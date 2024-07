Hurrikan "Beryl" fegt durch die Karibik

St. George's/Kingston - Der gefährlich starke Hurrikan "Beryl" hat im Südosten der Karibik schwere Schäden verursacht. Er traf am Montagvormittag (Ortszeit) als Hurrikan der Kategorie 4 über der zu Grenada gehörenden Insel Carriacou auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Inzwischen wurde er auf die Kategorie 5 - die höchste für Hurrikans - hochgestuft. Nun dürfte sich "Beryl" Jamaika nähern.

Selenskyj setzt auf stärkere Luftabwehr noch im Juli

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet im Juli eine Stärkung der Flugabwehr in seinem Land gegen die russischen Luftschläge. Die versprochenen Kampfjets vom Typ F-16 in ausreichender Menge und Qualität, Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot und Raketen mit größerer Reichweite hätten auf den Verlauf des Krieges einen entscheidenden Einfluss, sagte Selenskyj in seiner am Montag in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft.

Mindestens 39 Tote bei Protesten in Kenia

Nairobi - Bei den in Gewalt umgeschlagenen regierungskritischen Protesten in Kenia sind nach Angaben der Nationalen Menschenrechtskommission des Landes 39 Menschen getötet worden - und somit weitaus mehr, als von der Regierung angegeben. 361 weitere Menschen seien in der Zeit vom 18. Juni bis 1. Juli verletzt worden, erklärte die Kommission am Montag weiter. Zudem ergäben ihre Daten 32 Fälle von "unter Zwang oder unfreiwillig" verschwundenen Menschen.

Gletscherrückzug laut Experten direkte Gefahr für Menschen

Hallstatt - Selbst wenn dieser Winter kalt und das Frühjahr nass waren, geht der Leiter des wissenschaftlichen Gletschermessdienstes des Alpenvereins, Andreas Kellerer-Pirklbauer, auch heuer davon aus, dass die Gletscher in Österreich weiter an Masse und Länge verlieren. Ihr Rückzug bringe auch eine direkte Gefahr für den Menschen beim Begehen.

Biden-Kritik nach Trump-Entscheid am Höchstgericht

Washington - US-Präsident Joe Biden hat die jüngste Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Immunität des Präsidenten mit scharfen Worten verurteilt. "Diese Nation wurde auf dem Prinzip gegründet, dass es in Amerika keine Könige gibt", sagte Biden am Montag in einer Stellungnahme aus dem Weißen Haus. Niemand stehe über dem Gesetz. "Mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs hat sich das grundlegend geändert."

Katastrophengebiet nach Hagel im Waldviertel ausgedehnt

Waldkirchen a.d. Thaya - Nach dem schweren Hagelunwetter im nördlichen Waldviertel vom Sonntag haben die Verantwortlichen drei weitere Ortschaften zum Katastrophengebiet erklärt. Damit sind sieben Dörfer der Gemeinden Waldkirchen an der Thaya und Dobersberg betroffen, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya in der Nacht auf Dienstag mitteilte.

Auto fuhr Fußgänger in Seoul an - neun Tote

Seoul - Ein Autofahrer hat in der südkoreanischen Millionenmetropole Seoul zahlreiche Fußgänger mit seinem Fahrzeug erfasst und mehrere von ihnen tödlich verletzt. Es habe bei dem Unfall am Montagabend (Ortszeit) im Zentrum der Hauptstadt mindestens neun Tote gegeben, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Polizei.

Niederländischer Regierungschef Schoof wird vereidigt

Den Haag - Mehr als sieben Monate nach dem Sieg der Rechtspopulisten bei der Parlamentswahl in den Niederlanden vereidigt König Willem-Alexander am Dienstag die neue Regierung. Nachfolger des langjährigen Ministerpräsidenten Mark Rutte wird der ehemalige Geheimdienstchef Dick Schoof, der mit seinem rechtskonservativen Kabinett unter anderem die "härteste" Asylpolitik aller Zeiten umsetzen will.

