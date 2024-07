Biden ruft nach Attentat auf Trump zum Zusammenhalt auf

Washington - US-Präsident Joe Biden hat nach dem Attentat auf seinen Amtsvorgänger und politischen Konkurrenten Donald Trump eine Ansprache an die Nation angekündigt und das Land zum Zusammenhalt aufgerufen. "Wir müssen als eine Nation zusammenstehen", sagte Biden am Weißen Haus und verkündete, er wolle sich am Sonntagabend in einer offiziellen Ansprache aus dem Oval Office dazu an die amerikanischen Bürger wenden. Biden appellierte an die Bürger, keine Vermutungen zur Tat anzustellen.

Parteitag der US-Republikaner zur Kür Trumps beginnt

Washington - Trotz des Attentats auf Donald Trump kommen die US-Republikaner am Montagnachmittag (Ortszeit) in Milwaukee (US-Staat Wisconsin) zur Kür des Ex-Präsidenten zu ihrem Kandidaten für die Präsidentenwahl im November zusammen. Dem 78-Jährigen ist die Nominierung durch die Parteitagsdelegierten sicher. Mit Spannung wird erwartet, wer an Trumps Seite als Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten ins Rennen gehen soll. Das Treffen ist für vier Tage angesetzt.

Pilnacek-Untersuchungskommission präsentiert Bericht

Wien - Die vom Justizministerium eingerichtete Untersuchungskommission, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek befasst, präsentiert am Montag ihren Bericht. Anlass für deren Einsetzung war das Auftauchen einer Aufnahme, auf der Pilnacek bei einer abendlichen Runde mit Bekannten im Wirtshaus gesagt hatte, die ÖVP habe erfolglos verlangt, Ermittlungen einzustellen und Hausdurchsuchungen abzudrehen.

Mordversuch-Prozess gegen rücksichtslosen Autoraser in Wien

Wien - Wegen versuchten Mordes wird am Montag am Wiener Landesgericht gegen einen rücksichtslosen Autoraser verhandelt, der sich am 10. Dezember 2023 einer Polizeikontrolle entzogen und der Exekutive eine kilometerlange Verfolgungsjagd quer durch die Stadt geliefert hatte. Der gebürtige Serbe besitzt keinen Führerschein, der von ihm gelenkte Jaguar war nicht für den Verkehr zugelassen. Außerdem stand der 34-Jährige zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Cannabis.

Zwei Schwerverletzte durch Schüsse am Yppenplatz

Wien - Am Yppenplatz in Wien-Ottakring sind am Sonntagabend zwei Männer bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntagabend der APA sagte, dürfte bei einem Streit zwischen mehreren Männern zumindest ein Beteiligter auf die beiden Verletzten gefeuert haben. Danach flüchtete er. Hintergründe der Tat waren unklar.

"90210"-Star Shannen Doherty an Krebs gestorben

Hollywood/Wien - Shannen Doherty, einstmals Star der Kultserie "Beverly Hills, 90210", ist tot. Die Schauspielerin erlag mit nur 53 Jahren einer Krebserkrankung, berichteten US-amerikanische Medien. Doherty hatte ihre Brustkrebserkrankung bereits 2015 öffentlich gemacht. 2023 wurde der Schauspielerin ein Gehirntumor entfernt. "Am Samstag hat sie nach vielen Jahren ihren Kampf gegen den Krebs verloren", bestätigte Dohertys Verlegerin dem "People"-Magazin.

Ruanda wählt neuen Präsidenten

Kigali - In Ruanda werden an diesem Montag der Präsident und ein neues Parlament gewählt. Als wahrscheinlicher Wahlsieger gilt Amtsinhaber Paul Kagame, der sich für eine vierte Amtszeit bewirbt. Zwar hat Kagame zwei Gegenkandidaten, doch bei den vorangegangenen Wahlen erhielt er jeweils mehr als 90 Prozent der Stimmen.

Zwei Bankomaten in Niederösterreich gesprengt

Drosendorf/Thaya - In Drosendorf (Bezirk Horn) haben zumindest vier unbekannte Täter Sonntag in der Früh Bankomaten bei zwei Geldinstituten gesprengt. In beiden Fällen dürfte nichts erbeutet worden sein. Beim zweiten Versuch wurden die Täter allerdings von einem Hausbewohner gestört und von einem Zeugen Schüsse abgegeben - verletzt wurde niemand, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Abend mit.

