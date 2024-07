Auftakt zum NATO-Gipfel in Washington

Washington/Brüssel - Mit Feierlichkeiten zum 75-Jahr-Jubiläum der NATO beginnt am Dienstag ein dreitägiger Gipfel des Verteidigungsbündnisses in Washington. Bei dem Spitzentreffen in der US-Hauptstadt wollen die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedsstaaten über den Ausbau der Abschreckung und Verteidigung sowie weitere Unterstützung für die Ukraine beraten. Zudem soll es Gespräche über den weiteren Umgang mit China und mehr Zusammenarbeit der NATO mit Partnern im Indopazifik-Raum geben.

ÖOC-Team für Sommerspiele in Paris umfasst 80 Athleten

Wien - Österreichs Team bei den Olympischen Spielen von 26. Juli bis 11. August in Paris umfasst vorerst 80 Aktive. Die 43 Sportler und 37 Sportlerinnen kommen aus 18 der 32 Sportarten, die in Frankreich 329 Medaillenentscheidungen austragen. Es ist die größte ÖOC-Abordnung bei Sommerspielen seit den 94 Teilnehmern von Sydney 2000. Ein 81. könnte laut Österreichs Chef de Mission Christoph Sieber in den nächsten Tagen mit Badmintonspieler Collins Valentine Filimon noch dazukommen.

Mann in Villach durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Villach - Ein Mann ist am Montagabend nach einem Streit in Villach mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Dem Angriff war ein Streit vorausgegangen. Der Tatverdächtige, ein 39-jähriger türkischer Staatsbürger, ergriff zuerst die Flucht, stellte sich aber später der Polizei. Die Hintergründe waren vorerst unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit.

UNO-Weltsicherheitsrat erörtert russische Angriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Washington - Nach den jüngsten russischen Raketenangriffen auf ukrainische Städte mit Dutzenden Toten steht Moskau einmal mehr am Pranger der internationalen Gemeinschaft. Der UNO-Weltsicherheitsrat will sich in einer Dringlichkeitssitzung mit den Angriffen befassen, die unter anderem eine Kinderklinik in Kiew schwer beschädigt hatten. Das Kinderkrankenhaus in Kiew ist nach russischer Darstellung von der ukrainischen Luftabwehr getroffen worden, nicht von russischen Raketen.

Unterschriftensammeln für die NR-Wahl beginnt

Wien - Am Dienstag beginnt das Unterschriftensammeln für die Nationalratswahl am 29. September. Kandidaturwillige Parteien oder Gruppierungen, die nicht mit der Unterstützung von drei Nationalratsabgeordneten rechnen können, müssen ab diesem "Stichtag" Unterstützungserklärungen sammeln. Auch beginnt ab Dienstag die Wahlkampfkostenobergrenze zu laufen.

Erneut schwere Kämpfe im Norden Gazas

Gaza - Ein Wiederaufflammen heftiger Gefechte zwischen Israels Armee und der islamistischen Hamas im Norden des Gazastreifens überschattet die neu belebten Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln und eine Waffenruhe. Israel geht in der Stadt Gaza erneut am Boden und aus der Luft gegen Kämpfer der Hamas vor. In den vergangenen Wochen kehrten die israelischen Streitkräfte wiederholt in Gebiete zurück, aus denen sie sich bereits wieder zurückgezogen hatten.

Mehrere Tote bei Tropensturm "Beryl" in Texas

Houston (Texas) - Der Wirbelsturm "Beryl" hat im Süden der USA mehrere Menschen in den Tod gerissen. Im Bundesstaat Texas seien mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen, etwa durch umstürzende Bäume, berichteten die Zeitung "Houston Chronicle" und der Sender CNN unter Berufung auf Behördenangaben. Unter den Toten sei auch ein Polizist in der Metropole Houston, der auf dem Weg zur Arbeit in seinem Auto ertrunken sei, teilte Bürgermeister John Whitmire auf einer Pressekonferenz mit.

Mordprozess nach Tat im Drogenmilieu in Klagenfurt gestartet

Klagenfurt - Ein halbes Jahr nachdem in Klagenfurt ein Drogendealer in seiner Wohnung erstochen worden war, haben sich am Dienstag zwei 20-jährige Männer vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie den 30-Jährigen ausrauben wollten, dabei stach einer der jungen Männer 17 Mal auf ihn ein. Die beiden bekannten sich teilweise geständig. Der Schwurgerichtsprozess unter Vorsitz von Richter Uwe Dumpelnik war für den gesamten Dienstag anberaumt.

