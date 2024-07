Orban schlägt in Kiew Waffenruhe vor

Kiew (Kyjiw) - Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer raschen Waffenruhe mit Russland aufgerufen. Ein solcher Schritt könne Friedensverhandlungen mit Moskau "beschleunigen", sagte Orban am Dienstag bei seinem ersten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew seit Kriegsbeginn vor mehr als zwei Jahren. Selenskyj hielt dem ungarischen Regierungschef entgegen, sein Land brauche einen "gerechten Frieden".

ÖVP lehnt Misstrauensantrag gegen Gewessler ab

Wien/Innsbruck - Die FPÖ wird mit ihrem Misstrauensantrag gegen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) nicht durchkommen. Nicht nur die SPÖ als größte Oppositionsfraktion, sondern auch der große Koalitionspartner ÖVP wird trotz des Konflikts um das EU-Renaturierungsgesetz den Antrag im Nationalrat nicht unterstützen, teilte Klubobmann August Wöginger Dienstagabend mit. Die SPÖ zog jedenfalls eine vernichtende Regierungsbilanz. Die NEOS warnten vor dem Verteilen von "Wahlzuckerln".

100 Tote nach Massenpanik in Indien

Neu-Delhi - Bei einer Massenpanik während eines Hindu-Festes sind im Norden Indiens mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. "Ersten Informationen zufolge sind 107 Menschen gestorben", gab die Behördenvertreterin Chaitra V. aus der Stadt Aligarh im Bundesstaat Uttar Pradesh am Dienstag bekannt. "Die Teilnehmer waren dabei, den Veranstaltungsort zu verlassen, als ein Staubsturm ihre Sicht behinderte, was zu einem Gedränge und dem anschließenden tragischen Vorfall führte."

Rechte Regierung in den Niederlanden vom König vereidigt

Den Haag - Mehr als sieben Monate nach dem Sieg des Rechtspopulisten Geert Wilders bei der niederländischen Parlamentswahl ist die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte des Landes vereidigt worden. Das Kabinett unter Führung des parteilosen Ex-Geheimdienstchefs Dick Schoof und mit Ministern der nationalistischen Freiheitspartei PVV wurde am Dienstag von König Willem-Alexander vereidigt. Wilders hatte auf das Premiersamt verzichtet und Schoof vorgeschlagen.

1,5 Millionen Euro Soforthilfe nach Hagel im Waldviertel

Waldkirchen a.d. Thaya/Dobersberg - Nach dem schweren Hagelunwetter im Bezirk Waidhofen an der Thaya am Sonntag stellt das Land den betroffenen Gemeinden 1,5 Millionen Euro an Soforthilfe zur Verfügung. Die Erhöhung der Mittel für Katastrophenschäden wurde am Dienstag in der Sitzung der Landesregierung beschlossen. Drei weitere Ortschaften wurden zum Katastrophengebiet erklärt. Damit sind sieben Orte der Gemeinden Waldkirchen an der Thaya und Dobersberg betroffen. Am Dienstag ging der Feuerwehreinsatz weiter.

Italiener in Pinzgauer Lokal niedergestochen

Zell am See - Bei einer Messerstecherei in einem italienischen Lokal im Salzburger Oberpinzgau ist in der Nacht auf Dienstag ein 31-jähriger Mitarbeiter des Betriebs verletzt worden. Als die Polizei im Lokal eintraf, hatte die mutmaßliche Täterin den Tatort bereits gereinigt. Die Beamten konnten zumindest ein Messer sicherstellen, informierte die Polizei. Der Hergang des Zwischenfalls lag am Tag danach noch ziemlich im Dunkeln.

Peter Pilz am kommenden Freitag in Wien vor dem Kadi

Wien - Am kommenden Freitag wird am Wiener Landesgericht gegen den früheren Nationalratsabgeordneten Peter Pilz wegen verbotener Veröffentlichung (Paragraf 301 StGB) und übler Nachrede verhandelt. Es geht um drei Anklagepunkte, inkriminiert sind Vorgänge aus den Jahren 2000, 2010 und 2018, als Pilz für die Grünen bzw. die Liste JETZT im Parlament saß. Für den Ex-Politiker und nunmehrigen Herausgeber des Online-Mediums zackzack.at sind die Vorwürfe haltlos.

