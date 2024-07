Prozess gegen Alec Baldwin eingestellt

Santa Fe (New Mexico) - Das Prozessdrama um den Todesschuss beim Dreh des Westerns "Rust" nahm ein überraschendes Ende - im Gericht von Santa Fe (New Mexico) kam es zu emotionalen Szenen. Der wegen fahrlässiger Tötung angeklagte Schauspieler Alec Baldwin brach in Tränen aus, als die Richterin einen Schlussstrich zieht. Auf Antrag von Baldwins Verteidigern stellte Richterin Mary Marlowe Sommer am Freitag (Ortszeit) das Verfahren gegen den Hollywood-Star wegen vorenthaltener Beweise ein.

Serbien sieht steigenden Migrationsdruck aus Bulgarien

Wien - Serbien widerspricht den Beteuerungen des Schengen-Anwärters Bulgarien, die illegale Migration eingedämmt zu haben. "Die Zahl der illegalen Einreisen aus Bulgarien nimmt ständig zu", sagte der serbische Innenminister Ivica Dačić im APA-Interview. Ein Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien würde "eine teilweise Verlagerung" der Migrationsströme bewirken, die dann über Rumänien nach Ungarn führen würden. Dačić betonte, dass auch sein Land Schengen-Mitglied werden wolle.

Biden macht weiter Wahlkampf in Michigan

Washington/Detroit - Ein in der Debatte um seine geistige Fitness weiterhin unbeirrter US-Präsident Joe Biden hat im US-Staat Michigan um Wählerstimmen geworben. "Soviel dazu, dass meine Kampagne auseinanderfällt", sagte der 81 Jahre alte Demokrat bei einem Auftritt in Detroit. Wie bereits bei der Pressekonferenz nach dem NATO-Gipfel ließ sich der Präsident keine Selbstzweifel anmerken. Er wolle und werde seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump erneut schlagen, machte Biden deutlich.

Scholz zu US-Raketen: Es geht darum, Krieg zu verhindern

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat Befürchtungen zurückgewiesen, die geplante Stationierung von weitreichenden US-Raketen in Deutschland könnte zu einer Eskalation mit Russland führen. Die Waffen mit einer Reichweite bis 2.500 Kilometer dienten der Abschreckung und sollten Angriffe aus einem "sicheren Hinterland" von vorneherein verhindern, sagte Scholz am Freitag in Berlin. "Worum es uns immer geht, ist ja, einen Krieg zu verhindern."

Bericht: Neue Forderung von Netanyahu bedroht Geisel-Deal

Tel Aviv - Eine neue Forderung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu könnte einem Medienbericht zufolge die diplomatischen Bemühungen um einen Geiseldeal mit der Hamas im Gaza-Krieg zum Scheitern bringen. Der Regierungschef habe gegenüber israelischen Verhandlern als weitere Bedingung für den Abschluss eines Abkommens festgelegt, dass dieses Regelungen enthalten müsse, die eine Rückkehr bewaffneter Kämpfer vom Süden in den Norden des Gazastreifens verhindern.

Tausende marschieren "für Demokratie" in Bolivien

La Paz - Etwa zwei Wochen nach dem gescheiterten Putschversuch in Bolivien sind Tausende Menschen zum sogenannten "Marsch für die Demokratie" auf die Straße gegangen. Soziale Organisationen, die die Regierung von Präsident Luis Arce unterstützen, hatten zu dem Marsch von der höher gelegenen Schwesterstadt El Alto Richtung Regierungssitz La Paz aufgerufen, wie mehrere Medien berichteten. Mehr als eine Million Menschen wurden erwartet, wie die Zeitung "La Raz�n" berichtete.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red