Vermutlich zwei Tote nach Schüssen in Grazer Anwaltskanzlei

Graz - In der Grazer Innenstadt soll es Freitag Mittag bei Schüssen in einem Mehrparteienhaus unbestätigten Medienberichten zufolge zwei Tote gegeben. Eine Frau und ein Mann sind laut Polizei betroffen, der Täter dürfte einer der beiden sein. Die Tat hatte sich gegen 12.00 Uhr ereignet, in dem Haus Kaiserfeldgasse 27 befinden sich mehrere Anwaltskanzleien, ein Notar und Einrichtungen für Therapien.

EU-Kommissar: SPÖ und NEOS für öffentliches Hearing

Wien/Brüssel - SPÖ-Chef Andreas Babler und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger fordern ein öffentliches Hearing potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des österreichischen EU-Kommissars. Diese sollen im Parlament in Wien erklären, wie sie den Job anlegen würden, bevor es zur Abstimmung im Hauptausschuss kommt. Dass die ÖVP, wie im Sideletter der Koalition paktiert, den EU-Kommissar stellt, sei "kein Naturgesetz", wird Babler in einem Statement gegenüber der APA zitiert.

Erstmals mehr als 50 Milliardäre in Österreich

Wien - In Österreich gibt es erstmals mehr als 50 Milliardäre. Auf Platz 1 schafften es erneut die Autodynastien Porsche und Pi�ch mit 36,5 Mrd. Euro, geht aus dem Ranking des Wirtschaftsmagazin "trend" hervor. Red Bull-Erbe Mark Mateschitz liegt mit 35,8 Mrd. Euro auf Rang zwei. Weit abgeschlagen auf dem dritten Platz ist der Immobilien- und Industrie-Investor Georg Stumpf mit 8,6 Mrd. Euro. Signa-Gründer Rene Benko wurde aus der Reichenliste gestrichen.

Kreml dementiert Anschlagspläne auf Rheinmetall-Chef

Düsseldorf/Moskau - Der Kreml hat Berichte über angebliche russische Anschlagspläne gegen Rheinmetall-Chef Armin Papperger zurückgewiesen. Es sei sehr schwer, solche Gerüchte zu kommentieren, die ohne seriöse Begründung allein auf irgendwelchen anonymen Quellen basierten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow vor Journalisten in Moskau. "Das alles wird im Stil weiterer Fakes aufgetischt, daher kann man solche Meldungen nicht ernst nehmen."

Pestizid-Reduktion laut Rechnungshof "nicht ausreichend"

Wien - In ihrer "Farm to Fork"-Strategie und der Biodiversitätsstrategie zielt die Europäische Union darauf ab, chemische Pflanzenschutzmittel bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. "Die Umsetzung dieser Ziele ist in Österreich bisher noch nicht ausreichend", kritisierte der Rechnungshof in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht "Pestizideinsatz in der Landwirtschaft". Verbesserungsbedarf sah er zudem insbesondere bei der Datenlage, den Zulassungsverfahren und den Kontrollen.

Mann schuldig wegen versuchten Missbrauchs eines 13-Jährigen

Wien - Ein ehemaliger Schauspieler ist am Freitag bei einem Prozess am Wiener Straflandesgericht wegen versuchten Missbrauchs von Unmündigen zu einer 14-monatigen bedingten Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der geständige Mann einen 13-jährigen Burschen über die Social-Media-Plattform "Instagram" dazu bewegen wollte, per Video sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

AT&T wurde Opfer eines Hackerangriffs

Dallas - Hacker haben Verbindungsdaten von etwa 109 Mio. AT&T-Kunden von den Servern des US-Telekomkonzerns heruntergeladen. Es handle sich dabei um Protokoll-Dateien, in denen angerufene Telefonnummern und die Dauer der Gespräche gespeichert würden, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Zwei Tote bei Einsturz von Baugerüst in Lausanne

Lausanne - Beim Einsturz eines Baugerüsts im Westen von Lausanne haben am Freitag zwei Menschen ihr Leben verloren. Mindestens vier Personen wurden schwer verletzt, weitere mittelschwer oder leicht. Insgesamt seien ungefähr ein Dutzend Menschen zu Schaden gekommen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Waadt am Unfallort. Die Bilanz sei noch nicht definitiv.

