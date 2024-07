Covid-Zertifikate: Prozess gegen FPÖ-Hafenecker gestartet

Purkersdorf - Der Prozess um gefälschte Covid-Testzertifikate gegen FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und vier Mitangeklagte ist am Dienstag am Bezirksgericht Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) ohne die Beschuldigten gestartet. Dem früheren FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein wird Datenfälschung angelastet, er ist laut seinem Verteidiger geständig. Die anderen - unter ihnen auch Hafenecker - sollen als Bestimmungstäter agiert haben. Sie bekannten sich nicht schuldig.

Mann in Wien nach Attacke mit Hammer in Lebensgefahr

Wien - Ein 51-Jähriger schwebt nach der Attacke eines 29-Jährigen mit einem Hammer in der Nacht auf Dienstag in Lebensgefahr. Der Angreifer ging in der Meiselstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auch auf eine 43-Jährige sowie einen 39-Jährigen los und raubte zwei Taschen, berichtete die Landespolizeidirektion Wien. Passanten alarmierten die Polizei um 00.10 Uhr, die den Verdächtigen noch unweit des Tatorts festnahm.

7.000 Anträge auf Handwerkerbonus binnen 24 Stunden

Wien - Trotz des Starts mit technischen Problemen und Pannen hat es in den ersten 24 Stunden 7.006 Anträge für den Handwerksbonus gegeben. Die Gesamtsumme aller beantragten Förderungen beträgt laut Angaben aus dem Wirtschaftsministerium vom Dienstag für diese ersten Anträge rund 6,56 Mio. Euro. Daraus ergebe sich eine durchschnittliche Fördersumme von rund 936 Euro pro Antrag. Der Bonus kann laut Ökonom Friedrich Schneider das Schwarzarbeitsaufkommen drücken, sagte er dem Ö1-Radio.

Mordversuch-Anklage nach Messerangriff auf Wiener Polizisten

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat nach einem Messerangriff auf einen Polizisten am Keplerplatz in Wien-Favoriten beim Landesgericht für Strafsachen eine Anklage wegen versuchten Mordes eingebracht. Das gab Behördensprecherin Nina Bussek Dienstagmittag per Presseaussendung bekannt. Dem Angeklagten - einem 41 Jahre alten Mann - wird vorgeworfen, am 24. Mai 2024 einem 24-jährigen Beamten von hinten mit einem Messer in Tötungsabsicht in die rechte Brust gestochen zu haben.

Trump unter Jubel zum Präsidentschaftskandidaten gekürt

Washington - Zwei Tage nach dem Attentat auf Donald Trump ist der 78-Jährige beim Parteitag der US-Republikaner zum Präsidentschaftskandidaten ernannt worden. Der Ex-Präsident zeigte sich dort am Montag zusammen mit Senator J.D. Vance, seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten. In den Folgestunden kamen weitere gute Nachrichten für Trump: Sein Verfahren zur Dokumentenaffäre wurde eingestellt - und Tech-Milliardär Elon Musk sagte umfangreiche Wahlkampfhilfe zu.

Orban-Boykott - Rauch will sich anschließen

Budapest/Brüssel - Zum Boykott der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft durch die EU-Kommission hat die Bundesregierung noch keine gemeinsame Linie. Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) wird sich dem Boykott anschließen, erklärte der Ressortchef am Rande eines Termins in Wien am Dienstag. Zurückhaltender äußerten sich die ÖVP-Minister Magnus Brunner und Martin Kocher. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist weiter gegen einen Boykott Ungarns.

Neugewähltes EU-Parlament wählt Präsidentin

Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament tritt heute Dienstag zu seiner ersten Sitzung nach den Europawahlen zusammen. Dabei werden zahlreiche Spitzenjobs neu vergeben. Zum Start wählten die Abgeordneten ihre Präsidentin, das Ergebnis wird zu Mittag erwartet. Die Wiederwahl von Roberta Metsola gilt als sicher. Die aus Malta stammende Politikerin der Europäischen Volkspartei genießt unter EU-Parlamentariern einen guten Ruf. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steht Donnerstag zur Wiederwahl.

Tourist in Norditalien von Bär verletzt

Trient/Rom - Ein französischer Tourist ist am Dienstag von einem Bären angegriffen worden, während er in der Gemeinde Dro im norditalienischen Trentino joggte. Der 43-Jährige rief um Hilfe und wurde mit Verletzungen an Händen und Beinen ins Krankenhaus von Trient eingeliefert, berichtete die Pressestelle der Provinz Trient. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red