Indiens Premier Modi startet offiziell in Wien-Besuch

Wien - 41 Jahre nach Premierministerin Indira Gandhi hält sich wieder ein indischer Regierungschef in Österreich auf. Narendra Modi wird am Mittwoch mit militärischen Ehren offiziell in Wien willkommen geheißen. Auf Modis Besuchsprogramm stehen Gespräche mit Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), ein Wirtschaftsforum mit rund 40 österreichischen Unternehmen sowie ein Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Indien ist mit 1,4 Milliarden das bevölkerungsreichste Land der Erde.

UNO-Sicherheitsrat kritisiert Russland für Angriff

Kiew (Kyjiw)/Washington - Nach schweren russischen Angriffen in der Ukraine mit Opfern in einer Kinderklinik verurteilen Mitglieder des Weltsicherheitsrates Moskaus Vorgehen scharf. "Wir sind heute hier, weil Russland, ständiges Mitglied des Sicherheitsrats, der derzeitige Präsident des Sicherheitsrats, ein Kinderkrankenhaus angegriffen hat - und es läuft mir sogar kalt den Rücken runter, wenn ich diesen Satz ausspreche", sagte die amerikanische UNO-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield.

Laut Hamas-Behörde viele Tote bei Angriff in Khan Younis

Khan Younis - Nach Darstellung der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind bei einem israelischen Angriff auf eine Schule im Gazastreifen 25 Menschen getötet worden. Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA hielten sich in dem Gebäude in der Stadt Khan Younis Vertriebene auf. Demnach wurde der Eingang der Al-Auda-Schule bei einem Luftangriff getroffen. Dabei sollen auch etliche verletzt worden sein.

Neue europäische Trägerrakete Ariane 6 gestartet

Kourou/Wien/Paris - Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ist erstmals ins All gestartet. Die Rakete hob gegen 21.00 Uhr (MESZ) vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab. Nach zehn Jahren des Wartens soll sie Europas Raumfahrt aus der Krise ihres Trägerraketensektors befreien. Die Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die von 1996 bis Sommer 2023 im Einsatz war.

Erste Sitzung des neuen Unterhauses in London

London - Das britische Unterhaus ist am Dienstag erstmals seit der Wahl in der vergangenen Woche in seiner neuen Zusammensetzung zusammengekommen. Lindsay Hoyle wurde erneut zum Parlamentspräsidenten ("Speaker of the House of Commons") gewählt. Die Labour Party hatte am Donnerstag einen überragenden Sieg errungen und nimmt nun 411 der 650 Sitze ein. Die bisher regierenden Konservativen sind mit 121 Mandaten größte Oppositionspartei.

Russisches Gericht erlässt Haftbefehl gegen Nawalny-Witwe

Moskau - Ein Gericht in Russland hat einen Haftbefehl gegen die im Exil lebende Witwe des verstorbenen Oppositionellen Alexej Nawalny wegen des Vorwurfs der Beteiligung an einer "extremistischen Organisation" erlassen. Julia Nawalnaja habe sich den Vorermittlungen entzogen, erklärte der Pressedienst der Moskauer Gerichte am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Daher sei sie auf die Fahndungsliste gesetzt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red