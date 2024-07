Entscheidende Runde der Parlamentswahl in Frankreich

Paris - In Frankreich hat Sonntag früh die mit Spannung erwartete zweite Runde der vorgezogenen Parlamentswahl begonnen. Bei dem Votum zeichnete sich ein Sieg der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN) ab, die bereits in der ersten Runde stärkste Kraft wurde. Ob der RN die absolute Mehrheit erreichen wird, gilt jedoch als ungewiss. Mit ersten Hochrechnungen wird am Abend gegen 20.00 Uhr gerechnet.

Demonstrationen für Geisel-Deal in Israel

Tel Aviv - Bei neuen landesweiten Protesten in Israel haben Tausende von ihrer Regierung ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln im umkämpften Gazastreifen gefordert. Auf den Tag genau neun Monate nach dem Massaker der islamistischen Hamas in Israel kamen Demonstranten am Sonntag zu einem "Tag der Störung" zusammen und begannen laut Medien mit der Blockade von Straßen und Kreuzungen im ganzen Land. Höhepunkt soll ein Massenprotest vor dem Militärhauptquartier in Tel Aviv werden.

Katzian: Kocher muss Vamed-Anteilsverkauf durch ÖBAG prüfen

Wien - Die Kritik aus den sozialdemokratischen Reihen am Ausstieg der Staatsholding ÖBAG aus der Vamed AG reißt nicht ab. Am Sonntag rückte ÖGB-Chef Wolfgang Katzian aus, um ÖVP-Wirtschaftsminister Martin Kocher aufzufordern, die Vamed-Übernahme durch das Private-Equity-Unternehmen PAI zu prüfen. Schließlich seien zahlreiche heimische Reha- und Gesundheitseinrichtungen betroffen, so Katzian in einer Aussendung. Die Investition gehöre überprüft, es gebe die rechtlichen Wege dazu.

Sechs Verletzte bei Stierhatz in Pamplona

Pamplona - Bei der ersten Stierhatz des diesjährigen Sanferm�nes-Festes sind im nordspanischen Pamplona mindestens sechs Läufer verletzt worden. Ein Mensch habe ein Schädeltrauma erlitten, die anderen fünf vor allem Prellungen, sagte ein Sprecher des Sanitätsdienstes dem staatlichen TV-Sender RTVE. Mehrere Verletzte kamen ins Krankenhaus. Die Stiere sterben später in der Stierkampfarena.

Unwetter forderte sechs Verletzte bei Linzer Straßenfest

Linz - Orkanartige Sturmböen und Starkregen haben Samstagabend die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. In Linz wurden sechs Personen, darunter vier Kinder, bei einem Straßenfest von herabfallenden Ästen verletzt. Insgesamt waren im Bundesland mehr als 2.500 Feuerwehrleute im Unwettereinsatz. Auf den Salzburger Seen kam es zu einigen Zwischenfällen mit Wassersportlern, die es nicht rechtzeitig ans Ufer geschafft hatten. Auch einige Veranstaltungen waren von den Unwettern betroffen.

EU-Außenbeauftragter rüffelt Orb�n nach weiterem Alleingang

Brüssel/Nikosia/Lefkosa - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orb�n sorgt weiter für Unruhe in der EU-Außenpolitik. Nach seiner umstrittenen Kreml-Visite hat er am Samstag auch an einem Gipfel der Organisation der Turkstaaten (OTS) im aserbaidschanischen Susa teilgenommen, bei dem auch die vom EU-Staat Zypern abtrünnige "Türkische Republik Nordzypern" vertreten war. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell distanzierte sich am Samstagabend von Orb�n, dessen Land derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat.

Ätna spuckte wieder Lava

Rom - Europas größter aktiver Vulkan Ätna hat wieder mit einer Lavaeruption auf sich aufmerksam gemacht. Wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Catania mitteilte, entwickelte sich am Samstagabend eine fünf Kilometer hohe Rauchsäule, gemessen vom Meeresspiegel. Im Umkreis regnete es mancherorts Asche und Staub vom Himmel.

Vater warf in Paris Kinder nach Streit aus fünftem Stock

Paris - Ein Vater hat in Paris seine beiden zwei und fünf Jahre alten Kinder aus einem Fenster seiner Wohnung im fünften Stock geworfen und lebensgefährlich verletzt. Zuvor soll es in der Familie am Samstagabend zu Streit gekommen sein, berichtete die Zeitung "Le Parisien" unter Verweis auf die Polizei. Der Vater sprang hinterher und starb. Die Behörden richteten eine psychologische Betreuung für Anrainer ein, die in dem Wohnblock abseits des Stadtzentrums Zeugen der Tat waren.

