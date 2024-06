Erste Runde der Parlamentswahl in Frankreich

Paris - In Frankreich sind die Wählerinnen und Wähler am Sonntag zur ersten Runde der Parlamentswahl aufgerufen. Diese könnte den Weg zur ersten rechtspopulistischen Regierung des Landes seit der Gründung der aktuellen Republik ebnen. In Umfragen lag die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) zuletzt mit bis zu knapp 37 Prozent vorn. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Neuwahl nach dem Wahltriumph des RN bei der Europawahl am 9. Juni ausgerufen.

Deutschland nach 2:0-Sieg über Dänemark im EM-Viertelfinale

Dortmund - Deutschland hat auf dem Weg zum angepeilten Heimtriumph bei der Fußball-EM die nächste Hürde genommen. Der Turnier-Gastgeber setzte sich am Samstagabend im Achtelfinale gegen Dänemark in Dortmund mit 2:0 (0:0) durch und buchte damit als zweites Team nach der Schweiz das Ticket für die Runde der letzten acht. Dort wartet am 5. Juli in Stuttgart entweder Spanien oder Georgien. Die deutschen Tore erzielten Kai Havertz (53./Elfmeter) und Jamal Musiala (68.) nach der Pause.

48. Ingeborg-Bachmann-Preis wird vergeben

Klagenfurt - Am Sonntagvormittag wird in Klagenfurt der 48. Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. 14 Teilnehmende haben sich seit Donnerstag mit ihren Texten dem Urteil der Jury gestellt. Geht es nach den Jurydiskussionen dürfen sich die Österreicherin Johanna Sebauer, die in Wien lebende Slowenin Tamara Štajner, Miedya Mahmod, Tijan Sila und Denis Pfabe aus Deutschland, die Schweizerin Sarah Elena Müller sowie der finnisch-britische Autor Henrik Sz�nt� die besten Chancen ausrechnen.

Selbstmordanschläge mit 18 Toten in Nigeria

Kano - Im nordöstlichen nigerianischen Bundesstaat Borno sind am Samstag bei mehreren Bombenanschlägen mindestens 18 Menschen getötet worden, berichtet der Leiter der örtlichen Katastrophenschutzbehörde, Barkindo Saidu. 42 weitere Menschen wurden verletzt. Die mutmaßlich weiblichen Selbstmordattentäter hätten Menschen bei einer Hochzeit, einer Beerdigung und in einem Krankenhaus in der Stadt Gwoza angegriffen. Bisher hat sich niemand zu den Anschlägen bekannt.

Kleinkind nach Fenstersturz in Schwechat gestorben

Schwechat/Wien - Ein 19 Monate alter Bub ist am Samstagnachmittag in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrparteienhauses gefallen. Das Kleinkind wurde zwar noch lebensgefährlich verletzt und nach notärztlicher Versorgung vom Hubschrauber ins AKH Wien geflogen. Es sei aber in den Abendstunden im Krankenhaus verstorben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Ermittlungen zu den näheren Umständen waren im Laufen.

Tote bei russischem Angriff nahe Saporischschja

Kursk - Bei russischen Angriffen im Süden und Osten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben zehn Menschen getötet worden. Bei einem Angriff auf die ukrainische Stadt Wilnjansk in der Region Saporischschja kamen mindestens sieben Menschen ums Leben. Weitere elf Personen, unter ihnen drei Kinder, seien bei dem Raketenangriff schwer verletzt worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X mit. "Leider könnte die Zahl der Opfer noch steigen."

Babler wünscht sich mehr politische Beteiligung

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler will einen neuen Österreich-Konvent einrichten und Bürgerinnen und Bürger stärker zur Beteiligung animieren. So sollen sich etwa "Bürger:innenräte" aus zufällig ausgewählten Menschen, die repräsentativ für die Bevölkerung sind, bei wichtigen Fragen beteiligen können. Außerdem sollen politische Prozesse transparenter werden - etwa durch öffentliche Anhörungen oder die Veröffentlichung der vollständigen Protokolle des Ministerrats.

