Ungarns Premier Orb�n erstmals seit Kriegsbeginn in Kiew

Budapest/Kiew (Kyjiw) - Der ungarische Regierungschef Viktor Orb�n ist am Dienstag zu seinem ersten Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor gut zwei Jahren eingetroffen. Orb�n führe in Kiew Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sagte sein Sprecher Bertalan Havasi nach Angaben der amtlichen Ungarischen Nachrichtenagentur (MTI). Am Montag hatte Ungarn turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft bis Ende des Jahres übernommen.

Inflation im Juni auf 3 Prozent gesunken

Wien - Die Inflationsrate in Österreich ist im Juni laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3 Prozent zurückgegangen. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2021. Im Mai stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat noch um 3,4 Prozent. "Insbesondere die Preise für Nahrungsmittel sowie für Treibstoffe kurbeln die Inflation aktuell weniger an als zuletzt", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag in einer Aussendung.

EU muss Klima-Investitionen verdoppeln

Paris - Die Europäische Union muss die Investitionen zur Erreichung ihrer Klimaziele für 2030 nach Angaben von Forschern verdoppeln. Es gebe zwar "vielversprechende Anzeichen für Fortschritte" bei der Dekarbonisierung der Stromerzeugung und der Industrie sowie beim Einsatz sauberer Technologien, erklärte die Europäische Beobachtungsstelle für Klimaneutralität (ECNO) am Dienstag. Insgesamt verlaufe die Entwicklung aber noch "zu langsam".

Vierjähriger nach Fenstersturz in Oberösterreich stabil

Weyer - Ein Vierjähriger, der Montagmittag in Weyer (Bezirk Steyr-Land) aus einem Fenster im zweiten Stock auf Asphalt gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden war, hat sich bereits am Abend wieder in stabilem Zustand befunden. Der Bub wurde Dienstagvormittag auf der Kinderintensivstation im Kepler Uniklinikum (KUK) in Linz betreut, sollte aber im Lauf des Tages oder am Mittwoch auf eine Normalstation verlegt werden, sagte eine Pressesprecherin. Lebensgefahr bestand keine mehr.

Hurrikan "Beryl" fegt durch die Karibik

St. George's/Kingston - Der gefährlich starke Hurrikan "Beryl" hat im Südosten der Karibik schwere Schäden verursacht. Er traf am Montagvormittag (Ortszeit) als Hurrikan der Kategorie 4 über der zu Grenada gehörenden Insel Carriacou auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Inzwischen wurde er auf die Kategorie 5 - die höchste für Hurrikans - hochgestuft. Nun dürfte sich "Beryl" Jamaika nähern.

Heuer weniger Anmeldungen bei Aufnahmetest für Medizin

Wien - 15.158 Personen und damit etwas weniger als im Vorjahr haben sich heuer für den Aufnahmetest für das Medizinstudium am Freitag (5. Juli) angemeldet. Zu vergeben sind an den Medizin-Unis Wien, Innsbruck und Graz bzw. an der Medizin-Fakultät der Uni Linz insgesamt 1.900 Studienplätze. Das sind um 50 mehr als im Vorjahr. Erstmals gibt es in einem größeren Umfang sogenannte "gewidmete" Studienplätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse, insgesamt können es bis zu 85 werden.

Luftangriffe Israels nach Raketenbeschuss aus Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee am Dienstag erneut Luftangriffe im Süden des Palästinensergebietes durchgeführt. Augenzeugen berichteten von mehreren Bombardements in und um die Stadt Khan Younis. Nach Angaben von Rettungskräften und des Palästinensischen Roten Halbmonds wurden dabei acht Menschen getötet und mehr als 30 weitere verletzt.

NEOS warnen vor letzter Plenarwoche vor "Wahlkampfzuckerln"

Wien - Vor den letzten Plenartagen vor der Sommerpause haben die NEOS vor "parlamentarischen Schnellschüssen" und dem Verteilen von "Wahlzuckerln" gewarnt. Insbesondere die ÖVP nahm der stellvertretende Klubobmann Nikolaus Scherak bei einer Pressekonferenz am Dienstag in die Pflicht: "Ich erwarte mir, dass die ÖVP konsequent bleibt." In der Vergangenheit sei die Volkspartei nämlich "fast immer dabei" gewesen, wenn es darum ging, Wahlkampfzuckerln zu verteilen.

