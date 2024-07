Entscheidende Runde der Parlamentswahl in Frankreich

Paris - In Frankreich sind die Wählerinnen und Wähler am Sonntag zur entscheidenden Runde der Parlamentswahl aufgerufen. Diese könnte den Weg zur ersten rechtspopulistischen Regierung des Landes seit der Gründung der aktuellen Republik ebnen. Nach Umfragen ist aber auch die Bildung von drei weitgehend verfeindeten Blöcken in der Nationalversammlung möglich, die die Regierung lähmen und das Land in eine politische Krise führen könnten.

Norweger Drege bei Tour of Austria tödlich verunglückt

Kals/Wien - Die Tour of Austria ist am Samstag vom Tod des norwegischen Radprofis Andr� Drege erschüttert worden. Ob die letzte Etappe von Kufstein auf das Kühtai am Sonntag gestartet wird, ist fraglich. Der 25-jährige Drege aus dem Team Coop Repsol kam in der Abfahrt vom Großglockner nach Heiligenblut zu Sturz und erlag seinen Verletzungen. Drege war Teil der Ausreißergruppe, wurde bewusstlos am Straßenrand aufgefunden und verstarb an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Ausschuss zu Vorwürfen gegen Kickl soll bald tagen

Wien - Nachdem die SPÖ Vorwürfe gegen FPÖ-Klubchef Herbert Kickl erhoben hat, wonach dieser gegen parlamentarische Transparenzregeln verstoßen haben soll, dürfte nun der Unvereinbarkeitsausschuss des Nationalrats bald zusammentreten. Kickl selbst könnte dort in einem so genannten Nachfrageverfahren zu Wort kommen. Dafür, dass der Ausschuss auch im Sommer tagen kann, hatte der Nationalrat am Freitag gesorgt.

Tropensturm "Beryl" nähert sich der US-Küste

Corpus Christi - Der US-Bundesstaat Texas rüstet sich für die baldige Ankunft des Sturms "Beryl" - dann wieder als Hurrikan. In der Karibik hatte "Beryl" die höchste Hurrikan-Stärke - Kategorie 5 - erreicht, wurde während seines Zugs über Mexiko zu einem Tropensturm herabgestuft. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC lag die Windgeschwindigkeit bei 95 Kilometern pro Stunde, im Laufe des Sonntags dürfte "Beryl" über dem Golf von Mexiko wieder zum Hurrikan (mindestens 119 km/h) werden.

EU-Außenbeauftragter rüffelt Orb�n nach weiterem Alleingang

Brüssel/Nikosia/Lefkosa - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orb�n sorgt weiter für Unruhe in der EU-Außenpolitik. Nach seiner umstrittenen Kreml-Visite hat er am Samstag auch an einem Gipfel der Organisation der Turkstaaten (OTS) im aserbaidschanischen Susa teilgenommen, bei dem auch die vom EU-Staat Zypern abtrünnige "Türkische Republik Nordzypern" vertreten war. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell distanzierte sich am Samstagabend von Orb�n, dessen Land derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat.

Wolfsgruß auch im Olympiastadion - Erdogan verfolgt Spiel

Berlin - Zahlreiche türkische Fans haben vor dem EM-Viertelfinale ihrer Mannschaft gegen die Niederlande im Berliner Olympiastadion den Wolfsgruß gezeigt. Während der Nationalhymne war der rechtsextreme Gruß vermehrt auf den Tribünen zu sehen, meldete der Sportinformationsdienst am Samstagabend. Zuvor hatte die Berliner Polizei den türkischen Fanmarsch wegen des wiederholten Zeigens der umstrittenen Geste beendet. Der türkische Präsident Erdogan verfolgte das Spiel an Ort und Stelle.

Burkina Faso, Mali und Niger bilden Allianz

Niamey - Die Militärregierungen von Mali, Niger und Burkina Faso haben bei ihrem ersten Gipfeltreffen im Niger ihre "Allianz der Sahelstaaten" besiegelt. Die drei Staaten hätten beschlossen, einen weiteren Schritt in Richtung Integration zu unternehmen und zu diesem Zweck "den Vertrag zur Gründung einer Konföderation angenommen", hieß es in der Abschlusserklärung des Gipfels am Samstag. Die Lenker aller drei Staaten sind durch Militärputsche an die Macht gekommen.

