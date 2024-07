Pilnacek-Untersuchungskommission bestätigt Interventionen

Wien - Eine vom Justizministerium eingerichtete Untersuchungskommission hat politische Interventionen in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek bestätigt. Man habe in allen angeführten Punkten eine "positive", weil zutreffende Befundung abgegeben, sagte Kommissionsleiter Martin Kreutner bei der Präsentation des Berichts am Montag. Die Kommission forderte als eine Konsequenz die Einrichtung einer unabhängigen Generalstaatsanwaltschaft.

Biden warnt nach Trump-Attentat vor Gewalt im US-Wahlkampf

Washington - US-Präsident Joe Biden hat nach dem Attentat auf seinen Amtsvorgänger und Kontrahenten Donald Trump vor Gewalt im US-Wahlkampf gewarnt. "Wir lösen unsere Meinungsverschiedenheiten an der Wahlurne. So machen wir es - an der Wahlurne, nicht mit Kugeln", sagte Biden bei einer seltenen Ansprache an die Nation aus dem Oval Office im Weißen Haus. Die politische Debatte im Land sei sehr hitzig geworden." Es ist Zeit, sie abzukühlen. Wir alle haben die Verantwortung, das zu tun."

Trump zum Parteitag in Milwaukee eingetroffen

Washington - Nur einen Tag nach dem Attentat auf Donald Trump ist der frühere US-Präsident zum Parteitag der Republikaner im US-Staat Wisconsin gelandet. TV-Aufnahmen zeigten die Maschine Trumps auf dem Rollfeld nahe der Stadt Milwaukee, wo ab Montag der Nominierungsparteitag der Republikaner abgehalten wird. Trump hatte eigenen Angaben zufolge zunächst erwogen, seine Reise wegen der Ereignisse um zwei Tage zu verschieben.

Öfter Lohn als Taschengeld für Menschen mit Behinderungen

Wien - Menschen mit Behinderungen sollen künftig regulären Lohn statt nur eines Taschengelds verdienen. Das verstärkt ermöglichen soll die am Montag vom Sozialministerium erlassene Förderrichtlinie "inklusive Arbeit". Insgesamt werden bis 2026 54 Millionen Euro für Projekte zur Verfügung gestellt, die Menschen mit hohem oder sehr hohem Unterstützungsbedarf den Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Ein Drittel der Summe wird von den Ländern beigesteuert.

Großer Österreichischer Staatspreis geht an Architekt Czech

Wien - Der Wiener Architekt Hermann Czech (87) erhält den Großen Österreichischen Staatspreis 2024. Das hat Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) heute, Montag, bekanntgegeben. Die höchste Auszeichnung der Republik für ein künstlerisch herausragendes Lebenswerk ist mit 30.000 Euro dotiert und wird auf Vorschlag des Österreichischen Kunstsenats vergeben.

Österreich droht heuer Rekord-Pleitenjahr

Wien - In den ersten sechs Monaten wurden 2.098 Firmeninsolvenzen eröffnet. Das sind um 35,8 Prozent mehr als im Vorjahr und der höchste Wert seit 15 Jahren, teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV Europa) am Montag in einer Aussendung mit. Die Passiva haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 11,5 Mrd. Euro sogar verneunfacht. Dabei war 2023 bereits von Großpleiten im Handel und der Immobilienbranche geprägt. Für 2024 prognostiziert der AKV rund 7.000 Insolvenzen.

Opfer der Schüsse am Wiener Yppenplatz 20 und 21 Jahre alt

Wien - Die beiden Schwerverletzten nach den Schüssen am Yppenplatz in Wien-Ottakring am Sonntagabend sind 20 und 21 Jahre alt, wie die APA am Montag erfuhr. Wo die Männer durch die Kugeln genau verletzt wurden, war am frühen Vormittag noch nicht bekannt. Sie wurden jedenfalls nicht lebensgefährlich getroffen, hatte es am Abend geheißen. Der oder die Täter waren nach den Schüssen geflüchtet und die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben vorerst unklar.

Im Zoo Schmiding kam erstmals in Österreich Gorilla zur Welt

Krenglbach - Im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels ist - nach Tierparkangaben erstmals in Österreich - ein Gorillababy zur Welt gekommen. Für Mama Kibibi war es eine schwere Geburt, sie war danach so geschwächt, dass das Zoo-Team vorübergehend die Betreuung des Neugeborenen übernehmen musste. Mittlerweile ist Kibibi aber wieder fit und kümmert sich selbst liebevoll um ihr Baby. In einigen Tagen sollen Mutter und Kind auch für Besucher zu sehen sein, hieß es am Montag aus dem Tierpark.

