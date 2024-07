Keir Starmer ist neuer britischer Premierminister

London - Großbritannien steht nach einem Erdrutschsieg der Labour Party bei der Wahl vor einem Kurswechsel. "Es dürfte jedem klar sein, dass unser Land einen größeren Neustart braucht", sagte der neue Premierminister Keir Starmer am Freitag vor seinem Amtssitz in der Downing Street 10 in London. "Sie haben uns ein klares Mandat erteilt, und wir werden es nutzen, um Veränderungen herbeizuführen." Starmers konservativer Vorgänger Rishi Sunak will bald auch als Parteichef zurücktreten.

Orb�n provoziert EU-Partner mit Reise zu Putin

Moskau - Der ungarische Regierungschef Viktor Orb�n hat mit einem nicht abgesprochen Besuch bei Russlands Präsident Wladimir Putin Empörung von EU- und NATO-Partnern provoziert. Spitzenpolitiker kritisierten die Reise als "unverantwortlich" und schädlich für die Bemühungen um einen für die Ukraine akzeptablen Frieden - vor allem auch, weil Ungarn erst am vergangenen Montag den alle sechs Monate wechselnden Vorsitz im EU-Ministerrat übernommen hat. Kritik kam auch aus der Ukraine.

Hurrikan "Beryl" in Urlaubsregion in Mexiko

Mexiko-Stadt - Nach seinem zerstörerischen Durchzug über dem Karibischen Meer wütet der Hurrikan "Beryl" jetzt in der Urlaubsregion der mexikanischen Halbinsel Yucat�n. Er traf am frühen Morgen Ortszeit nahe dem viel besuchten Badeort Tulum auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. In der Region, zu der auch die Stadt Canc�n gehört, hielten sich nach Angaben der örtlichen Behörden zuletzt noch mehr als 340.000 Besucher auf.

Prozess um Missbrauch einer Achtjährigen auf Donauinsel

Wien - Ein erschreckender Fall von Kindesmissbrauch ist am Freitag am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Ein 60-Jähriger wurde bei einer Strafdrohung von bis zu fünf Jahren wegen sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen und Besitzes von Kindesmissbrauchsdarstellungen zu einer insgesamt vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Er hatte eine Achtjährige von einer Kinder-Gruppe weggelockt und in einem Gebüsch missbraucht, wobei er den Übergriff mit einer sogenannten Action Cam filmte.

Offenbar Fortschritte bei Verhandlungen im Gaza-Krieg

Kairo/Jerusalem - Im Gaza-Krieg haben sich Fortschritte bei den Verhandlungen über eine Feuerpause angedeutet. Beide Seiten zeigten sich am Freitag zuversichtlicher als zuletzt in dem seit neun Monaten anhaltenden Konflikt. Aus Kreisen der israelischen Unterhändler verlautete, es bestehe eine echte Chance auf eine Einigung. Auf palästinensischer Seite sagte ein den Gesprächen nahestehender Insider, das neueste Angebot der radikal-islamischen Hamas könnte zu einer Rahmenvereinbarung führen.

Banküberfall in Innsbruck - Zwei Verdächtige festgenommen

Innsbruck - Ein mit einer Latex-Gesichtsmaske maskierter und mit einer Faustfeuerwaffe bewaffneter Täter hat Freitagvormittag eine Bankfiliale im Westen Innsbrucks überfallen. Dort bedrohte er die im Schalterraum anwesenden Angestellten mit der Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als er dieses erhielt, flüchtete er zu Fuß. Wenig später wurden zwei Verdächtige - ein 24-jähriger Österreicher und ein vermutlich 32-Jähriger noch unklarer Identität - nahe dem Tatort festgenommen.

Neue Unwetterwarnung: Tal im Tessin wird evakuiert

Locarno - Neue Unwetter im Schweizer Kanton Tessin können Menschen nach Einschätzung des Krisenstabs an diesem Wochenende in Lebensgefahr bringen. Die Behörden haben deshalb die Evakuierung fast eines ganzen Tals angeordnet. Die Bewohner im Bavonatal, im oberen Maggiatal, werden nun mit Hubschraubern ausgeflogen, wie die Kantonspolizei berichtete.

Grüne gegenüber der ÖVP für Karas als EU-Kommissar

Wien - Nachdem die NEOS den scheidenden Europaabgeordneten Othmar Karas (ÖVP) als nächsten österreichischen EU-Kommissar ins Spiel gebracht haben, dürften sich nun auch die Grünen gegenüber ihrem Koalitionspartner ÖVP hinter ihn stellen. Wie der "Kurier" am Freitag berichtete, sollen sie den bisherigen Ersten Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, der nicht mehr für die Volkspartei angetreten war, als Vorschlag unterbreitet haben.

Wiener Börse vor Frankreich-Wahl knapp behauptet - ATX verliert 0,1 %

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag knapp behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Minus von 0,09 Prozent bei 3.708,61 Punkten. Auch andere Börsen drehten nach einem freundlichen Handelsverlauf im Späthandel knapp ins Minus. Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht wirkte sich nicht merklich an den Märkten aus. Angesichts der am Wochenende anstehenden zweiten Wahlrunde in Frankreich dürften viele Anleger aber vorsichtig agiert haben, hieß es.

