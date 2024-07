Großbritanniens Premier Sunak droht schwere Wahlniederlage

London - Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak und seiner Konservativen Partei droht bei der Parlamentswahl eine historische Niederlage. Meinungsforscher erwarten, dass die sozialdemokratische Labour-Partei von Keir Starmer einen deutlichen Sieg einfährt. Damit würde der 61-Jährige als Nachfolger von Sunak in die Downing Street einziehen. Millionen Menschen können bis zur Schließung der Wahllokale um 23.00 Uhr (MESZ) ihre Stimme abgeben. Danach wird eine erste Prognose erwartet.

Steuerstufen werden um knapp 4 Prozent angehoben

Wien - Die Steuerstufen werden für nächstes Jahr um knapp vier Prozent angehoben. Darauf hat sich die Regierung im Zusammenhang mit der Abschaffung der Kalten Progression geeinigt. Zudem steigt etwa das Kilometergeld, es wird für Pkw, Motorräder und Fahrräder einheitlich mit 50 Cent pro Kilometer festgesetzt. Die Einigung zeige, wie "handlungsfähig" die Regierung sei, betonte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag nach den jüngsten Koalitionsquerelen.

Indiens Regierungschef Modi kommt nach Österreich

Wien - Der indische Ministerpräsident Narendra Modi besucht kommende Woche Österreich. Wie das Bundeskanzleramt am Donnerstag der APA mitteilte, wird Modi am Dienstag und Mittwoch in Wien erwartet. Er wird aus Moskau anreisen, wo er Gespräche mit Präsident Wladimir Putin plant. In Wien wird Modi Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen treffen. Es ist der erste bilaterale Besuch eines indischen Regierungschefs seit 41 Jahren.

Hurrikan "Beryl" zieht weiter Richtung Mexiko

Kingston - Der gefährliche Hurrikan "Beryl" hat auf Jamaika mindestens einen Menschen das Leben gekostet. Im Nordwesten der Karibikinsel sei eine Frau gestorben, nachdem ein Baum auf ihr Haus gestürzt sei, sagte eine Sprecherin des Katastrophenschutzes dem US-Sender CNN. Das Sturmzentrum zog am frühen Morgen (Ortszeit) nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC gut 60 Kilometer südwestlich von Grand Cayman vorbei und soll am Freitag die mexikanische Yucat�n-Halbinsel erreichen.

Rauch sichert breites Pensionspaket zu

Wien - Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hält sich noch bedeckt, wie man den Pensionisten die noch immer recht hohe Inflation abgelten will. In der "Fragestunde" des Nationalrats kündigte er eine gemeinsame Lösung für die Themen Anpassung, Aliquotierung und Schutzklausel an. Im nächsten Monat werde man die für die Erhöhung relevante Teuerung kennen, dann werde man fristgerecht eine gemeinsame Vereinbarung vorlegen.

Angriff auf französische Regierungssprecherin im Wahlkampf

Paris - Vor der entscheidenden Runde der französischen Parlamentswahl mehren sich Akte der Gewalt. Regierungssprecherin Prisca Thevenot, die für die Parlamentswahl kandidiert, ist beim Plakatekleben angegriffen worden. Zwei Menschen aus ihrem Umfeld wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, einer von ihnen mit einem Kieferbruch. "Gewalt ist keine Antwort. Ich führe meinen Wahlkampf weiter", schrieb Thevenot am Donnerstag im Onlinedienst X.

Kremlchef Putin gegen Feuerpause in der Ukraine

Astana/Peking - Nach dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj lehnt auch Kremlchef Wladimir Putin eine mögliche Feuerpause im Ukraine-Krieg ohne Vorbedingungen ab. Die Ukraine könne eine Feuerpause nutzen, um sich für neue Angriffe zu rüsten, deshalb müsse erst eine haltbare Lösung des Konflikts ausgehandelt werden, sagte Putin. Der russische Präsident verwies auf frühere Abmachungen zum Ukraine-Konflikt aus Zeiten vor der russischen Invasion, die schließlich "im Mülleimer" landeten.

ÖVP kritisiert Gewessler - aber kein Misstrauen

Wien - Die erwartet angriffige Debatte hat sich Donnerstagnachmittag im Nationalrat bei einer "Dringlichen Anfrage" der FPÖ an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) in Sachen EU-Renaturierungsgesetz entwickelt. Die Freiheitlichen attestierten der Ressortchefin "Klimakleber-Gesinnung", die ÖVP warf der Regierungspartnerin einen "Rechtsbruch" vor. Gewessler wies einschlägige Vorhaltungen scharf zurück. Der Misstrauensantrag gegen sie wurde klar abgelehnt.

Wiener Börse schließt am Donnerstag im Plus, ATX steigt 0,86 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Plus geschlossen. Der heimische Leitindex ATX notierte den gesamten Tagesverlauf in der Gewinnzone und legte sukzessive weiter zu. Nach Handelsschluss hielt er klare 0,86 Prozent höher bei 3.712,04 Punkten. Der ATX Prime befestigte sich um 0,87 Prozent auf 1.855,96 Einheiten. Die Aktien von AT&S fielen 2,1 Prozent, der Leiterplattenhersteller zahlt für das Geschäftsjahr 2023/24 keine Dividende aus.

red