Britische Parlamentswahl hat begonnen

London - In Großbritannien läuft die Parlamentswahl. Die Wahllokale haben um 7.00 Uhr (Ortszeit, 8.00 Uhr MESZ) geöffnet. Meinungsforscher erwarten einen haushohen Sieg der Labour-Partei, die bisher in der Opposition war. Deren Chef Keir Starmer dürfte damit den bisherigen Premierminister Rishi Sunak in der Downing Street ablösen. Sunaks Konservative lagen zuletzt in Umfragen rund 20 Punkte hinter den Sozialdemokraten.

Steuerstufen werden um knapp 4 Prozent angehoben

Wien - Die Steuerstufen werden für nächstes Jahr um knapp vier Prozent angehoben. Darauf hat sich die Regierung im Zusammenhang mit der Abschaffung der Kalten Progression geeinigt. Zudem steigt etwa das Kilometergeld, es wird für Pkw, Motorräder und Fahrräder einheitlich mit 50 Cent pro Kilometer festgesetzt. Die Einigung zeige, wie "handlungsfähig" die Regierung sei, betonte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag nach den jüngsten Koalitionsquerelen.

Rauch sichert breites Pensionspaket zu

Wien - Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hält sich noch bedeckt, wie man den Pensionisten die noch immer recht hohe Inflation abgelten will. In der "Fragestunde" des Nationalrats kündigte er eine gemeinsame Lösung für die Themen Anpassung, Aliquotierung und Schutzklausel an. Im nächsten Monat werde man die für die Erhöhung relevante Teuerung kennen, dann werde man fristgerecht eine gemeinsame Vereinbarung vorlegen.

Israels Sicherheitskabinett soll Hamas-Vorschlag prüfen

Jerusalem - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will noch im Tagesverlauf über den Vorschlag der Hamas für eine Waffenruhe im Gazastreifen beraten. Netanyahu werde dazu für den Abend eine Sitzung des Sicherheitskabinetts einberufen, verlautete sein Büro. Zuvor werde Netanyahu zudem mit seinen Unterhändlern bei den indirekten Gesprächen für eine Waffenruhe die Vorschläge der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe erörtern.

Selenskyj appelliert nach tödlichen Angriffen an Verbündete

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet die Verbündeten um mehr Flugabwehr-Systeme für sein Land. Er verwies dabei auf den jüngsten russischen Raketenangriff auf die Großstadt Dnipro, bei dem fünf Menschen getötet und über 50 weitere verletzt worden seien. Auch Wohngebäude und ein Krankenhaus sollen beschädigt worden sein.

Salzburger Landwirt von Kühen schwer verletzt

Krimml - Nur wenige Tage nach einem tödlichen Zwischenfall mit Kühen auf einer Alm im Salzburger Pongau ist es am Mittwochabend im Krimmler Achtental (Pinzgau) erneut zu einem schweren Unfall mit Rindern gekommen. Dabei ist der Landwirt schwer verletzt worden, sagte Rot-Kreuz-Sprecherin Roberta Thanner zur APA. Der Bauer wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen. Lebensgefahr bestand ihren Angaben zufolge nicht.

Kind in Australien nach Krokodilangriff tot geborgen

Darwin - Ein seit Tagen im abgelegenen Norden Australiens vermisstes Kind ist tot. Polizeiangaben zufolge wurde die Zwölfjährige wie befürchtet Opfer eines Krokodilangriffs. Einsatzkräfte entdeckten in dem Gewässer, in dem das Mädchen am Dienstag zuletzt gesehen wurde, seine menschlichen Überreste, wie Polizeisprecherin Erica Gibson bestätigte. "Die Bergung ist erfolgt", sagte sie dem australischen Sender ABC. Der Fund sei "extrem grausam, traurig und niederschmetternd" gewesen.

Weiterer Fall von Vogelgrippe in USA nach Kontakt mit Kühen

Washington - Zum vierten Mal innerhalb weniger Monate ist in den USA ein Mensch an Vogelgrippe erkrankt, nachdem er Kontakt mit infizierten Milchkühen hatte - diesmal im Bundesstaat Colorado. Wie bei den bisherigen Fällen habe die Frau in einem Milchviehbetrieb gearbeitet und sei dort Kühen ausgesetzt gewesen, bei denen das H5N1-Virus nachgewiesen worden sei, teilte die Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch mit.

