Verkauf" und "Das ist kein Tourismus, das ist eine Invasion". Nach Angaben der Organisatoren nahmen 25.000 Menschen an der Kundgebung teil. Die Zeitung "El Pa�s" schätzte die Zahl der Teilnehmer indes auf 15.000.

48. Ingeborg-Bachmann-Preis wird vergeben

Klagenfurt - Am Sonntagvormittag wird in Klagenfurt der 48. Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. 14 Teilnehmende haben sich seit Donnerstag mit ihren Texten dem Urteil der Jury gestellt. Geht es nach den Jurydiskussionen dürfen sich die Österreicherin Johanna Sebauer, die in Wien lebende Slowenin Tamara Štajner, Miedya Mahmod, Tijan Sila und Denis Pfabe aus Deutschland, die Schweizerin Sarah Elena Müller sowie der finnisch-britische Autor Henrik Sz�nt� die besten Chancen ausrechnen.

Großfeuer im bewaldeten Norden Athens

Athen - In Griechenland bedroht ein von stürmischem Wind angefachter Waldbrand ein Naturschutzgebiet in der Nähe von Athen. Etwa 80 Feuerwehrleute waren am Samstag im Einsatz, um die Flammen in der Bergregion Parnitha etwa 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt einzudämmen, wie die Feuerwehr mitteilte. Im ganzen Land brachen seit der Früh 40 Waldbrände aus, wie aus Feuerwehrkreisen verlautete.

