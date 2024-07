Nationalrat für Saison-Finale startklar

Wien - Der Nationalrat startet am Mittwoch in die letzte Sitzungswoche des Arbeitsjahres, die gleichzeitig die vorletzte vor der Nationalratswahl ist. Zu beschließen sind bis Freitag rund 60 Gesetze. Zu jenen am Mittwoch gehören ein neues Hilfspaket für die Gemeinden, mehr Mittel für die Feuerwehr, das Aus für die Corona-Finanzierungsagentur Cofag sowie ein Digitalisierungspaket für die Schulen und eine Cooling-Off-Phase für angehende Verfassungsrichter.

Österreich hat Top-Lebensqualität und unfreundliche Menschen

Wien - Österreich stößt bei Expats auf geteilte Liebe: Während die Lebensqualität Begeisterung hervorruft, ist die Bevölkerung weniger beliebt. In der Unterkategorie "Lokale Freundlichkeit" belegte die Alpenrepublik bei einer Umfrage von "Expat Insider" unter 12.500 Personen mit Platz 52. die vorletzte Platzierung. Unfreundlicher sind nur mehr die Bewohner von Kuwait.

Immer mehr Kokain wird laut Europol nach Europa geschmuggelt

Den Haag - Der Kokain-Schmuggel nach Europa nimmt nach Analysen von Europol weiter zu. Die Rekordwerte bei der weltweiten Kokainproduktion spiegle sich auch in den Riesenmengen, die derzeit in Europa beschlagnahmt würden, sagte eine Europol-Sprecherin in Den Haag. Auch die mit dem Handel verbundene Gewalt nehme schnell zu. Gut 70 Prozent des Kokains kommt nach Angaben von Europol über die Häfen vor allem in Antwerpen und Rotterdam nach Europa.

Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz geht an Stelzer

Linz - Mit Anfang Juli hat Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz übernommen. Offiziell erfolgt die Staffelübergabe durch seine niederösterreichische Amtskollegin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch in Linz. Thematisch will Stelzer den Fokus auf "Ankurbelung der Wirtschaft und bessere Rahmenbedingungen für die Pflege und die Gesundheitsversorgung" legen.

Druck der Demokraten auf Biden wächst nach TV-Debakel

Washington - Nach Joe Bidens desaströsem Auftritt beim Fernsehduell gegen seinen Konkurrenten Donald Trump wächst der Druck auf den US-Präsidenten auch in den eigenen Reihen. Ein erster demokratischer Abgeordneter aus dem US-Repräsentantenhaus forderte Biden öffentlich auf, aus dem Rennen um die Präsidentschaft auszusteigen und Platz für einen anderen Kandidaten zu machen. Weitere Kritiker könnten folgen. Auch die demokratische Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi meldete sich zu Wort.

Verkündung von Strafmaß gegen Trump wird verschoben

New York/Washington - Im New Yorker Schweigegeldprozess gegen Donald Trump wird die Verkündung des Strafmaßes auf den 18. September verschoben. Die Verkündung werde auf den 18. September um 10.00 Uhr Ortszeit verschoben, "falls dies noch erforderlich ist", heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Dokument von Richter Juan Merchan.

red