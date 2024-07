Schäden und überflutete Straßen in Steiermark und Kärnten

Krottendorf/Gaisfeld/Bad St. Leonhard/Knittelfeld - Im östlichen Kärnten, in der Weststeiermark und im oberen Murtal haben Unwetter in der Nacht auf Freitag für Überschwemmungen von Häusern und Straßen gesorgt. In der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld (weststeirischer Bezirk Voitsberg) wurde der ausgerufene Zivilschutzalarm mittlerweile aufgehoben. Im Murtal um Knittelfeld und Judenburg sorgten heftige Gewitter ebenfalls für überflutete Straßen, Murenabgänge und überflutete Keller, wie die Feuerwehren mitteilten.

Biden: Bin die am besten qualifizierte Person für den Job

Washington - In der Debatte um seine geistige Fitness zeigt sich US-Präsident Joe Biden weiterhin überzeugt von seiner Kompetenz für das Amt. "Ich glaube, ich bin die am besten qualifizierte Person für den Job", sagte Biden bei seiner Abschlusspressekonferenz nach dem NATO-Gipfel in Washington. Auf Nachfrage betonte er, es gehe ihm nicht um sein politisches Vermächtnis. Zuvor hatte er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj irrtümlich als "Präsident Putin" vorgestellt.

Busse von Erdrutsch erfasst: Mehr als 60 Vermisste in Nepal

Kathmandu - In Nepal werden nach einem Busunglück mehr als 60 Menschen vermisst. Zwei Busse seien nach einem durch starke Regenfälle ausgelösten Erdrutsch von einer Autobahn in einen Fluss gestürzt, teilten die Behörden mit. Rettungskräfte seien am Unfallort rund hundert Kilometer westlich der Hauptstadt Kathmandu im Einsatz, um nach Überlebenden zu suchen, sagte der Beamte Khimananda Bhusal. Mindestens 66 Menschen saßen in den Bussen. Drei Passagiere konnten sich in Sicherheit bringen.

Ungarns Regierungschef Orb�n stattet Trump Besuch ab

Washington - Knapp eine Woche nach seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und unmittelbar nach dem Nato-Gipfel in Washington hat Ungarns Regierungschef Viktor Orb�n dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump einen Besuch abgestattet. Orb�n veröffentlichte auf X ein Foto von dem Treffen in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida und schrieb dazu: "Friedensmission 5.0 (...) Wir haben über Wege zum #Frieden diskutiert. Die gute Nachricht des Tages: Er wird es lösen!"

EU-Kommissar: SPÖ und NEOS für öffentliches Hearing

Wien/Brüssel - SPÖ-Chef Andreas Babler und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger fordern ein öffentliches Hearing potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des österreichischen EU-Kommissars. Diese sollen im Parlament in Wien erklären, wie sie den Job anlegen würden, bevor es zur Abstimmung im Hauptausschuss kommt. Dass die ÖVP, wie im Sideletter der Koalition paktiert, den EU-Kommissar stellt, sei "kein Naturgesetz", wird Babler in einem Statement gegenüber der APA zitiert.

Ein Vermisster bei Grubenunglück in Polen

Rybnik - Nach einem Grubenunglück in Polen wird ein Bergmann vermisst, mindestens 17 weitere wurden verletzt. Auslöser des Unglücks in der Kohlegrube im schlesischen Rydultowy war ein Gebirgsschlag, der um 8.16 Uhr auf 1150 Metern unter Tage registriert wurde, wie eine Sprecherin des Betreibers PGG sagte. Es war unklar, welche konkreten Auswirkungen der Gebirgsschlag auf das Bergwerk hatte.

Venedig will nach Test-Ende mehr Eintritt verlangen

Venedig - Nach dem Ende des weltweit ersten Tests mit einer Gebühr für Tagesbesucher will Venedig auch künftig Eintritt verlangen - allerdings keine fünf Euro mehr, sondern bis zu doppelt so viel. Der Versuch geht an diesem Wochenende nach insgesamt 29 Tagen zu Ende. Vom nächsten Jahr an sollen dann bis zu zehn Euro bezahlt werden müssen, wenn es in der Lagunenstadt an der italienischen Adria besonders voll wird.

Krawalle bei Anti-Regierungsprotesten in Albanien

Tirana - Tausende Menschen sind am Donnerstag in der albanischen Hauptstadt Tirana gegen Ministerpräsident Edi Rama auf die Straße gegangen. Die Regierungsgegner beschuldigen Rama der Korruption und fordern seinen Rücktritt. Wütende Demonstranten bewarfen das albanische Regierungsgebäude und das Büro eines Bürgermeisters, der Ramas Sozialistischer Partei angehört, mit Brandsätzen. Die Feuer wurden gelöscht, Berichte über Verletzte gibt es vorerst nicht.

