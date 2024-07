Biden: Bin die am besten qualifizierte Person für den Job

Washington - In der Debatte um seine geistige Fitness zeigt sich US-Präsident Joe Biden weiterhin überzeugt von seiner Kompetenz für das Amt. "Ich glaube, ich bin die am besten qualifizierte Person für den Job", sagte Biden bei seiner Abschlusspressekonferenz nach dem NATO-Gipfel in Washington. Auf Nachfrage betonte er, es gehe ihm nicht um sein politisches Vermächtnis. Zuvor hatte er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj irrtümlich als "Präsident Putin" vorgestellt.

Ungarns Regierungschef Orb�n stattet Trump Besuch ab

Washington - Knapp eine Woche nach seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und unmittelbar nach dem Nato-Gipfel in Washington hat Ungarns Regierungschef Viktor Orb�n dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump einen Besuch abgestattet. Orb�n veröffentlichte auf X ein Foto von dem Treffen in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida und schrieb dazu: "Friedensmission 5.0 (...) Wir haben über Wege zum #Frieden diskutiert. Die gute Nachricht des Tages: Er wird es lösen!"

EU-Kommissar - SPÖ und NEOS für öffentliches Hearing

Wien/Brüssel - SPÖ-Chef Andreas Babler und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger fordern ein öffentliches Hearing potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des österreichischen EU-Kommissars. Diese sollen im Parlament in Wien erklären, wie sie den Job anlegen würden, bevor es zur Abstimmung im Hauptausschuss kommt. Dass die ÖVP, wie im Sideletter der Koalition paktiert, den EU-Kommissar stellt, sei "kein Naturgesetz", wird Babler in einem Statement gegenüber der APA zitiert.

Biden zu Gaza: "Es ist an der Zeit, den Krieg zu beenden"

Washington - US-Präsident Joe Biden sieht die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über ein Geisel-Abkommen vorankommen. "Der Trend ist positiv", sagte Biden bei seiner Pressekonferenz nach dem NATO-Gipfel in Washington. Beide Seiten hätten dem von ihm vorgestellten Plan zugestimmt. Nun gehe es um Einzelheiten. "Dies sind schwierige, komplexe Fragen. Es gibt noch Lücken zu schließen", sagte Biden. Er betonte: "Wir haben jetzt eine Chance. Es ist an der Zeit, den Krieg zu beenden."

Venedig will nach Test-Ende mehr Eintritt verlangen

Venedig - Nach dem Ende des weltweit ersten Tests mit einer Gebühr für Tagesbesucher will Venedig auch künftig Eintritt verlangen - allerdings keine fünf Euro mehr, sondern bis zu doppelt so viel. Der Versuch geht an diesem Wochenende nach insgesamt 29 Tagen zu Ende. Vom nächsten Jahr an sollen dann bis zu zehn Euro bezahlt werden müssen, wenn es in der Lagunenstadt an der italienischen Adria besonders voll wird.

Krawalle bei Anti-Regierungsprotesten in Albanien

Tirana - Tausende Menschen sind am Donnerstag in der albanischen Hauptstadt Tirana gegen Ministerpräsident Edi Rama auf die Straße gegangen. Die Regierungsgegner beschuldigen Rama der Korruption und fordern seinen Rücktritt. Wütende Demonstranten bewarfen das albanische Regierungsgebäude und das Büro eines Bürgermeisters, der Ramas Sozialistischer Partei angehört, mit Brandsätzen. Die Feuer wurden gelöscht, Berichte über Verletzte gibt es vorerst nicht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red