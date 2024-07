Klimaministerium lässt Gasvertrag mit Gazprom prüfen

Wien/Moskau - Das Klimaministerium hat eine Kommission eingesetzt, die den Gasliefervertrag zwischen der russischen Gazprom und dem heimischen Energiekonzern OMV prüfen soll. Dazu sollen einzelne Mitglieder auch Einblick in den Vertrag bekommen, dessen Inhalt bisher nur die OMV selbst kannte. "Die Vertragsverlängerung 2018 war ein Fehler", sagte Klima- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Lebenslang in Wels wegen Mordes am "Nebenbuhler"

Wels/Marchtrenk - Ein 40-Jähriger ist am Dienstag in Wels zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes, Nötigung und gefährlicher Drohung verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Verteidigung meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Der Angeklagte soll am 31. März des Vorjahres einen Mitarbeiter seiner Firma mit fünf laut Staatsanwalt "wuchtigen Messerstichen" auf einem Lagerplatz in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) getötet haben.

Mann unter Mordversuch-Verdacht nach "Bandenkrieg" in U-Haft

Wien - Nachdem in Wien am Wochenende eine Art "Bandenkrieg" zwischen jungen Männern tschetschenischer bzw. syrischer und afghanischer Abstammung eskaliert ist, hat das Wiener Landesgericht am Dienstag über einen am Samstag festgenommenen Tschetschenen die U-Haft verhängt. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Als Haftgründe wurden Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr angenommen. Die U-Haft ist vorerst bis zum 23. Juli befristet.

UNO: Kinderspital von russischer Rakete getroffen

Kiew (Kyjiw)/Washington - Das Kinderkrankenhaus in Kiew ist nach vorläufigen Untersuchungen des UNO-Menschenrechtsbüros von einer russischen Kh-101 Rakete direkt getroffen worden. Zu diesem Schluss kommen Experten, die Videoaufnahmen ausgewertet und die Schäden vor Ort direkt untersucht haben, wie Danielle Bell, die Leiterin der UNO-Beobachtermission für Menschenrechte in der Ukraine, sagte. Sie nennt dies "einen der ungeheuerlichsten Angriffe, die wir seit Beginn der Invasion erlebt haben".

17 und fast zwölf Jahre Haft nach Mord in Klagenfurt

Klagenfurt - Ein halbes Jahr nachdem in Klagenfurt ein Drogendealer in seiner Wohnung erstochen worden war, sind am Dienstag zwei 20-jährige Männer am Landesgericht Klagenfurt zu 17 und fast zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie den 30-Jährigen ausrauben wollten, dabei stach einer der Angeklagten 18 Mal auf ihn ein. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

SPÖ pocht auf Gemeinnützigkeit in Gesundheit und Pflege

Wien - Vor dem Hintergrund der Übernahme des heimischen Gesundheitsdienstleisters VAMED durch das französische Private-Equity-Unternehmen PAI hat SPÖ-Chef Andreas Babler am Dienstag auf Gemeinnützigkeit im Gesundheits- und Pflegebereich gepocht. Die türkis-grüne Bundesregierung verkaufe zum Stopfen von Budgetlöchern "unsere Gesundheit", kritisierte er den Ausstieg der Staatsholding ÖBAG aus der VAMED. ÖVP-Gesundheitssprecher Josef Smolle warf Babler vor, Fakten zu verdrehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red