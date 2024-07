NATO gibt 40 Milliarden Euro für Kiew und kritisiert Peking

Brüssel/Washington - Die NATO hat bei ihrem Gipfeltreffen in Washington Militärhilfen von 40 Milliarden Euro für die Ukraine beschlossen. Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von einem "bedeutenden" Hilfspaket. Zum Abschluss des Gipfels tagen die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Danach will US-Präsident Joe Biden als Gipfelgastgeber vor die Presse treten. Scharfe Kritik übten die Verbündeten an China.

US-Langstreckenraketen in Deutschland - Moskau droht

Moskau/Brüssel - Russland will nach eigenen Angaben auf die geplante Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland mit militärischen Maßnahmen reagieren. Dies berichteten staatliche, russische Medien am Donnerstag unter Berufung auf den russischen Vizeaußenminister Sergej Rjabkow, ohne konkrete Details dazu zu nennen. Die Entscheidung, die Raketen in Deutschland zu stationieren, ziele darauf ab, die Sicherheit Russlands zu beeinträchtigen, wurde Rjabkow zitiert.

Israels Armee tötete zwei hochrangige Hamas-Mitglieder

Jerusalem/Gaza - Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge zwei hochrangige Mitglieder der Hamas getötet. Darunter sei ein Mann namens Hassan Abu Kuik, der zahlreiche Anschläge gegen Israel verübt habe, teilte das Militär mit. Demnach war er Leiter der operativen Sicherheit des inneren Sicherheitsapparats der Hamas. Er soll für die Region des zentralen Gazastreifens verantwortlich gewesen sein. Er sei diese Woche getötet worden.

Neuer iranischer Präsident sagt Hamas Unterstützung zu

Teheran - Der neue iranische Präsident Massoud Pezeshkian versichert der militanten Palästinenser-Organisation Hamas die Unterstützung seines Landes. "Der Iran wird das unterdrückte palästinensische Volk weiterhin uneingeschränkt bis zur Verwirklichung ihrer legitimen Forderungen und Befreiung der heiligen Al-Quds (Jerusalem) unterstützen", schrieb Pezeshkian laut Nachrichtenagentur FARS an Hamas-Auslandschef Ismail Haniyeh. Al-Quds ist der arabische Name für Jerusalem.

Toter bei Arbeiten in Kanalsystem im Bezirk Baden

Oberwaltersdorf - Ein 63-Jähriger ist am Mittwoch bei Arbeiten in einem Kanalsystem in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ums Leben gekommen. Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge hatte sich ein verwendeter Abdichtungsballon gelöst. Der Mann wurde von dem Gegenstand und nachströmendem Wasser erfasst und in ein 100 Meter langes Rohr gedrückt. Es folgten umfangreiche Rettungsmaßnahmen, der Arbeiter erlag jedoch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.

Zahl der Zivildiensterklärungen geht zurück

Wien - Im ersten Halbjahr sind 8.313 Zivildiensterklärungen abgegeben worden, das sind um 9,4 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2023. Mit 5.613 zugewiesenen Zivildienern von Jänner bis inklusive Juni ergab sich eine Bedarfsdeckung von 89,1 Prozent. Diese liegt damit um 2,1 Prozent höher als im gleichen Zeitraum 2023, erklärte Claudia Plakolm (ÖVP), Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Unwettereinsätze in Teilen Österreichs und Deutschlands

Offenbach/Linz/Landeck - Starke Regenfälle, Sturm und Hagel haben am Mittwoch in Teilen Deutschlands und Österreichs Straßen überflutet und Keller volllaufen lassen. Im Bezirk Landeck kam es aufgrund des Starkregens zu Murenabgängen auf der Arlbergstraße (B 197) im Bereich der Marienwasengallerie und auf der Piller Landesstraße (L 11) im Bereich der Schlachthofkurve, wie die Tiroler Polizei am Donnerstag mitteilte. In Oberösterreich wurden 3.000 Hektar Agrarflächen teilweise massiv zerstört.

65 Kängurus in Australien brutal getötet

Sydney - In Australien sorgt die brutale Tötung von 65 Kängurus für Entsetzen. Die Tiere seien offenbar mit Schrotflinten erschossen beziehungsweise brutal von einem Auto gerammt worden, teilten die Behörden des Bundesstaates Victoria am Donnerstag mit. "Mindestens drei der Kängurus wurden noch lebend aufgefunden, aber mussten anschließend wegen der Schwere ihrer Verletzungen eingeschläfert werden."

