Machtwechsel in Großbritannien nach Labour-Sieg

London - Großbritannien erlebt einen Regierungswechsel. Die Oppositionspartei Labour und ihr Parteichef Keir Starmer haben die Parlamentswahl vom Donnerstag deutlich gewonnen. Der 61-Jährige wird damit neuer Premierminister und soll noch am Freitag von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Landesweit eroberten seine Sozialdemokraten zahlreiche Wahlkreise von den Konservativen des bisherigen Regierungschefs Rishi Sunak.

Medizin-Aufnahmetest in Österreich begonnen

Wien - In Wien, Innsbruck, Graz und Linz hat am Freitag Vormittag der Aufnahmetest für das Medizinstudium begonnen. 15.158 Personen haben sich dafür angemeldet. An den Medizin-Unis werden insgesamt 1.900 Studienplätze vergeben. Erstmals gibt es in einem größeren Umfang sogenannte "gewidmete" Studienplätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse - bis zu 85 sind für Bundesländer, Österreichische Gesundheitskasse, Innen- und Verteidigungsministerium reserviert.

Deutsche Koalition einigt sich im Budgetstreit

Berlin - Nach monatelangen zähen Verhandlungen haben sich die Spitzen der deutschen Ampel-Regierung auf einen Haushaltsentwurf für 2025 sowie ein Paket zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts geeinigt. Kanzler Olaf Scholz sagte, dass der Haushaltentwurf nun am 17. Juli im Kabinett beschlossen und im August dem Bundestag zugeleitet werden solle. Die Schuldenbremse soll im Wahljahr 2025 eingehalten werden. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 ist dies vorgesehen.

Präsidentenstichwahl im Iran läuft

Teheran - Im Iran läuft die Stichwahl um das Präsidentenamt. Rund 61 Millionen Menschen sind aufgerufen, zwischen dem im Land als gemäßigt geltenden Politiker Massoud Pezeshkian und dem Hardliner Saeed Jalili zu wählen. Staatsoberhaupt und Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei eröffnete am Morgen in Teheran die Wahl. Aus ihr soll der Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Ebrahim Raisi hervorgehen, der bei einem Hubschrauberunglück ums Leben kam.

Nationalrat startete Abschied mit Fragestunde an den Kanzler

Wien - Der am Donnerstag im Nationalrat abgelehnte Misstrauensantrag der FPÖ gegen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat das Parlament auch tags darauf beschäftigt. Die Freiheitlichen sahen im Nein der ÖVP eine "Sternstunde der Unglaubwürdigkeit" der Volkspartei, die die blaue Abgeordnete Petra Steger als "Totengräber der Bauern" bezeichnete. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der zur "Fragestunde" zu Gast war, ortete in dem Antrag Aktionismus.

Mädchen legten in Vöcklabruck aus Langeweile Feuer

Vöcklabruck - Vier 13-jährige Mädchen haben Mittwochabend in der ehemaligen Musikschule in Vöcklabruck einen Brand gelegt. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Bei den Löscharbeiten standen 108 Feuerwehrleute mit 19 Fahrzeugen im Einsatz. Motiv dürfte Langeweile gewesen sein, berichtete die Polizei.

Schülergruppe bei Alpenüberquerung von Hubschrauber gerettet

Brandberg/München (Bayern) - Eine deutsche Schülergruppe, bestehend aus 18 Personen, elf Gymnasiasten, zwei Lehrer und weitere fünf Erwachsene, ist am Donnerstag bei einer Alpenüberquerung mit Fahrrädern in Brandberg im Tiroler Zillertal auf über 2.000 Metern Seehöhe in Bergnot geraten. Aufgrund eines halben Meters Schnee hatten sie ihre Fahrräder tragen und letztlich die Tour abbrechen müssen. Die erschöpfte Gruppe setzte einen Notruf ab und wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen.

Höchste Warnstufe wegen Hurrikan "Beryl" in Mexiko

Mexiko-Stadt - Der gefährliche Hurrikan "Beryl" hat kurz vor der bei Urlaubern beliebten mexikanischen Halbinsel Yucat�n erneut an Kraft gewonnen. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 185 Kilometern pro Stunde habe der Wirbelsturm die Kategorie 3 von 5 erreicht, teilten das US-Hurrikanzentrum NHC und der mexikanische Wetterdienst mit.

