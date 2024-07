Deutlicher Wahlsieg für französische Rechtspopulisten

Paris - Drei Wochen nach der Europawahl haben Frankreichs Rechtspopulisten erneut einen deutlichen Wahlsieg eingefahren. Nach ersten Hochrechnungen vom Sonntagabend kommt die Partei Rassemblement National (RN) in der ersten Runde der Parlamentswahl auf etwa 34 Prozent. Nach mehreren Prognosen könnte der RN nach der zweiten Runde am 7. Juli auf eine relative oder absolute Mehrheit kommen. Die Wahlbeteiligung war mit bis zu knapp 70 Prozent außergewöhnlich hoch.

Ungarn übernimmt EU-Ratsvorsitz

Budapest - Ungarn übernimmt am Montag die alle sechs Monate wechselnde EU-Ratspräsidentschaft. Bis Ende des Jahres hat das Land damit den Vorsitz der Ministerräte inne und kann diese maßgeblich beeinflussen. Budapest hat seine Ratspräsidentschaft unter das Motto "Make Europe Great Again" (Macht Europa wieder groß!) gestellt - eine Anlehnung an den Slogan "Make America Great Again" des früheren US-Präsidenten Donald Trump, dessen erklärter Anhänger Ministerpräsident Viktor Orban ist.

Drei Tote bei Absturz von Flugzeug auf Autobahn bei Paris

Bobigny - Beim Absturz eines Sportflugzeugs auf eine Autobahn bei Paris sind drei Insassen ums Leben gekommen. Das Flugzeug habe kurz nach dem Start vom Flugplatz Lognes-Emerainville am Sonntagnachmittag eine Hochspannungsleitung gestreift und sei dann bei Coll�gien in den Mittelstreifen der Autobahn 4 Paris-Metz gekracht, teilte die Staatsanwaltschaft in Meaux mit.

HPV-Impfung gegen Krebs nun bis zum 30. Geburtstag kostenlos

Wien - Die Impfung gegen HPV und damit auch gegen mehrere Krebsarten ist ab sofort vorübergehend bis zum 30. Geburtstag kostenlos. Damit sollen zusätzlich zu den Unter-21-Jährigen, für die die Immunisierung bereits gratis war, auch alle Unter-30-Jährigen die Schutzimpfung nachholen können. Die Möglichkeit gibt es bis Ende 2025 in ganz Österreich, hatten Bund, Länder und Sozialversicherung die von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) angekündigte Ausweitung kürzlich fixiert.

Schweres Hagelunwetter im nördlichen Waldviertel

Waldkirchen a.d. Thaya - Unwetter haben am Sonntagnachmittag schwere Schäden im Bezirk Waidhofen a.d. Thaya verursacht. Besonders betroffen war Waldkirchen a.d. Thaya. In den Katastralgemeinden Waldkirchen, Gilgenberg und Rappolz wurden rund 80 Prozent der Gebäude teils schwer beschädigt, berichtete das Bezirkskommando per Aussendung. Mehr als 250 Feuerwehrleute rückten aus, um die Dächer mit Planen provisorisch abzudichten. Die betroffenen Ortsteile wurden behördlich zum Katastrophengebiet erklärt.

Selenskyj will freie Hand für ukrainische Gegenangriffe

Kiew (Kyjiw) - Angesichts der zunehmenden russischen Luftangriffe fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von den westlichen Unterstützern seines Landes freie Hand bei Gegenmaßnahmen. "Je eher die Welt uns hilft, mit den russischen Kampfflugzeugen, die diese Bomben abwerfen, fertig zu werden, je eher wir die russische militärische Infrastruktur, die russischen Militärflugplätze angreifen können, desto näher sind wir dem Frieden", sagte Selenskyj am Sonntag.

