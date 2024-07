Sieg von Linksbündnis bei französischer Parlamentswahl

Paris - Das linke Oppositionsbündnis "Neue Volksfront" (NFP) hat die französische Parlamentswahl am Sonntag überraschend gewonnen. Das vom Linkspopulisten Jean-Luc M�lenchon angeführte Bündnis stellt 182 der 589 Mandate in der Nationalversammlung. Die nach der ersten Wahlrunde favorisierten Rechtspopulisten von Marine Le Pen landeten mit 143 Mandaten nur an dritter Stelle hinter dem Präsidentenbündnis Ensemble mit 168 Sitzen. Premier Gabriel Attal kündigte seinen Rücktritt an.

Seit einem Jahr knackt jeder Monat die 1,5-Grad-Marke

Bonn - Es ist eine unheilvolle Serie - und sie bedroht jenes Ziel, das die Staatengemeinschaft mit dem Pariser Klimaschutzabkommen anvisiert: Auch der Juni 2024 war der wärmste Juni seit Beginn der Datenaufzeichnungen. Er lag 1,5 Grad über dem geschätzten Juni-Durchschnitt für 1850 bis 1900, der vorindustriellen Referenzperiode, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus mitteilt. Damit war es der zwölfte Monat in Folge, der die 1,5-Grad-Schwelle erreichte oder überschritt.

Schlägerei in Wien-Meidling mit vier Schwerverletzten

Wien - Bereits zum dritten Mal haben sich zwei rivalisierende Männergruppen zu einer tätlichen Auseinandersetzung in Wien verabredet. Während der Streit am Freitag und am Samstag in der Brigittenau noch relativ glimpflich ausgegangen ist, wurden am Sonntagabend in Meidling vier Personen schwer verletzt. Drei Männer erlitten Stichverletzungen und ein Mann eine Kopfverletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Nach den Tätern wurde gefahndet.

Filmproduzent übernimmt Paramount um mehr als 8 Mrd. Dollar

Los Angeles - Der traditionsreiche Hollywood-Konzern Paramount bekommt einen neuen Eigentümer. In monatelangen Verhandlungen setzte sich schließlich Filmproduzent David Ellison durch. Er und seine Partner nehmen für die Übernahme mehr als 8 Mrd. Dollar (7,4 Mrd. Euro) in die Hand.

Orb�n in Peking - Xi für Waffenstillstand in Ukraine

Peking - Chinas Präsident Xi Jinping hat sich für einen Waffenstillstand in der Ukraine mit anschließenden Verhandlungen ausgesprochen. Dies würde den Interessen aller Beteiligten dienen, sagte Xi laut staatlichen Medien bei einem Treffen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban am Montag in Peking. Die Lage in der Ukraine müsse so weit wie möglich abgekühlt werden.

Salvini kündigte Lega-Beitritt in Fraktion der "Patrioten"

Brüssel - Der italienische Vizepremier und Verkehrsminister Matteo Salvini hat am Montag angekündigt, dass seine rechte Regierungspartei Lega sich der neuen EU-Fraktion "Patrioten für Europa" anschließen wird. "Nach langer Arbeit wird heute in Brüssel die große Gruppe der Patrioten ins Leben gerufen, die entscheidend sein wird, um die Zukunft dieses Europas zu verändern", sagte Salvini in Sozialen Medien am Montag.

Boeing bekennt sich nach Abstürzen des Betrugs schuldig

New York/Chicago - Der US-Flugzeugbauer Boeing bekennt sich schuldig, die US-Regierung betrogen zu haben, um einem Gerichtsprozess um zwei tödliche Abstürze von Maschinen des Typs 737 Max zu entgehen. Das geht aus einem Dokument des US-Justizministeriums für das zuständige Bundesgericht in Texas hervor. Die Folgen sind eine neue Millionenstrafe sowie ein Aufpasser der Regierung für den US-Flugzeugbauer. Die Vereinbarung bedarf allerdings noch der Zustimmung eines Bundesrichters.

Stronach erstmals vor Gericht wegen Missbrauchsvorwürfen

Wien/Aurora - Der austrokanadische Milliardär und Ex-Politiker Frank Stronach steht am heutigen Montag erstmals wegen Missbrauchsvorwürfen von zehn Frauen vor einem Gericht in Kanada. Dem 91-Jährigen werden laut Gerichtsdokumenten mehrere Straftaten zur Last gelegt, darunter versuchte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Freiheitsberaubung. Stronach weist alle Vorwürfe zurück. Zu einem Prozess vor einer Jury dürfte es frühestens in einem Jahr kommen.

