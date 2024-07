Van der Bellen eröffnete 78. Bregenzer Festspiele mit Appell

Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch bei der Eröffnung der 78. Bregenzer Festspiele vor Spaltung gewarnt und einen Appell an die Gäste im Festspielhaus gerichtet: "Spielen Sie also bitte nicht mit." Kulturminister Werner Kogler (Grüne) forderte den Verzicht auf Gewalt in der Sprache, während Festspielpräsident Hans-Peter Metzler an die Kraft der Musik erinnerte. Metzler würdigte die scheidende Intendantin Elisabeth Sobotka eingehend.

Ukraine erhält in Kürze neue EU-Milliarden

Brüssel - Das EU-Betrittskandidatenland Ukraine soll in Kürze die erste reguläre Auszahlung aus dem neuen milliardenschweren Hilfsprogramm der EU erhalten. Das Land habe die Reformauflagen dafür erfüllt, teilte die für die Prüfung zuständige EU-Kommission mit. Aus ihrer Sicht könnten knapp 4,2 Milliarden Euro ausgezahlt werden.

Toter Bub in Tirol: Unschuldsplädoyer, belastende Gutachten

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Im Fall eines sechsjährigen Buben, der im August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden war, hat am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck der Prozess gegen den 39-jährigen Vater wegen des Verdachts des Mordes begonnen. Der Angeklagte bekannte sich in teils emotionalen Ausführungen nicht schuldig. Während die Staatsanwaltschaft gegenteilige Beweise ins Treffen führte, erkannte die Verteidigung nur "Hinweise". Gutachten belasteten den Mann indes.

Charles III. verliest Regierungserklärung des neuen Premiers

London - Rund zwei Wochen nach dem Regierungswechsel in Großbritannien hat König Charles III. mit royalem Pomp das Parlament eröffnet. Der Monarch verlas das Regierungsprogramm des neuen Premierministers Keir Starmer. Der 61-Jährige ist der erste Regierungschef der sozialdemokratischen Labour Party seit 14 Jahren. In der "King's Speech" wurde eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen angekündigt.

EU-Parlament kritisiert Orb�ns Reisen

Straßburg - Das neugewählte EU-Parlament hat am Mittwoch seine allererste Resolution abgestimmt. Die Abgeordneten bekräftigen darin mit deutlicher Mehrheit ihre Unterstützung für die Ukraine und kritisieren den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n. Das Parlament bezeichnet die jüngsten Reisen Orbans als "eklatanten Verstoß gegen die EU-Verträge und die gemeinsame Außenpolitik der EU". Es fordert "Konsequenzen". Die Resolution ist nicht bindend, gilt aber als wichtiges Signal.

Ex-Buchhalter entschuldigt sich im Wirecard-Prozess

München - Mit einer Entschuldigung und Angriffen gegen den Kronzeugen hat der dritte Angeklagte im Wirecardprozess am 138. Verhandlungstag sein Schweigen gebrochen. Der ehemalige Chef der Buchhaltung, E., räumte zu Beginn seines auf 2 Tage angesetzten Statements ein, Fehler gemacht zu haben, die er bereue und für die er sich entschuldigen wolle. Jedoch wies er an vielen Stellen auch Verantwortung und Zuständigkeit von sich und attackierte den Kronzeugen der Anklage, Oliver Bellenhaus.

Erneut Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Jerusalem/Gaza - Im Gaza-Krieg hat Israel am Mittwoch vor allem das Zentrum des Küstenstreifens sowie die südlich gelegene Stadt Rafah ins Visier genommen. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde kamen neun Palästinenser in der Stadt Al-Zawyda im Zentrum von Gazastreifen ums Leben. Weitere neun Menschen wurden bei einem israelischen Angriff auf den Eingang einer Schule des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNRWA in der Stadt Gaza getötet, so Mitarbeiter des Al-Ahli-Spitals.

Wiener Polizei gab Einblick in ihr Einsatztraining

Wien - Die Landespolizeidirektion Wien hat am Mittwoch bei einem Medientermin einen zumindest "globalen Einblick in die Ausbildung" geboten. Das versprach Walter Huber, der stellvertretende Landeskoordinator für das Einsatztraining der Landespolizeidirektion (LPD) Wien den Teilnehmenden. Trainingsort war das 2022 eröffnete Polizei-Einsatztrainingszentrum (ETZ) in Süßenbrunn in Wien-Donaustadt.

