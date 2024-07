Pilnacek-Untersuchungskommission bestätigt Interventionen

Wien - Eine vom Justizministerium eingerichtete Untersuchungskommission hat politische Interventionen in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek bestätigt. Man habe in allen angeführten Punkten eine "positive", weil zutreffende Befundung abgegeben, sagte Kommissionsleiter Martin Kreutner bei der Präsentation des Berichts am Montag. Die Kommission forderte als eine Konsequenz die Einrichtung einer unabhängigen Generalstaatsanwaltschaft.

Mann in Kenia gestand Tötung von 42 Frauen

Nairobi - Nach dem Fund von mehreren verstümmelten Frauenleichen auf einer Müllhalde in Kenias Hauptstadt Nairobi hat die Polizei nach eigenen Angaben einen "psychopathischen Serienmörder" festgenommen. Der 33-Jährige habe im Verhör angegeben, 42 Frauen getötet zu haben, sagte am Montag Chefermittler Mohamed Amin. Er sei über die Handydaten eines Opfers aufgespürt und vor einer Bar festgenommen worden, als er sich gerade einer weiteren Frau näherte.

EU-Abgeordnete fordern Stimmentzug für Ungarn

Brüssel/Straßburg - 63 EU-Abgeordnete fordern in einem Brief an die EU-Institutionsspitzen, der der APA vorliegt, einen Entzug des Stimmrechts Ungarns im Rat der EU: "Der ungarische Vorsitz hat gerade erst begonnen, und Premierminister Orb�n hat bereits erheblichen Schaden angerichtet." Das Schreiben wurde vom Esten Riho Terras (EVP) initiiert. Aus Österreich haben die designierten NEOS-Abgeordneten Helmut Brandstätter und Anna Stürgkh und ÖVP-Mandatar Lukas Mandl unterzeichnet.

16-Jährige mutmaßlich bei EM-Public-Viewing missbraucht

Wien - Beim Public Viewing anlässlich der Fußball-EM am Wiener Rathausplatz soll es vor fast drei Wochen an einer 16-jährigen Schülerin zu Missbrauchshandlungen gekommen sein. Wie die Wiener Polizei der APA am Montag erklärte, laufen Ermittlungen gegen einen 35-jährigen Österreicher. Er wird verdächtigt, die Deutsche zusammen mit einem weiteren Mann am 25. Juni vergewaltigt zu haben.

Zähe Regierungsbildung in Frankreich

Paris - Das aus den vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich als stärkste Kraft hervorgegangene Linksbündnis Nouveau Front Populaire (NFP) kommt bei der Regierungsbildung nicht voran. Kurz vor der ersten Zusammenkunft der neu gewählten Nationalversammlung am Donnerstag zeichnet sich noch keine Einigung ab. "Vor dem 18. Juli wird sich auch nichts tun", sagte der Chef der Sozialisten, Olivier Faure, am Montag dem Fernsehsender France 2 mit Verweis auf die konstituierende Parlamentssitzung.

Kein Flüchtling verweigerte bisher Einführungskurs

Wien - Die neuen verpflichtenden Grundregelkurse für Asylwerber scheinen gut anzukommen. 1.653 Flüchtlinge haben diese seit Anfang Juni absolviert, es musste keine einzige Buße verhängt werden, teilte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Montag mit. Der Leiter der Bundesbetreuungsagentur, Andreas Achrainer, zeigte sich über den verpflichtenden Charakter froh, sei es früher doch vorgekommen, dass Familienoberhäupter Frauen an der Teilnahme gehindert hätten.

Handwerkerbonus kann ab heute beantragt werden

Wien - Mit dem Handwerkerbonus sollen Sanierungen und Renovierungen sowie Aus- und Zubauten von Wohnraum im privaten Bereich gefördert werden. Wobei zwischen dem 1. März 2024 bis zum 31.12. 2025 erbrachte Leistungen unterstützt werden. Ab heute kann der Bonus - nach technischen Problemen - unter https://go.apa.at/G9VK1Ng7 beantragt werden. Gefördert werden 20 Prozent der Arbeitskosten (netto) der Handwerker mit mindestens 50 und maximal 2.000 Euro heuer und 1.500 Euro 2025.

APA-Wahltrend - FPÖ unangefochten auf Platz eins

Wien - Die FPÖ hält sich zwei Monate vor der Nationalratswahl weiterhin komfortabel an der Spitze der Umfragen. Im APA-Wahltrend, der Umfragen aus den jeweils vergangenen fünf Wochen berücksichtigt, hält sie im Schnitt bei 27,2 Prozent, womit die Kurve nach kleinen Einbußen wieder leicht nach oben zeigt. Kopf-an-Kopf-Rennen gibt es um die Plätze zwei und vier, wobei die ÖVP vor der SPÖ und die NEOS vor den Grünen liegen. Den Einzug in den Nationalrat schaffen würde die Bierpartei.

Wiener Börse am Nachmittag mit leichten Verlusten

Wien - Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag nach zuletzt drei Gewinntagen in Folge wieder etwas zurückgekommen. Der ATX stand kurz nach 14.30 Uhr um 0,20 Prozent im Minus bei 3.698,84 Punkten. Auch im europäischen Umfeld wurden Abgaben registriert, während US-Futures zuletzt einen freundlichen Handelsauftakt in New York signalisierten. Auf das versuchte Attentat auf Ex-US-Präsidenten Donald Trump reagierten die Finanzmärkte gelassen.

