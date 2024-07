Biden: Bin die am besten qualifizierte Person für den Job

Washington - In der Debatte um seine geistige Fitness zeigt sich US-Präsident Joe Biden weiterhin überzeugt von seiner Kompetenz für das Amt. "Ich glaube, ich bin die am besten qualifizierte Person für den Job", sagte Biden bei seiner Abschlusspressekonferenz nach dem NATO-Gipfel in Washington. Auf Nachfrage betonte er, es gehe ihm nicht um sein politisches Vermächtnis. Zuvor hatte er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj irrtümlich als "Präsident Putin" vorgestellt.

EU-Kommissar - SPÖ und NEOS für öffentliches Hearing

Wien/Brüssel - SPÖ-Chef Andreas Babler und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger fordern ein öffentliches Hearing potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des österreichischen EU-Kommissars. Diese sollen im Parlament in Wien erklären, wie sie den Job anlegen würden, bevor es zur Abstimmung im Hauptausschuss kommt. Dass die ÖVP, wie im Sideletter der Koalition paktiert, den EU-Kommissar stellt, sei "kein Naturgesetz", wird Babler in einem Statement gegenüber der APA zitiert.

Biden zu Gaza: "Es ist an der Zeit, den Krieg zu beenden"

Washington - US-Präsident Joe Biden sieht die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über ein Geisel-Abkommen vorankommen. "Der Trend ist positiv", sagte Biden bei seiner Pressekonferenz nach dem NATO-Gipfel in Washington. Beide Seiten hätten dem von ihm vorgestellten Plan zugestimmt. Nun gehe es um Einzelheiten. "Dies sind schwierige, komplexe Fragen. Es gibt noch Lücken zu schließen", sagte Biden. Er betonte: "Wir haben jetzt eine Chance. Es ist an der Zeit, den Krieg zu beenden."

Israels Armee räumt Versagen bei Massaker am 7. Oktober ein

Tel Aviv - Eine interne Untersuchung der israelischen Armee über ihre Rolle bei dem Massaker palästinensischer Terroristen am 7. Oktober in einem Kibbuz räumt das Scheitern des Militärs ein. "Die Untersuchungskommission stellt fest, dass die israelischen Streitkräfte bei ihrem Auftrag, die Bewohner des Kibbuz Beeri zu schützen, versagt haben", heißt es in dem veröffentlichten Bericht.

Zivilschutzalarm wegen Hochwassers in Krottendorf-Gaisfeld

Krottendorf/Gaisfeld - In der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld (Bezirk Voitsberg) ist Zivilschutzalarm ausgelöst worden. Wegen kräftiger Niederschläge sei es zu massiven Überschwemmungen gekommen, deswegen habe die Katastrophenschutzbehörde den Auftrag erteilt, teilte die Landeswarnzentrale Steiermark am Freitag mit. Die Behörde rief die Bevölkerung auf, wegen der Überflutungsgefahr Tiefgaragen, Keller, Unterführungen und Uferbereiche zu meiden. Auch mit vorübergehenden Stromausfällen sei zu rechnen.

NATO-Gipfel endet: Beistand bis zum Sieg der Ukraine

Washington - Die Staats- und Regierungschefs der 32 NATO-Staaten haben der Ukraine zum Abschluss ihres Gipfeltreffens in Washington Unterstützung bis zum Sieg gegen Russland zugesagt. Man sei entschlossen, die Ukraine beim Aufbau einer Streitmacht zu unterstützen, die in der Lage sei, die russische Aggression zu beenden, heißt es in einer nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlichten Erklärung.

UNO-Vollversammlung verlangt Russlands Rückzug von AKW

New York - Die Weltgemeinschaft hat Russland zu einem Rückzug vom ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja aufgefordert. 99 der 193 Mitglieder der Vollversammlung der Vereinten Nationen stimmten am Donnerstag für eine entsprechende Resolution. Neun Länder stimmten dagegen, 60 enthielten sich. Das Kernkraftwerk Saporischschja, das größte in Europa, wurde von Russland kurz nach dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 eingenommen - und später vermint.

Moskau und Peking kontern NATO: "Kriegsrhetorik"

Washington/Moskau - Russisch-chinesischer Schulterschluss rund um den NATO-Gipfel: Russland hat eine militärische Antwort auf die am Rande des Treffens angekündigte Stationierung weitreichender US-Waffen in Deutschland angekündigt. China verurteilte am Donnerstag den Vorwurf der Allianz, den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Die Erklärung des NATO-Jubiläumsgipfels zu China sei voll von Kriegsrhetorik, Verleumdung und Provokationen.

