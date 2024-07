Trump bei US-Wahlkampfauftritt durch Schüsse verletzt

Washington - Ex-US-Präsident Donald Trump ist bei einem versuchten Mordanschlag bei einer Wahlkampfveranstaltung verletzt worden. Der designierte Präsidentschaftskandidat der Republikaner wurde am Samstag (Ortszeit) bei der Kundgebung im Staat Pennsylvania nach eigenen Angaben am Ohr verletzt. Außer dem mutmaßlichen Schützen starb nach Behördenangaben auch ein Zuschauer, zwei weitere wurden schwer verletzt. US-Präsident Joe Biden, andere US-Politiker und international reagierten entsetzt.

Attacke auf Trump löst Bestürzung aus

Washington/Wien - US-Präsident Joe Biden hat den gewaltsamen Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung seines republikanischen Konkurrenten Donald Trump verurteilt und ihm seine Unterstützung ausgesprochen. "Es gibt in Amerika keinen Platz für diese Art von Gewalt", erklärte Biden am Samstag (Ortszeit) in Washington. "Wir müssen als eine Nation zusammenstehen, um dies zu verurteilen." In Österreich reagierten bisher Bundeskanzler Karl Nehammer und FPÖ-Obmann Herbert Kickl.

Bahnstrecken im Südosten nach Unwettern noch unterbrochen

Graz/Villach - In der Steiermark und in Kärnten sind die Aufräumarbeiten nach den Unwettern im Gange. Das in Assistenz für die zivilen Einsatzkräfte befindliche Bundesheer in der Steiermark wurde durch Villacher Pioniere verstärkt. Die beiden unterbrochenen Bahnstrecken der ÖBB bzw. der Grazer Köflacher-Bahn (GKB) sollen am Sonntagabend bzw. am Dienstag wieder befahrbar sein. Ein Feuerwehrmann wurde beim Entfernen von Bäumen in der Südoststeiermark verletzt, er wurde ins LKH Graz geflogen.

Weitere Körperteile auf Müllhalde in Kenia entdeckt

Nairobi - Nach dem Fund von sechs verstümmelten Frauenleichen in einem als Müllhalde genutzten ehemaligen Steinbruch in Nairobi hat die Polizei fünf weitere Säcke mit Körperteilen entdeckt. Die Kriminalpolizei informierte auf der Plattform X, dass Forensiker am Montag mit den Obduktionen beginnen wollen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, unter anderem, ob es sich um die Verbrechen eines Serienmörders oder Morde eines religiösen Kults handeln könnte.

Hamas stoppt Gespräche mit Israel über Waffenruhe vorerst

Tel Aviv/Gaza - Die radikalislamische Hamas will die Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen vorerst abbrechen. Ein ranghoher Vertreter der Palästinenser-Organisation erklärte am Sonntag, der Chef des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, habe die internationalen Vermittler Katar und Ägypten über die Entscheidung informiert, dass die Verhandlungen "aufgrund der mangelnden Ernsthaftigkeit" Israels und der "Massaker an unbewaffneten Zivilisten" abgebrochen würden.

Tourismus-Boom: Fast Vollbeschäftigung in Salzburg und Tirol

Wien - Angesichts einer guten Tourismus-Sommersaison verzeichnen Salzburg und Tirol fast Vollbeschäftigung. Ende Juni lag die Arbeitslosenquote in Salzburg bei 3,3 Prozent und in Tirol bei 3,4 Prozent. Im Gegensatz dazu belief sich die Arbeitslosenrate in Wien auf 10,7 Prozent. Bei unter 3 Prozent sprechen Experten von Vollbeschäftigung, weil es wegen Jobsuche und Saisonarbeit immer eine gewisse Anzahl an Arbeitslosen gibt.

Transparenzausschuss zu Kickl-Vorwürfen tagt am 6. August

Wien - Der Unvereinbarkeitsausschuss des Parlaments, der Vorwürfe der SPÖ gegen FPÖ-Obmann Herbert Kickl behandeln soll, wird am 6. August zusammen treffen. Darauf haben sich laut Information der Grünen und der SPÖ alle im Nationalrat vertretenen Parteien einstimmig geeinigt. Kickl wird vorgeworfen, mutmaßlich gegen die Transparenzregeln verstoßen zu haben. Der FPÖ-Chef bestreitet dies.

Mann fuhr bei Verfolgungsjagd mit Polizei in Passanten

Vilshofen - Ein Autofahrer hat am Samstagabend in Niederbayern auf der Flucht vor der Polizei sechs Passanten mit seinem Pkw erfasst und vier von ihnen schwer verletzt. Bei den Verletzten handelte es sich um Besucher des Festes "Donau in Flammen" in Vilshofen (Landkreis Passau), wie ein Polizeisprecher sagte. Der 24-jährige Georgier war demnach auf die Teilnehmer der Veranstaltung zugefahren, als er beim Linksabbiegen mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts abdriftete.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red