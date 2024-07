Trump zieht mit J.D. Vance als Vize in Präsidentschaftswahl

Washington - Die US-Republikaner haben Donald Trump offiziell als ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl nominiert. Trump kam beim Parteitag in Milwaukee im US-Staat Wisconsin wie erwartet auf die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen. Der Ex-Präsident zieht mit J.D. Vance an seiner Seite in die US-Präsidentschaftswahl im November. Der Senator aus Ohio ist Trumps auserkorener Kandidat für die Vizepräsidentschaft, wurde auf Trumps Online-Plattform Truth Social am Montag mitgeteilt.

US-Richterin stellt Trump-Verfahren in Dokumenten-Affäre ein

Washington/Miami (Florida) - In der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente hat die zuständige Richterin das Strafverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump eingestellt. Die von Trump ernannte US-Bezirksrichterin Aileen Cannon aus Florida entschied am Montag, dass das Justizministerium den Sonderstaatsanwalt Jack Smith unrechtmäßig ernannt hatte. Trump wertete die Entscheidung als Erfolg. Die Staatsanwaltschaft wird wahrscheinlich gegen das Urteil Berufung einlegen.

Heimatschutzminister: Trump-Attentat war Sicherheitsversagen

Washington - Das Attentat auf US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump markiert nach Aussage von US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas ein Sicherheitsversagen. "Ein Vorfall wie dieser darf nicht passieren", sagte Mayorkas dem TV-Sender CNN. "Wenn ich sage, dass so etwas nicht passieren darf, sprechen wir von einem Versagen." Mayorkas war explizit danach gefragt worden, ob er ein Versagen des Secret Services dafür verantwortlich macht, dass es zum Attentat kommen konnte.

Orbans Putin-Reise: Von der Leyen ordnet Boykott an

Brüssel/Straßburg/Budapest - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reagiert mit einer Boykott-Entscheidung auf die Alleingänge von Ungarns Regierungschef Viktor Orban in der Ukraine-Politik. Die deutsche Spitzenpolitikerin ließ ankündigen, dass an künftigen informellen Ministertreffen unter der Leitung der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft in Ungarn keine Kommissarinnen oder Kommissare, sondern nur ranghohe Beamte teilnehmen werden. Ungarn kritisiert die Entscheidung.

Neugewähltes EU-Parlament wählt Präsidentin

Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament kommt Dienstag zu seiner ersten Sitzung nach den Europawahlen zusammen. Dabei werden zahlreiche Spitzenjobs neu vergeben. Zum Start wählt das Parlament seine Präsidentin. Die Wiederwahl von Roberta Metsola gilt als sicher. Die aus Malta stammende Politikerin der Europäischen Volkspartei genießt unter EU-Parlamentariern einen guten Ruf. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steht Donnerstag zur Wiederwahl.

Kind in Oberösterreich bei Fenstersturz schwer verletzt

Vöcklabruck - Ein 18 Monate alter Bub ist Montagvormittag im Bezirk Vöcklabruck aus einem Fenster im ersten Stock eines Hauses auf den Asphalt gestürzt. Das Kleinkind erlitt schwere Kopfverletzungen, wurde in ein Linzer Krankenhaus geflogen und auf der Intensivstation betreut. Seine Mutter war mit einem Säugling im Haus, als der eineinhalbjährige Bub in einem unbeobachteten Moment über eine Couch geklettert sein dürfte und rund vier Meter aus dem offenen Fenster stürzte, so die Polizei.

Dutzende Tote nach schweren Regenfällen in Afghanistan

Jalalabad - Nach schweren Regenfällen sind im Osten Afghanistans mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen und 230 verletzt worden. Das Unwetter habe am Montagabend die Stadt Jalalabad und weitere Bezirke der Provinz Nangarhar getroffen, teilte Kuraischi Badloon von der örtlichen Behörde für Information und Kultur mit. Es sei wahrscheinlich, dass die Zahl der Opfer noch steige, fügte er hinzu.

Kärntner Bergführer starb beim Canyoning in Italien

Brescia/Rom/Klagenfurt - Ein Bergführer aus Klagenfurt ist am Montag ums Leben gekommen, als er beim Canyoning bei einem Wasserfall in Tignale unweit des westlichen Ufers des Gardasees in eine Schlucht stürzte. Der 38-Jährige war mit einer Gruppe aus neun Personen unterwegs, als er 45 Meter in die Tiefe stürzte, berichteten die Carabinieri der APA. Der Vorfall ereignete sich in einem Gebiet, das für Canyoning besonders beliebt ist.

