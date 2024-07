Trump trat erstmals nach Attentat öffentlich auf

Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist mit einem weißen Verband am Ohr auf dem Parteitag seiner Partei in Milwaukee erschienen. Er reckte erneut die Faust in die Höhe und wurde in der Veranstaltungshalle von den Delegierten bejubelt. Dort posierte er mit seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, J. D. Vance. Die Menge rief "Kämpft, kämpft kämpft!". Trump wirkte erschöpft. Es ist sein erster offizieller Auftritt nach dem Attentat am Wochenende.

Biden hält weiter an Präsidentschaftskandidatur fest

Washington - US-Präsident Joe Biden hält weiter daran fest, Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden zu wollen. Auf die Frage, ob sich an seinen Plänen in den vergangenen Tagen etwas geändert habe, antwortete der 81-Jährige in einem Fernsehinterview des Senders NBC News Montagabend mit einem entschiedenen "Nein". Journalist Lester Holt fragte Biden auch, auf wen er höre, wenn es um diese sehr persönliche Entscheidung gehe. Darauf antwortete er: "Auf mich."

Tourist in Norditalien von Bär verletzt

Trient/Rom - Ein ausländischer Tourist ist am Dienstag von einem Bären angegriffen worden, während er in der Gemeinde Dro im norditalienischen Trentino spazieren war. Der Mann rief um Hilfe und wurde mit Verletzungen an Händen und Beinen ins Krankenhaus von Trient eingeliefert, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Förster versuchen nun, den Bären zu identifizieren, der für den Angriff verantwortlich sein könnte.

Gleisbettsauger auf Strecke der Wiener U6 entgleist

Wien - Die Wiener U-Bahnlinie U6 ist nach der Entgleisung eines sogenannten Gleisbettsaugers in der Nacht auf Dienstag blockiert. Laut Wiener Linien war gegen 2.00 Uhr zwischen den Stationen Josefstädter Straße und Thaliastraße das Schienenfahrzeug auf die Seite gekippt, die Strecke ist in dem Bereich nicht passierbar. Verletzt wurde niemand. Es begannen unter Beteiligung der Wiener Berufsfeuerwehr stundenlange Aufräumarbeiten.

Vier Tote bei Schüssen nahe Moschee im Oman

Maskat - Bei Schüssen nahe einer Moschee im Oman sind Polizeiangaben zufolge vier Menschen getötet worden. Mehrere weitere Menschen seien bei dem Vorfall in der Hauptstadt Maskat verletzt worden, erklärte die Polizei am Dienstag. Den Angaben zufolge ereigneten sich die Schüsse in der Gegend von Al-Wadi Al-Kabir. Die Behörden arbeiteten daran, die Umstände des Vorfalls aufzuklären, teilte die Polizei im Onlinedienst X mit.

Vier neue Vogelgrippe-Fälle beim Menschen in den USA

Los Angeles - In den USA haben die Behörden vier neue Fälle von Vogelgrippe beim Menschen bekanntgegeben. Es handle sich um Arbeiter, die alle im selben Geflügelbetrieb arbeiten würden, erklärte die Gesundheitsbehörde CDC am Montag. Die Infizierten würden Bindehautentzündungen und grippeähnlichen Symptomen schildern. Es werde auch ein fünfter Fall vermutet, der aber für eine Bestätigung noch untersucht werden müsse. Das Risiko für die US-Bevölkerung sei weiterhin "gering".

Razzia gegen rechtsextremes "Compact"-Magazin in Deutschland

Berlin - Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat das vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte "Compact"-Magazin sowie die Conspect Film GmbH verboten. Nach Angaben ihres Ministeriums durchsuchen Einsatzkräfte seit den frühen Morgenstunden Räumlichkeiten der Organisation sowie Wohnungen führender Akteure, der Geschäftsführung und von Anteilseignern in Brandenburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Zwei tödliche Verkehrsunfälle in Niederösterreich

Hainfeld/Breitenfurt - Zwei tödliche Verkehrsunfälle sind am Montag in Niederösterreich verzeichnet worden. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge kam ein 78-jähriger Motorradlenker nach einem Sturz auf der B18 in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) ums Leben. In Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) starb ein 22-jähriger Autofahrer bei einem Crash, der Mann dürfte nicht angegurtet gewesen sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red