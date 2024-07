Biden will im Rennen um US-Präsidentschaft bleiben

Washington - Joe Biden besteht nach dem TV-Debakel gegen seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump darauf, im Präsidentschaftsrennen zu bleiben. "Lassen Sie mich das so klar sagen, wie ich kann: Ich bleibe im Rennen. Ich werde Donald Trump schlagen", sagte der 81-jährige US-Präsident bei einem Wahlkampfauftritt in Madison im US-Staat Wisconsin. Der Demokrat kämpft aktuell an allen Fronten, um seine Präsidentschaftskandidatur zu retten.

Orb�n provoziert EU-Partner mit Reise zu Putin

Moskau - Der ungarische Regierungschef Viktor Orb�n hat mit einem nicht abgesprochen Besuch bei Russlands Präsident Wladimir Putin Empörung von EU- und NATO-Partnern provoziert. Spitzenpolitiker kritisierten die Reise als "unverantwortlich" und schädlich für die Bemühungen um einen für die Ukraine akzeptablen Frieden - vor allem auch, weil Ungarn erst am vergangenen Montag den alle sechs Monate wechselnden Vorsitz im EU-Ministerrat übernommen hat. Kritik kam auch aus der Ukraine.

Wilders will neuem EU-Rechtsbündnis um Orban beitreten

Brüssel/Madrid - Geert Wilders und seine niederländische Regierungspartei PVV (Freiheitspartei) wollen sich im EU-Parlament der neuen geplanten Rechtsaußen-Fraktion Patrioten für Europa anschließen. "Wir wollen unsere Kräfte im EP bündeln und schließen uns mit Stolz #PatriotsforEurope an!", postete Wilders Freitagabend auf X. Zuvor hatte die spanische Partei Vox angekündigt, dem Bündnis aus der Fidesz-Partei von Ungarns Regierungschef Viktor Orb�n, FPÖ und der tschechischen ANO beizutreten.

Hurrikan "Beryl" in Urlaubsregion in Mexiko

Mexiko-Stadt - Nach seinem zerstörerischen Durchzug über dem Karibischen Meer wütet der Hurrikan "Beryl" jetzt in der Urlaubsregion der mexikanischen Halbinsel Yucat�n. Er traf am frühen Morgen Ortszeit nahe dem viel besuchten Badeort Tulum auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. In der Region, zu der auch die Stadt Canc�n gehört, hielten sich nach Angaben der örtlichen Behörden zuletzt noch mehr als 340.000 Besucher auf.

Umstrittene Stierhatz von Pamplona beginnt

Pamplona - Ungeachtet neuer Proteste von Tierschützern beginnt am Samstag in Spanien eine neue Ausgabe der ebenso spektakulären wie umstrittenen Stierrennen von Pamplona. Das insgesamt neuntägige Sanferm�n-Fest wird um 12.00 Uhr mit dem traditionellen "Chupinazo", dem Abfeuern einer kleinen Rakete vom Rathausbalkon aus eröffnet. Die erste Stierhatz findet in der nordspanischen Gemeinde am Sonntag statt.

Meinl-Reisinger wird als NEOS-Chefin wiedergewählt

Wien - Beate Meinl-Reisinger stellt sich am Samstag bei einer Mitgliederversammlung in der Meinl-Rösthalle in Ottakring der Wiederwahl als NEOS-Chefin. Eine Gegenkandidatur für den Parteivorsitz, der statutenmäßig alle drei Jahre gewählt werden muss, gibt es diesmal nicht. Bei ihrer Wiederwahl vor drei Jahren im Design Center Linz erhielt die 46-Jährige 92,9 Prozent der Delegiertenstimmen.

Zehn Tote und 42 Verletzte bei Busunfall in Brasilien

Rio de Janeiro - Bei einem Busunfall im Südosten Brasiliens sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen und 42 weitere Menschen verletzt worden. Der Reisebus sei "gegen den Pfeiler einer Überführung" geprallt, erklärte die Sicherheitsbehörde des Bundesstaates S�o Paulo am Freitag. Die zehn Todesopfer starben den Angaben zufolge noch am Unfallort. Die Verletzten, darunter fünf Schwerverletzte, wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Offenbar Fortschritte bei Verhandlungen im Gaza-Krieg

Kairo/Jerusalem - Im Gaza-Krieg haben sich Fortschritte bei den Verhandlungen über eine Feuerpause angedeutet. Die Verhandlungen werden aber nach Darstellung von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kommende Woche fortgeführt. Beide Seiten hatten sich zuvor am Freitag zuversichtlicher als zuletzt in dem seit neun Monaten anhaltenden Konflikt gezeigt. Aus Kreisen der israelischen Unterhändler verlautete, es bestehe eine echte Chance auf eine Einigung.

