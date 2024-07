Biden hält an Kandidatur fest: Nur Gott kann mich umstimmen

Washington - Joe Biden hält sich eigenen Aussagen zufolge für den am besten geeigneten Kandidaten für das US-Präsidentenamt. "Ich glaube nicht, dass jemand qualifizierter ist, Präsident zu sein oder dieses Rennen zu gewinnen, als ich", sagte der 81-Jährige in einem Interview mit dem Sender ABC News. Der Journalist George Stephanopoulos hatte ihn gefragt, ob das Risiko, die Wahl zu verlieren, nicht zu hoch sei. Biden gab sich unbeirrt. Nur Gott könne ihn aus dem Rennen drängen, betonte er.

Starmer stoppt Pläne für Abschiebungen nach Ruanda

London - Der neue britische Premierminister Keir Starmer hat einer Zeitung zufolge am ersten Tag seiner Amtszeit den umstrittenen Plan der Vorgängerregierung für Abschiebungen nach Ruanda gestoppt. Das Vorhaben sei "effektiv tot", berichtete der "Telegraph" Freitagabend unter Berufung auf Insider. Der Labour-Politiker hatte den Schritt angekündigt. Starmers Partei gewann am Donnerstag die Parlamentswahl mit deutlichem Vorsprung. Der Regierungswechsel erfolgte innerhalb von Stunden.

Hurrikan "Beryl" in Urlaubsregion in Mexiko

Mexiko-Stadt - Nach seinem zerstörerischen Durchzug über dem Karibischen Meer wütet der Hurrikan "Beryl" jetzt in der Urlaubsregion der mexikanischen Halbinsel Yucat�n. Er traf am frühen Morgen Ortszeit nahe dem viel besuchten Badeort Tulum auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. In der Region, zu der auch die Stadt Canc�n gehört, hielten sich nach Angaben der örtlichen Behörden zuletzt noch mehr als 340.000 Besucher auf.

Orb�n provoziert EU-Partner mit Reise zu Putin

Moskau - Der ungarische Regierungschef Viktor Orb�n hat mit einem nicht abgesprochen Besuch bei Russlands Präsident Wladimir Putin Empörung von EU- und NATO-Partnern provoziert. Spitzenpolitiker kritisierten die Reise als "unverantwortlich" und schädlich für die Bemühungen um einen für die Ukraine akzeptablen Frieden - vor allem auch, weil Ungarn erst am vergangenen Montag den alle sechs Monate wechselnden Vorsitz im EU-Ministerrat übernommen hat. Kritik kam auch aus der Ukraine.

Reformer Pezeshkian gewinnt Präsidentenwahl im Iran

Teheran - Der moderate Politiker Massoud Pezeshkian hat die Präsidentenwahl im Iran gewonnen. Dies gab der Sprecher der Wahlbehörde am Samstag in der Früh im Staatsfernsehen bekannt. Demnach setzte sich der 69-Jährige in einer Stichwahl gegen den Hardliner Said Jalili durch. Pezeshkian hat eine Öffnung des Iran und mehr Freiheiten für die Bevölkerung des Landes versprochen. Die Wahl war nach dem Unfalltod des erzkonservativen Präsidenten Ebrahim Raisi notwendig geworden.

Meinl-Reisinger wird als NEOS-Chefin wiedergewählt

Wien - Beate Meinl-Reisinger stellt sich am Samstag bei einer Mitgliederversammlung in der Meinl-Rösthalle in Ottakring der Wiederwahl als NEOS-Chefin. Eine Gegenkandidatur für den Parteivorsitz, der statutenmäßig alle drei Jahre gewählt werden muss, gibt es diesmal nicht. Bei ihrer Wiederwahl vor drei Jahren im Design Center Linz erhielt die 46-Jährige 92,9 Prozent der Delegiertenstimmen.

Umstrittene Stierhatz von Pamplona beginnt

Pamplona - Ungeachtet neuer Proteste von Tierschützern beginnt am Samstag in Spanien eine neue Ausgabe der ebenso spektakulären wie umstrittenen Stierrennen von Pamplona. Das insgesamt neuntägige Sanferm�n-Fest wird um 12.00 Uhr mit dem traditionellen "Chupinazo", dem Abfeuern einer kleinen Rakete vom Rathausbalkon aus eröffnet. Die erste Stierhatz findet in der nordspanischen Gemeinde am Sonntag statt.

Runde zwei der Frankreich-Wahl beginnt in Überseegebieten

Paris - In Frankreich sind die Wählerinnen und Wähler in den Überseegebieten bereits am Samstag zur entscheidenden Runde der Parlamentswahl aufgerufen. Diese könnte den Weg zur ersten rechtspopulistischen Regierung des Landes seit der Gründung der aktuellen Republik ebnen. Nach Umfragen ist aber auch die Bildung von drei Blöcken in der Nationalversammlung möglich, die die Regierung lähmen und das Land in eine politische Krise stürzen könnten.

