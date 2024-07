Steuerstufen werden um knapp 4 Prozent angehoben

Wien - Die Steuerstufen werden für nächstes Jahr um knapp vier Prozent angehoben. Darauf hat sich die Regierung im Zusammenhang mit der Abschaffung der Kalten Progression geeinigt. Zudem steigt etwa das Kilometergeld, es wird für Pkw, Motorräder und Fahrräder einheitlich mit 50 Cent pro Kilometer festgesetzt. Die Einigung zeige, wie "handlungsfähig" die Regierung sei, betonte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag nach den jüngsten Koalitionsquerelen.

E-Autos aus China: EU führt vorläufige Strafzölle ein

EU-weit/Brüssel - Die EU-Kommission führt vorläufige Strafzölle gegen in China produzierte Elektroautos ein, die nach Europa importiert werden. Peking zahle den Autobauern unfaire Subventionen und verzerre damit den Wettbewerb, begründet die Brüsseler Behörde den Schritt. Die EU-Mitgliedstaaten müssen nun innerhalb von vier Monaten entscheiden, ob die Strafzölle definitiv eingeführt werden. Diese würden dann für 5 Jahre gelten.

Linzer Brucknerhaus-Chef Kerschbaum dürfte gehen müssen

Linz - Der freigestellte Brucknerhaus-Intendant Dietmar Kerschbaum wird offenbar durch eine Sonderprüfung des Linzer Kontrollamts schwer belastet. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) will die Zusammenarbeit mit ihm "sofort" beenden, wie er am Donnerstag mitteilte. "Es haben sich nicht nur die meisten der kolportierten Vorwürfe bestätigt, es wurden noch weitere aufgedeckt", so sein Fazit. Das Kontrollamt empfehle sogar, die Staatsanwaltschaft über einige Sachverhalte zu informieren.

Bursch wegen Vergewaltigungsversuch an Großmutter verurteilt

Wien - Ein 16-Jähriger ist Donnerstagmittag am Wiener Landesgericht rechtskräftig wegen versuchter Vergewaltigung seiner Großmutter schuldig gesprochen worden. Ein Schöffensenat verurteilte den Burschen zu 15 Monaten Haft, davon zwei Monate unbedingt. Zudem wurde der Jugendliche aufgrund einer ihm von einer Kinder- und Jugendpsychologin bescheinigten Gefährlichkeit gemäß � 21 Absatz 2 StGB in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Ukrainisches Militär gibt Stadtteil von Tschassiw Jar auf

Kiew (Kyjiw)/Berlin - Die ukrainische Armee hat sich nach eigenen Angaben aus einem Teil der strategisch wichtigen ukrainischen Stadt Tschassiw Jar zurückgezogen. "Es war nicht mehr möglich, das Kanalviertel zu halten, nachdem der Feind eingedrungen war", sagte ein ukrainischer Militärsprecher am Donnerstag. Die Verteidigungsstellungen seien zerstört und das Leben der eigenen Soldaten gefährdet worden. Das Armeekommando habe sich für einen Rückzug auf besser geschützte Positionen entschieden.

BAWAG kauft deutsches Barclays-Privatkundengeschäft

Wien/London - Die BAWAG Group kauft das deutsche Privatkundengeschäft der britischen Großbank Barclays. Mit dem Zukauf will die Bank ihre Präsenz in Österreich, Deutschland der Schweiz sowie den Niederlanden ausbauen, geht aus einer Aussendung am Donnerstag hervor. Die Assets der Barclays Consumer Bank Europe betrugen laut Aussendung Ende März 2024 rund 4,7 Mrd. Euro und bestanden vor allem aus Karten- und Kreditforderungen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Menschen fliehen vor Waldbrand in Kalifornien

Sacramento (Kalifornien) - In Kalifornien müssen schon wieder tausende Menschen vor einem Waldbrand fliehen. Die Behörden des US-Bundesstaats riefen am Mittwoch mehr als 25.000 Menschen aus der Umgebung der Kleinstadt Oroville zur Evakuierung auf, wie der Lokalsender KCRA berichtete. Das "Thompson"-Feuer hat nach offiziellen Angaben seit Dienstag schon mehr als 1.400 Hektar Gras- und Waldland zerstört.

Indiens Regierungschef Modi kommt am 9. Juli nach Österreich

Wien - Der indische Ministerpräsident Narendra Modi besucht kommende Woche Österreich. Wie das Bundeskanzleramt am Donnerstag der APA mitteilte, wird Modi am Dienstag und Mittwoch in Wien erwartet. Er wird aus Moskau anreisen, wo er Gespräche mit Präsident Wladimir Putin plant. In Wien wird Modi Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) treffen. Ein gemeinsamer Medienauftritt ist für Mittwoch geplant. Es ist der erste bilaterale Besuch eines indischen Regierungschefs seit 41 Jahren.

