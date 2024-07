Hamas: Mehr als 100 Tote bei israelischem Angriff

Tel Aviv/Gaza - Bei einem israelischen Angriff auf Zeltunterkünfte vertriebener Palästinenser sind laut der islamistischen Hamas über 100 Menschen getötet worden. Der Angriff ereignete sich in der Gegend von Khan Younis im Süden des Gazastreifens, meldete die Pressestelle der Hamas-geführten Regierung in Gaza weiter. In der Mitteilung ist die Rede von einem "schrecklichen Massaker". Unter den Opfern seien auch Katastrophenschutzmitarbeiter. Israels Militär erklärte, es prüfe die Angaben.

Kreml: Europas Hauptstädte könnten Ziel von Raketen werden

Moskau - Nach der angekündigten Stationierung weitreichender US-Raketen in Deutschland hat der Kreml davor gewarnt, dass Europas Hauptstädte dann zum Ziel russischer Raketen werden könnten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Samstag: "Europa ist ein Ziel für unsere Raketen, unser Land ist ein Ziel für US-Raketen in Europa." Er fügte hinzu: "Wir haben die Kapazitäten, diese Raketen in Schach zu halten, aber die potenziellen Opfer sind die Hauptstädte dieser europäischen Länder."

Leichen auf Müllhalde rufen Kenias Polizei-Aufsicht auf Plan

Nairobi - Nach dem grausigen Fund von neun verstümmelten Leichen auf einer Müllhalde in Nairobi untersucht Kenias Polizei-Aufsichtsbehörde IPOA eine mögliche Verwicklung von Polizisten. Die Aufsichtsstelle werde unabhängig von den polizeilichen Ermittlungen "Voruntersuchungen führen, um festzustellen, ob die Polizei in die Todesfälle verwickelt war oder es versäumt hat, sie zu verhindern", erklärte die IPOA nach den Funden von Freitag.

Tornado-Verdacht im deutschen Nordrhein-Westfalen

München (Bayern) - Die Unwetter in Mitteleuropa - darunter in Österreich - haben auch in Teilen Deutschlands für vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Verkehrsbehinderungen wegen umgefallener Bäume gesorgt. In Nordrhein-Westfalen gab es sogar einen Tornado-Verdacht. In Wolfratshausen in Bayern wurde eine so genannte Superzelle gesichtet. In Baden-Württemberg rückten Feuerwehr und Polizei wegen Unfällen und Blitzeinschlägen aus. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Menschen verletzt.

US-Luftfahrtbehörde stoppt Starts von SpaceX-Raketen

Washington - Nach Problemen beim Zünden einer zweiten Antriebsstufe einer Falcon-9-Rakete hat die US-Luftfahrtbehörde FAA vorerst weitere Starts der Raketen des privaten Weltraum-Unternehmens SpaceX untersagt. Die FAA habe eine Untersuchung des Fehlstarts vom 11. Juli angeordnet, heißt es auf der Webseite der Behörde. In der Folge verzögern sich womöglich weitere Missionen, unter anderem Flüge für die US-Raumfahrtbehörde Nasa und mit privaten Weltraum-Touristen.

Mindestens 22 Tote bei Einsturz von Schule in Nigeria

Jos - Beim Einsturz einer Schule in Nigeria sind am Freitag mindestens 22 Schülerinnen und Schüler zu Tode gekommen. Rettungskräfte suchten fieberhaft nach Überlebenden. Bis Samstagmittag konnten 73 weitere Menschen aus den Trümmern geborgen werden, teilte das Nigerianische Rote Kreuz auf der Plattform X mit. Die genaue Zahl der Opfer sei weiterhin unbekannt. Die Regierung des Bundesstaates ordnete am Samstag eine dreitägige Trauerzeit um die Opfer des Unglücks an.

Acht Tote bei gescheitertem Gefängnisausbruch in Somalia

Mogadischu - Bei einem versuchten Ausbruch aus dem Zentralgefängnis der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens acht Menschen gestorben. Nach Angaben eines Polizeisprechers startete eine Gruppe mutmaßlicher Islamisten am Samstag einen Ausbruchsversuch. "Fünf Gefangene wurden erschossen, als sie das Feuer auf Sicherheitsbeamte eröffneten", sagte Polizeisprecher Mohamed Dahir. Außerdem starben bei der Schießerei drei Sicherheitsbeamte. Mindestens 18 Personen wurden verletzt.

