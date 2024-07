Inflation im Juni auf 3,0 Prozent weiter gesunken

Wien - Die Inflation in Österreich ist weiter rückläufig. Im Juni sank sie auf 3,0 Prozent, nach revidiert 3,3 Prozent im Mai, gab die Statistik Austria am Mittwoch bekannt. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2021. Größter Treiber der Inflation sind weiter die Preise in Restaurant und Hotels, die gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Prozent stiegen. Einen Rückgang gab es bei Haushaltsenergie mit Ausnahme von Strom. Dieser verteuerte sich um 5,1 Prozent. Die Mieten stiegen um 7,2 Prozent.

Zivilschutzalarme in der Obersteiermark wegen Regenfällen

Traboch/Mautern/Thörl - In der Obersteiermark hat es in der Nacht auf Mittwoch wegen heftiger Regenfälle in den Gemeinden Mautern, Traboch und Thörl Zivilschutzalarme gegeben. In Traboch (Bezirk Liezen) drohte laut Landeswarnzentrale Steiermark der Damm des Trabochersees zu bersten. Manfred Posch von der Landeswarnzentrale sagte im Ö1-Frühjournal, dass es in Traboch Evakuierungen gegeben habe und rund 40 Menschen in der Volksschule betreut würden.

Auch Afghanen und Syrer kehren freiwillig heim

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) würde gerne wieder nach Afghanistan und Syrien abschieben. Die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des freiheitlichen Abgeordneten Hannes Amesbauer durch sein Ressort zeigt nun, dass gesamt 140 Bürger dieser beiden Staaten im Vorjahr freiwillig ausgereist sind. Bei den Abgeschobenen dominieren freilich Europäer. Zudem kosten diese Außerlandesbringungen viel Geld.

Österreicher gewinnen laut Umfrage ihre Zuversicht zurück

Linz - 41 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sehen aktuell den kommenden zwölf Monaten mit Zuversicht entgegen, 35 Prozent mit Skepsis, 20 Prozent mit Sorge. Im Mai waren 42 Prozent optimistisch fürs kommende Jahr - insgesamt sieht das Linzer IMAS-Institut die Zuversicht seit Oktober 2022 deutlich steigen, wobei sie im Langzeittrend - IMAS fragt diese Daten seit 1972 ab - noch leicht unter dem Durchschnitt liegt.

Ex-Buchhalter will in Wirecard-Prozess Schweigen brechen

München - Eineinhalb Jahre nach Beginn des Wirecard-Prozesses will sich der bisher schweigsame frühere Chefbuchhalter des Konzerns an diesem Mittwoch erstmals zu den Anklagevorwürfen äußern. Für die Aussage des Managers plant das Landgericht München I zwei Tage ein. Die Kammer stellte dem Bilanzfachmann für den Fall eines umfassenden Geständnisses im größten deutschen Betrugsfall seit 1945 einen Deal mit sechs bis acht Jahren Haft in Aussicht.

Charles III. verliest Regierungserklärung des neuen Premiers

London - Der britische König Charles III. (75) verliest am Mittwoch die Regierungserklärung des neuen Labour-Premierministers Keir Starmer. Das traditionelle "State Opening of Parliament" gehört zu den wichtigsten Terminen im politischen und royalen Kalender in Großbritannien. Es wird stets mit großem Pomp und teils skurril anmutenden Traditionen begangen.

EU-Parlament stimmt über Ukraine-Resolution ab

Straßburg - Das neugewählte EU-Parlament wird am Mittwoch seine allererste Resolution abstimmen. Die Abgeordneten dürften darin laut Entwurf ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigen, und den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban kritisieren. Das Parlament bezeichnet die jüngsten Reisen Orbans als "eklatanten Verstoß gegen die EU-Verträge und die gemeinsame Außenpolitik der EU", so der Entwurf, der der APA vorliegt. Es fordert "Konsequenzen".

Van der Bellen eröffnet die 78. Bregenzer Festspiele

Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet am Mittwoch die 78. Bregenzer Festspiele. Das Herzstück des Festivals bildet in diesem Jahr die Seebühnen-Inszenierung von Carl Maria von Webers "Der Freischütz", die am Mittwochabend Premiere feiert. Als Oper im Festspielhaus wird ab Donnerstag Gioachino Rossinis "Tancredi" gezeigt. Bis 18. August stehen insgesamt 83 Veranstaltungen auf dem Programm, 85 Prozent der 227.000 Tickets sind bereits verkauft.

