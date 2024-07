Moderater Pezeshkian gewinnt Präsidentenwahl im Iran

Teheran - Der Iran steht nach dem Wahlsieg des gemäßigten Präsidentschaftskandidaten Massoud Pezeshkian vor einem möglichen Politikwechsel. Der frühere Gesundheitsminister setzte sich mit 53,7 Prozent der Stimmen gegen seinen ultrakonservativen Herausforderer Said Jalili durch, sagte ein Sprecher der Wahlbehörde in Teheran Samstagvormittag. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder von Anhängern, die den Wahlsieg des 69-Jährigen in den frühen Morgenstunden mit Hupkonzerten feierten.

Meinl-Reisinger mit 91 Prozent als NEOS-Chefin bestätigt

Wien - Beate Meinl-Reisinger ist am Samstag mit 91 Prozent als NEOS-Parteichefin wiedergewählt worden. Eine Gegenkandidatur gab es bei der Kür des Parteivorsitzes, der statutenmäßig alle drei Jahre gewählt werden muss, in der Meinl-Rösthalle in Wien-Ottakring nicht. 2021 hatte die 46-Jährige 92,9 Prozent der Delegiertenstimmen erhalten. "Ich habe so viel Lust, so viel Energie für die nächsten Monate", schwor die neugewählte Parteichefin die Partei auf den Nationalratswahlkampf ein.

Schüsse und Verletzte bei Streit von zwei Gruppen in Wien

Wien - Bei einem Streit zwischen zwei größeren Männergruppen in einem Park in Wien-Brigittenau sind am Freitagabend Schüsse gefallen, es waren verschiedene Waffen im Spiel, es gab drei Leichtverletzte. Laut Polizei wurden auch fünf abgestellte Autos durch Schusswaffenprojektile beschädigt. Die syrischen und russischen Staatsbürger dürften sich zu der Auseinandersetzung verabredet haben. Zwei junge Syrer wurden vermutlich durch Schüsse, ein Russe offenbar durch ein Messer verletzt.

Ende der Rekordserie bei den Ozeantemperaturen

Berlin - Die Ozeane haben mehr als 15 Monate lang Wärmerekorde aufgestellt - nun finden die stetigen Höchstwerte wohl erst einmal ein Ende. Im globalen Mittel lag die Oberflächentemperatur der US-Plattform "Climate Reanalyzer" zuletzt nicht mehr über den täglichen Vorjahreswerten. Es sei anzunehmen, dass die globale Meerestemperatur in der zweiten Jahreshälfte eher unterhalb der extremen Rekorde von 2023 bleiben werde, sagte Helge Gößling vom deutschen Alfred-Wegener-Institut (AWI).

Tote bei russischen Angriffen in Region Donezk

Donezk - Bei russischen Angriffen sind in der ostukrainischen Region Donezk nach ukrainischen Angaben acht Menschen getötet und mindestens 28 verletzt worden. "Jede Stadt und jedes Dorf in der Region Donezk ist ständig durch feindliche Angriffe bedroht", teilt Gouverneur Wadym Filaschkin auf Telegram mit.

Fico lobt Orban - Kritik an Moskau-Reise aus den USA

Bratislava/Berlin - Erstmals nach dem Attentat auf ihn hat sich der slowakische Ministerpräsident Robert Fico wieder öffentlich gezeigt. Auf einer Festveranstaltung zum Feiertag der Slawenapostel Kyrill und Method kritisierte er eine "liberale Ideologie" und lobte seinen ungarischen Amtskollegen Viktor Orban für dessen Moskau-Reise. "Wäre ich gesund gewesen, hätte ich mich ihm angeschlossen", sagte Fico über Orbans umstrittene Kreml-Visite. Aus den USA kam scharfe Kritik.

Bewegung in Verhandlungen über Ende von Gazakrieg

Doha - In die Bemühungen um die Freilassung israelischer Geiseln in der Gewalt der radikal-islamischen Hamas kommt zunehmend Bewegung. Nach indirekten Verhandlungen zwischen der palästinensischen Gruppierung und Israel am Freitag bestätigte am Samstag ein hochrangiges Hamas-Mitglied gegenüber Reuters, man habe die Forderung fallen gelassen, dass Israel sich zunächst zu einem dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen verpflichten müsse.

Italienischer Vulkan Stromboli rumort weiter

Rom - Der Vulkan Stromboli auf der gleichnamigen italienischen Mittelmeerinsel rumort weiter. Die Ausflugstouren an den Hängen des Vulkans wurden ausgesetzt. Der Zugang zu den Stränden der Insel wurde nachtsüber untersagt. Außerdem dürfen Boote nicht nahe dem Vulkan halten, teilten die Behörden mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red