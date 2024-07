Trump bei US-Wahlkampfauftritt durch Schüsse verletzt

Washington - Ex-US-Präsident Donald Trump ist bei einem versuchten Mordanschlag bei einer Wahlkampfveranstaltung verletzt worden. Der designierte Präsidentschaftskandidat der Republikaner wurde am Samstag (Ortszeit) bei der Kundgebung im Staat Pennsylvania nach eigenen Angaben am Ohr verletzt. Außer dem mutmaßlichen Schützen starb nach Behördenangaben auch ein Zuschauer, zwei weitere wurden schwer verletzt. US-Präsident Joe Biden, andere US-Politiker und international reagierten entsetzt.

Drei Tote bei Schießerei im deutschen Baden-Württemberg

Albstadt-Lautlingen - Bei einer Schießerei in Albstadt-Lautlingen, einer Kleinstadt im deutschen Bundesland Baden-Württemberg, hat es am Sonntagnachmittag drei Tote - zwei Männer und eine Frau - und zwei Verletzte gegeben. Unter den Toten befindet sich auch der Tatverdächtige. Das hat die Polizei mittlerweile bestätigt. Es handle sich nicht um einen Amoklauf, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittler gehen demnach von einer "innerfamiliären Tat" aus.

"90210"-Star Shannen Doherty an Krebs gestorben

Hollywood/Wien - Shannen Doherty, einstmals Star der Kultserie "Beverly Hills, 90210", ist tot. Die Schauspielerin erlag mit nur 53 Jahren einer Krebserkrankung, berichteten US-amerikanische Medien. Doherty hatte ihre Brustkrebserkrankung bereits 2015 öffentlich gemacht. 2023 wurde der Schauspielerin ein Gehirntumor entfernt. "Am Samstag hat sie nach vielen Jahren ihren Kampf gegen den Krebs verloren", bestätigte Dohertys Verlegerin dem "People"-Magazin.

Großeinsatz der Wiener Polizei am Yppenplatz

Wien - Am Yppenplatz in Wien-Ottakring ist es am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Eine Sprecherin der Landespolizeidirektion bestätigte der APA einen entsprechenden Online-Bericht der Tageszeitung "Heute". Der Yppenplatz sei großräumig abgesperrt, teilte die Sprecherin mit. Auch Rettungskräfte seien vor Ort. Über die Hintergründe gab es vorerst keine gesicherten Informationen.

Weitere Ermittlungen zu toten Frauen auf Müllhalde in Kenia

Nairobi - Nach dem Fund von verstümmelten Frauenleichen in einem als Müllhalde genutzten ehemaligen Steinbruch in Nairobi hat die Polizei fünf weitere Säcke mit Körperteilen entdeckt. Die Ermittler gehen nun von acht Toten aus. Der Leiter der Kriminalpolizei sagte am Sonntag, die Opfer seien Frauen im Alter von etwa 18 bis 30 Jahren, die Tatweise in allen Fällen nahezu identisch. Details nannte er nicht.

Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen um getötete Rehkitze

Linz - Weil er sechs junge Rehe mit einer Mähmaschine verstümmelt und teils getötet haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft Linz gegen einen Landwirt aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Der 57-Jährige hätte die Warnungen örtlicher Jäger ignoriert, die ihn auf die Rehkitze aufmerksam machten und anboten, sie mit einer Drohne ausfindig zu machen, berichtete die "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe).

Zwei Bankomaten in Niederösterreich gesprengt

Drosendorf/Thaya - In Drosendorf (Bezirk Horn) haben zumindest vier unbekannte Täter Sonntag in der Früh Bankomaten bei zwei Geldinstituten gesprengt. In beiden Fällen dürfte nichts erbeutet worden sein. Beim zweiten Versuch wurden die Täter allerdings von einem Hausbewohner gestört und von einem Zeugen Schüsse abgegeben - verletzt wurde niemand, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Abend mit.

Früherer steirischer Agrarlandesrat Seitinger gestorben

Graz - Der frühere steirische ÖVP-Landesrat Hans Seitinger (ÖVP) ist am Wochenende im 64. Lebenjahr gestorben. Dies gab Landeshauptmann und ÖVP-Obmann Christopher Drexler am Sonntagnachmittag bekannt. Seitinger war der längstdienende Landesrat Österreichs, 20 Jahre war er Referent für Land- und Forstwirtschaft, Wohnbau oder Wasserbau. Für ihn galt tatsächlich der Spruch "über alle Parteigrenzen hinweg respektiert". Seitinger war im Oktober 2023 aus Krankheitsgründen zurückgetreten.

