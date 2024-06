Erste Runde der Parlamentswahl in Frankreich

Paris - In Frankreich hat am Sonntag die erste Runde der richtungsweisenden Neuwahl des Parlaments begonnen. Seit 8.00 Uhr können die rund 49,3 Millionen eingeschriebenen Wählerinnen und Wähler abstimmen. Staatschef Emmanuel Macron hofft darauf, seine relative Mehrheit im Parlament auszubauen. Das rechtsnationale Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen sowie das neue Linksbündnis aus Grünen, Kommunisten, Sozialisten und Linkspartei streben einen Regierungswechsel an.

Stromkostenzuschuss wird ab 1. Juli halbiert

Wien - Ab 1. Juli wird der staatliche Stromkostenzuschuss von maximal 30 Cent auf 15 Cent pro Kilowattstunde (kWh) halbiert. Die Strompreisbremse greift dann nur noch bis zu einem Arbeitspreis von 25 Cent/kWh statt bisher 40 Cent/kWh. Verbraucher zahlen weiterhin 10 Cent selbst. Die Unterstützung gibt es weiterhin für einen Jahresverbrauch von bis zu 2.900 kWh. Haushalte mit mehr als drei Personen erhalten einen weiteren Zuschuss von 52,50 Euro jährlich pro Person.

Wühlmaus-Loch gesprengt: Tiroler schwer verletzt

Wiesing - Ein Tiroler hat sich am Samstagabend schwer verletzt, als er Wühlmäusen im Garten seines Hauses zu Leibe rücken wollte. Der 35-Jährige habe gegen 22.05 Uhr in Wiesing (Bezirk Schwaz) seinen Fuß auf ein Brett gestellt, unter dem ein Pyrotechnikartikel in einem Wühlmausloch explodierte, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol. Die Rettung habe ihn mit schweren Verletzungen am rechten Fuß ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.

Banken drängen auf Umsetzung des Wohnbau-Paketes

Wien - Angesichts stark rückläufiger Wohnbaukredite drängen die Banken im Vorfeld des Inkrafttretens der novellierten KIM-Verordnung am 1. Juli auf eine rasche Umsetzung des Wohnbaupakets, mit dem die Bundesregierung den Ländern 500 Mio. Euro zur Verfügung stellt, um billige Wohnbaukredite zu fördern. Weil die Umsetzung in den meisten Bundesländern noch immer nicht erfolgt ist, würden viele Menschen geplante Kredite nicht abschließen, sagt Bankenverbandspräsident Robert Zadrazil.

Kleinkind nach Fenstersturz in Schwechat gestorben

Schwechat/Wien - Ein 19 Monate alter Bub ist am Samstagnachmittag in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrparteienhauses gefallen. Das Kleinkind wurde zwar noch lebensgefährlich verletzt und nach notärztlicher Versorgung vom Hubschrauber ins AKH Wien geflogen. Es sei aber in den Abendstunden im Krankenhaus verstorben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Ermittlungen zu den näheren Umständen waren im Laufen.

Selbstmordanschläge mit 18 Toten in Nigeria

Kano - Im nordöstlichen nigerianischen Bundesstaat Borno sind am Samstag bei mehreren Bombenanschlägen mindestens 18 Menschen getötet worden, berichtet der Leiter der örtlichen Katastrophenschutzbehörde, Barkindo Saidu. 42 weitere Menschen wurden verletzt. Die mutmaßlich weiblichen Selbstmordattentäter hätten Menschen bei einer Hochzeit, einer Beerdigung und in einem Krankenhaus in der Stadt Gwoza angegriffen. Bisher hat sich niemand zu den Anschlägen bekannt.

48. Ingeborg-Bachmann-Preis wird vergeben

Klagenfurt - Am Sonntagvormittag wird in Klagenfurt der 48. Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. 14 Teilnehmende haben sich seit Donnerstag mit ihren Texten dem Urteil der Jury gestellt. Geht es nach den Jurydiskussionen dürfen sich die Österreicherin Johanna Sebauer, die in Wien lebende Slowenin Tamara Štajner, Miedya Mahmod, Tijan Sila und Denis Pfabe aus Deutschland, die Schweizerin Sarah Elena Müller sowie der finnisch-britische Autor Henrik Sz�nt� die besten Chancen ausrechnen.

Bombendrohungen gegen zwei Lokale in Innsbruck

Innsbruck - In Innsbruck sind in der Nacht auf Sonntag zwei Lokale nach einer Bombendrohung geräumt worden. Wie die Landespolizeidirektion Tirol in der Früh mitteilte, ging die telefonische Drohung um 00.23 Uhr bei der Landesleitzentrale der Polizei ein. Bei der Durchsuchung mit Spezialkräften seien keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden, die Lokale seien wieder für den Gastbetrieb freigegeben worden. Die Polizei kündigte weitere Erhebungen an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red