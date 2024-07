Entscheidende Runde der Parlamentswahl in Frankreich

Paris - In Frankreich sind die Wählerinnen und Wähler am Sonntag zur entscheidenden Runde der Parlamentswahl aufgerufen. Diese könnte den Weg zur ersten rechtspopulistischen Regierung des Landes seit der Gründung der aktuellen Republik ebnen. Nach Umfragen ist aber auch die Bildung von drei weitgehend verfeindeten Blöcken in der Nationalversammlung möglich, die die Regierung lähmen und das Land in eine politische Krise führen könnten.

Meinl-Reisinger mit 91 Prozent als NEOS-Chefin bestätigt

Wien - Beate Meinl-Reisinger ist am Samstag mit 91 Prozent als NEOS-Parteichefin wiedergewählt worden. Eine Gegenkandidatur gab es bei der Kür des Parteivorsitzes, der statutenmäßig alle drei Jahre gewählt werden muss, in der Meinl-Rösthalle in Wien-Ottakring nicht. 2021 hatte die 46-Jährige 92,9 Prozent der Delegiertenstimmen erhalten. "Ich habe so viel Lust, so viel Energie für die nächsten Monate", schwor die neugewählte Parteichefin die Partei auf den Nationalratswahlkampf ein.

Norweger Drege bei Tour of Austria tödlich verunglückt

Kals/Wien - Die Tour of Austria ist am Samstag vom Tod des norwegischen Radprofis Andr� Drege erschüttert worden. Ob die letzte Etappe von Kufstein auf das Kühtai am Sonntag gestartet wird, ist fraglich. Der 25-jährige Drege aus dem Team Coop Repsol kam in der Abfahrt vom Großglockner nach Heiligenblut zu Sturz und erlag seinen Verletzungen. Drege war Teil der Ausreißergruppe, wurde bewusstlos am Straßenrand aufgefunden und verstarb an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Burkina Faso, Mali und Niger bilden Allianz

Niamey - Die Militärregierungen von Mali, Niger und Burkina Faso haben bei ihrem ersten Gipfeltreffen im Niger ihre "Allianz der Sahelstaaten" besiegelt. Die drei Staaten hätten beschlossen, einen weiteren Schritt in Richtung Integration zu unternehmen und zu diesem Zweck "den Vertrag zur Gründung einer Konföderation angenommen", hieß es in der Abschlusserklärung des Gipfels am Samstag. Die Lenker aller drei Staaten sind durch Militärputsche an die Macht gekommen.

Neuer britischer Premier will Ruanda-Projekt stoppen

London - Großbritannien wird keine irregulären Migranten nach Ruanda abschieben. Der neue Premierminister Keir Starmer sagte, das umstrittene Vorhaben seines konservativen Vorgängers Rishi Sunak sei "tot und beerdigt". Bei den Plänen habe es sich nur um Symbolpolitik gehandelt, sagte Starmer in der Downing Street in London. Der Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, das Ruanda-Programm einzustellen.

Neue Brände und Hitzerekord in Kalifornien

Palm Springs (Kalifornien)/Santa Barbara (Kalifornien) - Bei sengender Hitze sind im Süden Kaliforniens mehrere neue Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Einer der größten lodert seit Freitag im Los Padres National Forest, einem Waldgebiet nördlich von Santa Barbara, wie die "Los Angeles Times" berichtete. Das Feuer breite sich dort mit hoher Geschwindigkeit aus. Trockenheit und starke Winde befeuerten auch mehrere andere Brände. Die Meteorologen meldeten für den Süden des US-Bundesstaates einen Hitzerekord.

Türkischer Fanmarsch in Berlin wegen Wolfsgruß gestoppt

Berlin - Weil viele türkische Fußball-Anhänger den umstrittenen Wolfsgruß gezeigt haben, hat die Berliner Polizei den Fanmarsch vor dem EM-Viertelfinale gegen die Niederlande angehalten. Die Fans seien aufgefordert worden, das Zeigen der Geste zu unterlassen. Ein Fanmarsch sei "keine Plattform für politische Botschaften", teilte die Polizei am Samstag auf der Plattform X mit.

Karlsbader Filmfestival: Hauptpreis geht an Mark Cousins

Karlovy Vary (Karlsbad) - Der Hauptpreis des 58. internationalen Filmfestivals von Karlsbad geht an den neuesten Dokumentarfilm des britischen Regisseurs Mark Cousins. Der 59-Jährige nahm den Kristallglobus bei der Abschlussgala in dem tschechischen Kurort persönlich entgegen. In seinem Film erzählt er von einem entscheidenden Wendepunkt im Leben der britischen abstrakten Malerin Wilhelmina Barns-Graham (1912-2004).

