Labour-Erdrutschsieg bringt Machtwechsel in Großbritannien

London - Die britischen Wähler haben die für den Brexit verantwortlichen Konservativen nach 14 Jahren abgewählt. Bei der Unterhauswahl am Donnerstag hat die sozialdemokratische Labour Party von Oppositionsführer Keir Starmer eine absolute Mehrheit erzielt. Dies stand in der Nacht auf Freitag fest, obwohl noch 185 der 650 Wahlkreise auszuzählen waren. Der konservative Premier Rishi Sunak hatte seine Niederlage zuvor bereits eingestanden und seinem Kontrahenten Starmer gratuliert.

Schülergruppe bei Alpenüberquerung von Hubschrauber gerettet

Brandberg/München (Bayern) - Eine deutsche Schülergruppe, bestehend aus 18 Personen, elf Gymnasiasten, zwei Lehrer und weitere fünf Erwachsene, ist am Donnerstag bei einer Alpenüberquerung mit Fahrrädern in Brandberg im Tiroler Zillertal auf über 2.000 Metern Seehöhe in Bergnot geraten. Aufgrund eines halben Meters Schnee hatten sie ihre Fahrräder tragen und letztlich die Tour abbrechen müssen. Die erschöpfte Gruppe setzte einen Notruf ab und wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen.

Medizin-Aufnahmetest in Österreich begonnen

Wien - In Wien, Innsbruck, Graz und Linz hat am Freitag Vormittag der Aufnahmetest für das Medizinstudium begonnen. 15.158 Personen haben sich dafür angemeldet. An den Medizin-Unis werden insgesamt 1.900 Studienplätze vergeben. Erstmals gibt es in einem größeren Umfang sogenannte "gewidmete" Studienplätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse - bis zu 85 sind für Bundesländer, Österreichische Gesundheitskasse, Innen- und Verteidigungsministerium reserviert.

Präsidentenstichwahl im Iran läuft

Teheran - Im Iran läuft die Stichwahl um das Präsidentenamt. Rund 61 Millionen Menschen sind aufgerufen, zwischen dem im Land als gemäßigt geltenden Politiker Massoud Pezeshkian und dem Hardliner Saeed Jalili zu wählen. Staatsoberhaupt und Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei eröffnete am Morgen in Teheran die Wahl. Aus ihr soll der Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Ebrahim Raisi hervorgehen, der bei einem Hubschrauberunglück ums Leben kam.

Deutsche Koalition einigt sich im Budgetstreit

Berlin - Die Spitzen der deutschen Ampel-Koalition haben nach langen Verhandlungen einen Durchbruch beim Bundeshaushalt 2025 und beim Wachstumspaket erzielt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen nach Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die Einigung sieht vor, dass die Schuldenbremse eingehalten wird, wie aus Regierungskreisen zu hören war. Eine Notlage soll nicht festgestellt werden.

Höchste Warnstufe wegen Hurrikan "Beryl" in Mexiko

Mexiko-Stadt - Der gefährliche Hurrikan "Beryl" hat kurz vor der bei Urlaubern beliebten mexikanischen Halbinsel Yucat�n erneut an Kraft gewonnen. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 185 Kilometern pro Stunde habe der Wirbelsturm die Kategorie 3 von 5 erreicht, teilten das US-Hurrikanzentrum NHC und der mexikanische Wetterdienst mit.

Moskau meldet massive Drohnenangriffe in Südrussland

Krasnodar/Kiew (Kyjiw) - Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf Ziele in Südrussland ist nach offiziellen Angaben ein Kind ums Leben gekommen. Ein sechsjähriges Mädchen sei im Krankenhaus den Verletzungen erlegen, die es bei einer Drohnenattacke auf die Stadt Primorsko-Achtarsk erlitten habe, schrieb der Gouverneur der Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, auf Telegram. Weitere fünf Personen seien verletzt worden.

Erl-Eröffnung mit einer Warnung vor der "Festung Europa"

Erl - Die Tiroler Festspiele Erl sind Donnerstagabend zum nunmehr 26. Mal eröffnet worden - diesmal mit Appellen für "Veränderung" angesichts eines georteten Rechtsrucks und einer ebenso ausgemachten "bedrohten Demokratie". Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner warnte vor einer "Festung Europa" und plädierte für eine pragmatische Wirtschaftspolitik. Musikalisch untermalt wurde die Eröffnung mit Werken etwa von Samuel Barber und Gustav Mahler.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red