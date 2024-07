Trump bei US-Wahlkampfauftritt durch Schüsse verletzt

Washington - Ex-US-Präsident Donald Trump ist bei einem versuchten Mordanschlag bei einer Wahlkampfveranstaltung verletzt worden. Der designierte Präsidentschaftskandidat der Republikaner wurde am Samstag (Ortszeit) bei der Kundgebung im Staat Pennsylvania nach eigenen Angaben am Ohr verletzt. Außer dem mutmaßlichen Schützen starb nach Behördenangaben auch ein Zuschauer, zwei weitere wurden schwer verletzt. US-Präsident Joe Biden, andere US-Politiker und international reagierten entsetzt.

Attacke auf Trump löst Bestürzung aus

Washington/Wien - US-Präsident Joe Biden hat den gewaltsamen Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung seines republikanischen Konkurrenten Donald Trump verurteilt und ihm seine Unterstützung ausgesprochen. "Es gibt in Amerika keinen Platz für diese Art von Gewalt", erklärte Biden am Samstag (Ortszeit) in Washington. "Wir müssen als eine Nation zusammenstehen, um dies zu verurteilen." In Österreich reagierten bisher Bundeskanzler Karl Nehammer und FPÖ-Obmann Herbert Kickl.

Tourismus-Boom: Fast Vollbeschäftigung in Salzburg und Tirol

Wien - Angesichts einer guten Tourismus-Sommersaison verzeichnen Salzburg und Tirol fast Vollbeschäftigung. Ende Juni lag die Arbeitslosenquote in Salzburg bei 3,3 Prozent und in Tirol bei 3,4 Prozent. Im Gegensatz dazu belief sich die Arbeitslosenrate in Wien auf 10,7 Prozent. Bei unter 3 Prozent sprechen Experten von Vollbeschäftigung, weil es wegen Jobsuche und Saisonarbeit immer eine gewisse Anzahl an Arbeitslosen gibt.

Hamas stellt nach tödlichem Luftangriff Geisel-Deal infrage

Tel Aviv/Gaza - Nach einem israelischen Luftangriff im Süden des Gazastreifens mit Dutzenden Toten sind die Aussichten auf eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln der Hamas ungewiss. Alle Optionen seien offen, einschließlich des Abbruchs der indirekten Verhandlungen, sagte der Vize-Vorsitzende der Islamistenorganisation, Khalil al-Hayya, dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera.

Mann belästigte 13-Jährige in Kärntner Badeteich

Ferlach - Ein 24-Jähriger hat am späten Samstagnachmittag in einem Teich in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) ein 13-jähriges Mädchen untergetaucht und sexuell belästigt. Die Schülerin konnte flüchten, ihre Freunde stellten den slowenischen Staatsangehörigen zur Rede. Da bedrohte dieser sie mehrmals mit dem Umbringen. Die Polizei stellte den Mann wenig später und nahm ihn vorläufig fest. Er zeigte sich nicht geständig, so die Landespolizeidirektion Kärnten.

Mair: Grüne müssen sich "teils neu erfinden"

Innsbruck/Wien - Tirols Grünen-Chef und Klubobmann Gebi Mair empfiehlt seiner Partei, sich "teilweise neu zu erfinden" und warnt diese davor, eine "Altpartei" zu werden. Man müsse auch "alte Dogmen hinterfragen", sagte Mair im APA-Interview. Das gelte etwa für die "scheinheilige Neutralitätsdebatte". Auch Bauern müssten verstärkt angesprochen werden. Hinsichtlich der Nationalratswahl im Herbst sah der Landessprecher einen FPÖ-Sieg indes noch nicht ausgemacht.

Weißer Ring kritisiert Defizite bei Verbrechensopfergesetz

Wien - Betroffene von Gewalt im öffentlichen Raum wissen oft nicht um die ihnen zur Verfügung stehende Unterstützung Bescheid. Denn anders als bei Betroffenen von häuslicher Gewalt haben Hilfseinrichtungen bei "situativer" Gewalt nicht die Möglichkeit, an die Opfer, etwa jene des Terroranschlages, heranzutreten, kritisierte Natascha Smertnig, Geschäftsführerin des Weißen Ring im APA-Gespräch. Ändern soll sich das durch die Reform der Strafprozessordnung.

