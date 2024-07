Blatt: Biden besorgt über Aussichten für Kandidatur

Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich einer Zeitung zufolge im Gespräch mit einem Verbündeten besorgt gezeigt über die Aussichten für seinen Wahlkampf. Der Demokrat sei sich bewusst, dass er in den kommenden Tagen die Öffentlichkeit davon überzeugen müsse, dass er dem Job gewachsen sei, zitierte die "New York Times" am Mittwoch einen namentlich nicht genannten Verbündeten. Das Weiße Haus dementierte.

Lufthansa darf italienische Staatsairline ITA übernehmen

Brüssel - Die AUA-Mutter Lufthansa darf die staatliche italienische Fluggesellschaft ITA übernehmen. Dazu muss das deutsche Traditionsunternehmen aber eine Reihe von Bedingungen erfüllen, wie die EU-Kommission bekanntgab. Die Wettbewerbshüter aus Brüssel machen etwa zur Voraussetzung, dass die Partner Start- und Landerechte in Mailand-Linate abgeben sowie neuen Wettbewerbern auf der Mittel- und Langstrecke Starthilfe geben. Dafür soll es auch Verhandlungen mit Konkurrenten geben.

Benko erhielt Beugestrafe im COFAG-Ausschuss

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur COFAG hat zwar seine Arbeit beendet, dennoch gibt es weitere Konsequenzen aus den Befragungen. So wurde gegen den insolventen Investor Rene Benko eine Beugestrafe wegen Aussageverweigerung verhängt. Benko muss laut der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 700 Euro zahlen. Er kann noch Rechtsmittel beim Verfassungsgerichtshof bzw. Verwaltungsgerichtshof einlegen.

NATO-Staaten bei mehrjähriger Ukraine-Hilfe nicht einig

Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist mit dem Vorhaben gescheitert, die Bündnisstaaten zu mehrjährigen Zusagen für Militärhilfen für die Ukraine zu bewegen. Die 32 Alliierten konnten sich im Vorfeld eines Gipfeltreffens in Washington lediglich darauf verständigen, innerhalb des nächsten Jahres Unterstützung im Umfang von mindestens 40 Milliarden Euro zu leisten, wie die Deutsche Presse-Agentur aus mehreren Delegationen erfuhr.

Treffen von Putin und Xi auf SCO-Gipfel in Kasachstan

Astana - Die Beziehungen zwischen China und Russland sind nach Auffassung von Präsident Wladimir Putin derzeit so gut wie noch niemals zuvor. Bei einem Gespräch mit Xi am Rande eines Gipfeltreffens in der kasachischen Hauptstadt Astana sagt Putin, die Zusammenarbeit Russlands und Chinas sei ein Schlüsselfaktor für die globale Stabilisierung. In Astana findet der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) statt.

Regierungsbildung in Bulgarien gescheitert

Sofia - In Bulgarien ist nach der Neuwahl vom 9. Juni die Bildung einer prowestlichen Regierung gescheitert. Der vom Wahlsieger Gerb-SDS nominierte Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten, Rossen Scheljaskow, verfehlte bei einer Abstimmung im Parlament deutlich eine Mehrheit. Damit kam es nicht zu zwei weiteren Abstimmungen - über die Struktur und über die Zusammensetzung eines Minderheitskabinetts.

Älteste gegenständliche Höhlenmalerei auf Sulawesi gefunden

Makassar/Brisbane - In einer Höhle auf der indonesischen Insel Sulawesi haben Archäologen eine Felsmalerei auf mindestens 51.200 Jahre datiert. Einer Studie zufolge handelt es sich um die weltweit älteste gegenständliche Malerei, die bisher bekannt ist. Abgebildet sind nach Forscherangaben drei menschenähnliche Figuren, die mit einem Wildschwein interagieren. Das Gemälde befindet sich im Karstgebiet Maros Pangkep, das zum Welterbe der UNESCO gehört.

Wiener Börse legt am Mittwoch zu, ATX gewinnt 0,6 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX legte 0,56 Prozent auf 3.680,42 Punkte zu. Auch an anderen Börsen ging es im Tagesverlauf nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von der Aussicht auf fallende US-Zinsen. Nachdem im Frühhandel Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell als Signal für mögliche Zinssenkungen gewertet wurden, schürten schwach ausgefallene US-Wirtschaftsdaten am Nachmittag die Zinssenkungshoffnungen weiter.

