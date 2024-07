Sehbehinderter stürzte in Wien in U-Bahn-Gleisbereich - tot

Wien - Ein sehbehinderter Mann ist heute, Mittwoch, in der U-Bahnstation Schottenring aus ungeklärter Ursache trotz Verwendung eines Blindenstockes auf den Gleisbereich gestürzt und von einem einfahrenden Zug erfasst worden. Wie die Wiener Linien gegenüber der APA sagten, konnte der Lenker trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Rettungskräfte konnten nur mehr den Tod des etwa 55-Jährigen feststellen.

EU-Parlament entscheidet über von der Leyens 2. Amtszeit

Brüssel/Straßburg - Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommt morgen Donnerstag der Moment der Wahrheit: Das Europaparlament stimmt über eine zweite Amtszeit der 65-jährigen Deutschen ab. Die CDU-Politikerin sollte eigentlich mit den Stimmen ihrer EVP, der Sozialdemokraten und der Liberalen für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt werden, aber auch unter ihnen dürfte es Abweichler geben. Trotzdem ist mit Stimmen anderer Fraktionen eine Zustimmung zu erwarten.

90-Jährige bei Feuerunfall auf Südautobahn getötet

Wien/Griffen - Ein tödliches Ende hat am Mittwoch ein dramatischer Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) in Kärnten (Bezirk Völkermarkt) genommen. Eine 90-Jährige kam ums Leben, als ein Lkw und ein Pkw Höhe Griffen (Richtung Italien) kollidierten und in der Folge in Brand gerieten. Trotz aller Bemühungen konnte die Frau nicht mehr gerettet werden. Ihr Schwiegersohn hatte den Pkw gelenkt.

Auto rast in Terrasse von Pariser Caf�: Toter und Verletzte

Paris - In Paris ist ein Auto am Mittwochabend in eine Caf�-Terrasse gerast. Dabei wurde eine Person getötet und sechs weitere verletzt, drei davon lebensgefährlich. Das Unglück habe sich gegen 19.30 Uhr im 20. Stadtbezirk ereignet, wie es aus Ermittlerkreisen hieß. Die genaue Ursache des Vorfalls war noch unklar. Der Fahrer des Fahrzeugs ergriff den Angaben zufolge die Flucht. Ein Mitinsasse sei festgenommen und positiv auf Alkohol und Drogen getestet worden.

Prominenter US-Demokrat Schiff fordert Biden zu Rückzug auf

Los Angeles/Washington - Als bisher prominentester Vertreter der Demokratischen Partei hat der Kongressabgeordnete Adam Schiff am Mittwoch US-Präsident Joe Biden zum Verzicht auf seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit aufgefordert. In einer Erklärung für die "Los Angeles Times" appellierte Schiff an den 81-jährigen Biden, "den Staffelstab weiterzugeben". Er habe "ernsthafte Zweifel" daran, dass Biden seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump besiegen könne.

Toter Bub in Tirol: Unschuldsplädoyer, belastende Gutachten

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Im Fall eines sechsjährigen Buben, der im August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden war, hat am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck der Prozess gegen den 39-jährigen Vater wegen des Verdachts des Mordes begonnen. Der Angeklagte bekannte sich in teils emotionalen Ausführungen nicht schuldig. Während die Staatsanwaltschaft gegenteilige Beweise ins Treffen führte, erkannte die Verteidigung nur "Hinweise". Gutachten belasteten den Mann indes.

EU-Parlament kritisiert Orb�ns Reisen

Straßburg - Das neugewählte EU-Parlament hat am Mittwoch seine allererste Resolution abgestimmt. Die Abgeordneten bekräftigen darin mit deutlicher Mehrheit ihre Unterstützung für die Ukraine und kritisieren den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n. Das Parlament bezeichnet die jüngsten Reisen Orbans als "eklatanten Verstoß gegen die EU-Verträge und die gemeinsame Außenpolitik der EU". Es fordert "Konsequenzen". Die Resolution ist nicht bindend, gilt aber als wichtiges Signal.

Ukraine erhält in Kürze neue EU-Milliarden

Brüssel - Das EU-Betrittskandidatenland Ukraine soll in Kürze die erste reguläre Auszahlung aus dem neuen milliardenschweren Hilfsprogramm der EU erhalten. Das Land habe die Reformauflagen dafür erfüllt, teilte die für die Prüfung zuständige EU-Kommission mit. Aus ihrer Sicht könnten knapp 4,2 Milliarden Euro ausgezahlt werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red