Schon knapp 60 Prozent Wahlbeteiligung bei Frankreich-Wahl

Paris - Bei der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich zeichnet sich eine ungewöhnlich hohe Wahlbeteiligung ab. Bis 17.00 Uhr hatten knapp 60 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Dies ist die höchste Beteiligung seit 46 Jahren. Die Wahl könnte den Rechtspopulisten den Weg an die Macht ebnen. Ob es tatsächlich dazu kommt, entscheidet sich aber erst nach der zweiten Runde am 7. Juli. Mit ersten Ergebnissen wird kurz nach 20.00 Uhr gerechnet.

Orb�n, Babiš und Kickl wollen EU-Fraktion gründen

Wien - Die bei der EU-Wahl siegreichen Rechtsparteien aus Österreich, Ungarn und Tschechien wollen gemeinsam eine EU-Fraktion gründen. Dies gab FPÖ-Chef Herbert Kickl am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ungarischen Premier Viktor Orb�n und dem tschechischen Ex-Premier Andrej Babiš in Wien bekannt. Dieser "patriotischen" Allianz würden sich weitere Parteien anschließen, so Kickl. Orb�n sagte, sie würde "bald die größte Fraktion der rechtsgerichteten Kräfte" sein.

Schweres Hagelunwetter im nördlichen Waldviertel

Waldkirchen a.d. Thaya - Unwetter haben am Sonntagnachmittag schwere Schäden im Bezirk Waidhofen a.d. Thaya verursacht. Besonders betroffen war Waldkirchen a.d. Thaya. In den Katastralgemeinden Waldkirchen, Gilgenberg und Rappolz wurden rund 80 Prozent der Gebäude teils schwer beschädigt, berichtete das Bezirkskommando per Aussendung. Über 100 Feuerwehrleute rückten aus, um die Dächer mit Planen provisorisch abzudichten. Die betroffenen Ortsteile wurden behördlich zum Katastrophengebiet erklärt.

Kleinflugzeug auf Autobahn in Frankreich gestürzt

Bobigny - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf eine Autobahn in Frankreich sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte am Nachmittag in Noisiel östlich von Paris auf die A4, wie die Polizei mitteilte. Autos wurden dabei nicht getroffen. Bei den Toten handle es sich um die drei Insassen des Flugzeugs, erklärte der zuständige Staatsanwalt Jean-Baptiste Bladier.

Taliban treffen sich mit UNO-Vertretern in Katar

Doha - Vertreter der afghanischen Taliban-Regierung haben in Doha Gespräche mit UNO-Vertretern über die künftige Zusammenarbeit begonnen. Am Sonntag seien zunächst "vorbereitende Gespräche" geführt worden, teilte ein UNO-Sprecher mit. Die UNO-Vertreter kamen zunächst getrennt mit den Taliban-Vertretern und den Gesandten für Afghanistan aus verschiedenen Ländern zusammen.

AfD tritt aus ID-Partei aus

Essen - Die deutsche AfD tritt aus dem europäischen Parteienverbund ID aus. Die Entscheidung des Bundesvorstands gab der stellvertretende Parteichef Peter Boehringer am Sonntag auf dem Parteitag in Essen bekannt. Der Schritt war erwartet worden. Zuvor hatten die Delegierten mit Zweidrittelmehrheit dem Bundesvorstand die Kompetenz für solche Entscheidungen gegeben. Die ID - kurz für Identität und Demokratie - ist ein Zusammenschluss rechtspopulistischer und nationalistischer Parteien.

Vier Tote nach Erdrutsch im Schweizer Tessin

Sitten - Die Unwetter in der Schweiz am Samstag und der Nacht auf Sonntag haben insgesamt vier Todesopfer gefordert. Im Tessiner Maggiatal wurde eine dritte Leiche gefunden und auch im Kanton Wallis starb eine Person, wie die Behörden mitteilten. Nach dem Erdrutsch im Maggiatal im Schweizer Kanton Tessin bargen die Retter der Rettungsflugwacht am Sonntag zuvor bereits zwei Tote.

Fünf Tote bei Gasexplosion in der Türkei

Izmir - Bei einer mutmaßlich durch Gas verursachten Explosion in der westtürkischen Küstenmetropole Izmir sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 57 Menschen wurden nach Behördenangaben am Sonntag verletzt, davon einige schwer. Die Explosion sei nach ersten Erkenntnissen durch austretendes Gas in einem Restaurant ausgelöst worden, schrieb Innenminister Ali Yerlikaya auf der Plattform X. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittele, teilte der Justizminister mit.

