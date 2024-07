Pilnacek-Untersuchungskommission bestätigt Interventionen

Wien - Eine vom Justizministerium eingerichtete Untersuchungskommission hat politische Interventionen in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek bestätigt. Man habe in allen angeführten Punkten eine "positive", weil zutreffende Befundung abgegeben, sagte Kommissionsleiter Martin Kreutner bei der Präsentation des Berichts am Montag. Die Kommission forderte als eine Konsequenz die Einrichtung einer unabhängigen Generalstaatsanwaltschaft.

Mann in Kenia gestand Tötung von 42 Frauen

Nairobi - Nach dem Fund von mehreren verstümmelten Frauenleichen auf einer Müllhalde in Kenias Hauptstadt Nairobi hat die Polizei nach eigenen Angaben einen "psychopathischen Serienmörder" festgenommen. Der 33-Jährige habe im Verhör angegeben, 42 Frauen getötet zu haben, sagte am Montag Chefermittler Mohamed Amin. Er sei über die Handydaten eines Opfers aufgespürt und vor einer Bar festgenommen worden, als er sich gerade einer weiteren Frau näherte.

US-Richterin stellt Trump-Verfahren in Dokumenten-Affäre ein

Washington/Miami (Florida) - In der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente hat die zuständige Richterin das Strafverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump eingestellt. Das teilte Richterin Aileen Cannon in Miami im US-Staat Florida mit und begründete die Entscheidung mit Zweifeln an der rechtmäßigen Ernennung des Sonderermittlers in dem Fall.

16-Jährige mutmaßlich bei EM-Public-Viewing missbraucht

Wien - Beim Public Viewing anlässlich der Fußball-EM am Wiener Rathausplatz soll es vor fast drei Wochen an einer 16-jährigen Schülerin zu Missbrauchshandlungen gekommen sein. Wie die Wiener Polizei der APA am Montag erklärte, laufen Ermittlungen gegen einen 35-jährigen Österreicher. Er wird verdächtigt, die Deutsche zusammen mit einem weiteren Mann am 25. Juni vergewaltigt zu haben.

EU-Abgeordnete fordern Stimmentzug für Ungarn

Brüssel/Straßburg - 63 EU-Abgeordnete fordern in einem Brief an die EU-Institutionsspitzen, der der APA vorliegt, einen Entzug des Stimmrechts Ungarns im Rat der EU: "Der ungarische Vorsitz hat gerade erst begonnen, und Premierminister Orb�n hat bereits erheblichen Schaden angerichtet." Das Schreiben wurde vom Esten Riho Terras (EVP) initiiert. Aus Österreich haben die designierten NEOS-Abgeordneten Helmut Brandstätter und Anna Stürgkh und ÖVP-Mandatar Lukas Mandl unterzeichnet.

Zähe Regierungsbildung in Frankreich

Paris - Das aus den vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich als stärkste Kraft hervorgegangene Linksbündnis Nouveau Front Populaire (NFP) kommt bei der Regierungsbildung nicht voran. Kurz vor der ersten Zusammenkunft der neu gewählten Nationalversammlung am Donnerstag zeichnet sich noch keine Einigung ab. "Vor dem 18. Juli wird sich auch nichts tun", sagte der Chef der Sozialisten, Olivier Faure, am Montag dem Fernsehsender France 2 mit Verweis auf die konstituierende Parlamentssitzung.

Neuerlich Brand an Linzer Kunstuni

Linz - An der Linzer Kunstuniversität am Hauptplatz hat es am Montag erneut gebrannt. Wieder habe ein Kabelbrand im Keller das Feuer ausgelöst. Der Rauch sei über einen Schacht in das weitere Gebäude gedrungen, berichtete die Berufsfeuerwehr Linz in einer Presseaussendung. Es habe sich um einen Brand im Bereich der elektrischen Versorgung mit Hochspannungsleitungen gehandelt, der Strom sei von der Linz AG für etliche Kunden für eine halbe Stunde abgestellt worden.

Handwerkerbonus kann ab heute beantragt werden

Wien - Mit dem Handwerkerbonus sollen Sanierungen und Renovierungen sowie Aus- und Zubauten von Wohnraum im privaten Bereich gefördert werden. Wobei zwischen dem 1. März 2024 bis zum 31.12. 2025 erbrachte Leistungen unterstützt werden. Ab heute kann der Bonus - nach technischen Problemen - unter https://go.apa.at/G9VK1Ng7 beantragt werden. Gefördert werden 20 Prozent der Arbeitskosten (netto) der Handwerker mit mindestens 50 und maximal 2.000 Euro heuer und 1.500 Euro 2025.

