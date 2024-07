Hitzige Klimawandel-Diskussion im Nationalrat

Wien - Die letzte Sitzungswoche des Arbeitsjahres im Nationalrat hat am Mittwoch mit einer hitzigen Diskussion über den Klimawandel begonnen. Die Grünen appellierten in der von ihnen gestalteten "Aktuellen Stunde" zum Thema "Hitze, Unwetter und Klimakrise gefährden unsere Gesundheit - aktiver Klimaschutz schützt die Bevölkerung", den Empfehlungen der Wissenschaft zu folgen und Klimaschutz zu forcieren. Angelobt wurde Kerstin Fladerer (ÖVP), die auf Reinhold Lopatka folgt.

Lufthansa darf italienische Staatsairline ITA übernehmen

Brüssel - Die AUA-Mutter Lufthansa darf die staatliche italienische Fluggesellschaft ITA übernehmen. Dazu muss das deutsche Traditionsunternehmen aber eine Reihe von Bedingungen erfüllen, wie die EU-Kommission bekanntgab. Die Wettbewerbshüter aus Brüssel machen etwa zur Voraussetzung, dass die Partner Start- und Landerechte in Mailand-Linate abgeben sowie neuen Wettbewerbern auf der Mittel- und Langstrecke Starthilfe geben. Dafür soll es auch Verhandlungen mit Konkurrenten geben.

Halbwüchsige erniedrigten Raubopfer: Vor Gericht geständig

Wien/Linz - Ein besonders drastischer Fall von Jugendkriminalität ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Zwei Burschen im Alter von 14 und 15 hatten am 12. April 2024 am Linzer Hauptbahnhof drei ihnen körperlich unterlegene Burschen in eine Falle gelockt, ausgeraubt und in weiterer Folge zum Mitkommen gezwungen. In einem Park musste sich eines der Opfer in die Mitte knien. Auf den 14-Jährigen wurde dann eingeprügelt und eingetreten, ehe er noch gedemütigt wurde.

NATO-Staaten bei mehrjähriger Ukraine-Hilfe nicht einig

Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist mit dem Vorhaben gescheitert, die Bündnisstaaten zu mehrjährigen Zusagen für Militärhilfen für die Ukraine zu bewegen. Die 32 Alliierten konnten sich im Vorfeld eines Gipfeltreffens in Washington lediglich darauf verständigen, innerhalb des nächsten Jahres Unterstützung im Umfang von mindestens 40 Milliarden Euro zu leisten, wie die Deutsche Presse-Agentur aus mehreren Delegationen erfuhr.

Angriff auf Dorf in Mali fordert mindestens 40 Menschenleben

Bamako - Bei einem Überfall unbekannter Bewaffneter auf ein Dorf im westafrikanischen Mali sind mindestens 40 Menschen getötet worden. "Es war ein sehr schwerer Angriff. Bewaffnete umzingelten das Dorf und schossen auf die Menschen", sagte der Bürgermeister von Bankass, Moulaye Guindo, am Dienstag am Telefon. Bei einem mutmaßlichen Anschlag von Islamisten in Zentralmali wurden in der Nacht auf Mittwoch nach Behördenangaben mindestens 21 Menschen getötet.

Letzter Ministerrat vor Sommerpause ohne große Beschlüsse

Wien - Der letzte Ministerrat vor der Sommerpause ist am Mittwoch ohne wichtige Beschlüsse über die Bühne gegangen. Keine Einigung gibt es offenbar weiter zwischen den Koalitionsparteien über größere Personalentscheidungen wie die Nachfolge für EU-Kommissar Johannes Hahn und das Nationalbankdirektorium. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) fehlten bei der Regierungssitzung, das im Anschluss übliche Pressefoyer wurde auf Donnerstag verschoben.

16-Jähriger geriet in Schwechat in Oberleitung und starb

Schwechat - Ein 16 Jahre alter Bursch aus Wien ist am Montagabend im niederösterreichischen Schwechat auf einen abgestellten Eisenbahnwaggon geklettert und dabei in den Stromkreis der Oberleitung geraten. Der 16-Jährige wurde vom Waggon geschleudert und starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Er hatte sich zusammen mit einer anderen Jugendlichen im Bereich der Verschubgleise aufgehalten.

Schulterschluss soll rechte Absolute in Frankreich abwenden

Paris - In Frankreich hat sich vor der zweiten Runde der Parlamentswahl ein lagerübergreifendes Zweckbündnis zur Abwehr einer absoluten Mehrheit der Rechten formiert. Premier Gabriel Attal von der zentristischen Renaissance-Partei des Präsidenten Emmanuel Macron sagte am Mittwoch, er glaube an den Erfolg des parteiübergreifenden Versuchs, einen Durchmarsch von Marine Le Pens rechtsextremem Rassemblement National (RN) bei der Stichwahl am Sonntag zu verhindern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red